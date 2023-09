escuchar

Una gran polémica se generó luego de que se viralizaran unas imágenes por redes sociales, donde un grupo de jóvenes irrumpió en un predio ubicado en el partido bonaerense de San Miguel para protestar contra lo que consideran maltrato animal. En el lugar se estaba llevando a cabo un evento de destrezas gauchas, conocidas popularmente como jineteadas.

En la filmación se puede ver a una decena de personas que atraviesan el alambrado e ingresan a la cancha con carteles que decían “Basta de jineteadas en San Miguel”, “No es cultura, es violencia”, entre otros mensajes. Enseguida los organizadores del lugar, de a caballo y de a pie los corrieron hacia afuera del predio. El hecho ocurrió este domingo durante la fiesta patronal de San Miguel Arcángel que se realizaba en un predio de la localidad bonaerense.

En el video se puede ver a un jinete gritando a una mujer, mientras la sacaba del predio con rebenque en la mano: “Vamos afuera. Informate primero para ser proteccionista, estúpida”.

En declaraciones a medios, Nahuel, coordinador de los grupos proteccionistas, dijo: “Ayer hicimos esta acción disruptiva y pacífica con carteles para pedir que la jineteada no se haga más y se ve claramente cuando los gauchos a caballo empiezan a golpear y amedrentar a nuestras compañeras”.

Agregó: “Las personas (por los jinetes) en ningún momento fueron agredidas ni provocadas. Solamente se ingresó y se ve claramente cómo no oponen resistencia, pero esta persona en particular lleva a la activista hasta el final del predio a los rebencazos limpios”. También señaló: “Hubo varias denuncias para que no se permitan las jineteadas porque existe la ley 14.346 que contempla toda crueldad animal. Pero en el municipio se reformó un artículo de la ordenanza para poder permitir estos espectáculos”.

Por último, describió que, luego de ser echados del predio, los organizadores “realizaron una jineteada como si nada, la policía no tomó los datos y se siguió con el show”. “Esto demuestra que estas personas son violentas y fomentan la violencia, no un acto de tradición. Es un acto de crueldad a los animales”, aseguró.

En este marco, la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas (Accdg), que preside Pedro Lucio Sarciat, que busca reivindicar este deporte ecuestre, repudió el “actuar de los jinetes”, algo contrario, dijeron, a los que ellos vienen pregonando.

Vale recordar que esa entidad viene trabajando en que no se coarten sus actividades muy “bastardeadas por grupos autocatalogados como defensores de animales”.

Una jineteada en San Miguel fue abordada por activistas defensores de animales

En este sentido, lo regularizaron dándole forma como prueba funcional de la raza, a través de su reglamento de bienestar animal. En el mismo se ordena todo lo que tiene que ver con el traslado de los caballos, entre ellas un certificación negativa de AIE de menos de 60 días y una vacunación obligatoria contra Influenza Equina cada tres meses.

Para competir, además el equino debe tener una “óptima presentación y estado físico, su peso corporal debe ser mínimo de 400 kilos, con una edad de al menos tres años cumplidos y ser reservados mansos de abajo”.

En tanto, explican que “no podrán participar animales en gestación y/o en lactancia; con heridas no cicatrizadas, en granulación, sangrantes o con riesgos de sangrar; con manifestaciones de dolor o cólicos; con claudicaciones, incoordinaciones o afecciones que impidan el normal desplazamiento; tampoco animales indóciles o no debidamente mansos de abajo, ni tuertos o ciegos”.

Por otra parte, “es obligatoria la presencia de un veterinario, quien se desempeñará como la autoridad responsable, teniendo a su cargo la inspección de los animales, el cumplimiento del reglamento y la atención de emergencia de los que así lo requiera, que deberá estar presente antes del inicio de la actividad y permanecerá hasta su finalización, como también la presencia de la ambulancia equina es obligatoria, desde antes del inicio de la actividad hasta después de la finalización”.

En cuanto al manejo de los caballos, el reglamento remarca que “el maltrato será castigado con la descalificación del responsable, desde el jinete, apadrinador, palenquero o acarreador; asimismo se evitará recostar o apretar al reservado sin jinete”.

“Solamente se deberá permitir y facilitar el regreso a las maromas por arreo. El sangrado por acción de las espuelas será causa de descalificación del jinete. El rebenque o guacha deberá ser siempre tomada por la manija, azotera lisa, sin ningún tipo de agregado, de 4 cm de ancho como mínimo. Las espuelas serán provistas por la organización que serán de pihuelo de 9 cm y 5 puntas romas para crinas; y de pihuelo de 4 cm y 8 puntas romas para gurupa y bastos, con la prohibición expresa de trabar las rodajas”, detalla el documento.

“Desde muy chico vi nacer las fiestas gauchas en los campos y hacía muchos años que quería hacer una reglamentación de los deportes ecuestres porque estaba todo desmadrado”, contó tiempo atrás a LA NACION Sarciat, presidente de la asociación.