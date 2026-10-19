Por decreto: el Gobierno prorrogó por un año el régimen que permite compatibilizar planes sociales con el empleo rural temporario

El Gobierno prorrogó por un año el régimen que permite compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo formal de trabajadores rurales temporarios y estacionales. La medida quedó establecida en el decreto 1204/2026, publicado en el Boletín Oficial, y extiende la vigencia del sistema desde el 1° de septiembre de 2026.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli (jefe de Gabinete) y Sandra Pettovello (Capital Humano), extiende el esquema creado en 2021 para incentivar la registración laboral en el sector rural. El objetivo es facilitar la incorporación de trabajadores a empleos formales sin que, por ese motivo, pierdan automáticamente el acceso a determinados programas y prestaciones sociales.

El régimen fue establecido por el decreto 514/2021, que dispuso medidas destinadas a promover el trabajo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social para quienes se desempeñan en actividades rurales temporales y estacionales, así como para sus grupos familiares.

En los fundamentos de la nueva prórroga, el Poder Ejecutivo señaló que el sistema permite articular la protección social con la incorporación al empleo formal

En los fundamentos de la nueva prórroga, el Poder Ejecutivo señaló que el sistema permite articular la protección social con la incorporación al empleo formal. En ese sentido, recordó que la norma original dispuso la “complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado”, de modo que los titulares de determinados programas y prestaciones puedan mantenerlos cuando son contratados bajo las modalidades previstas.

Uno de los puntos contemplados en el régimen está relacionado con las asignaciones familiares. Según los considerandos del decreto, se garantizó que las prestaciones correspondientes a los trabajadores contratados bajo esas modalidades no resulten inferiores al equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas complementarias.

La continuidad del sistema se fundamentó, además, en pedidos de distintos sectores vinculados con las economías regionales. El decreto señala que representantes de esas actividades, asociaciones sindicales y entidades de productores manifestaron la conveniencia de extender la medida para consolidar los resultados alcanzados.

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que las herramientas implementadas contribuyeron a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, al aumento de sus ingresos y a una mejora en sus condiciones de vida y las de sus familias. Sobre esa base, consideró necesario mantener la vigencia del régimen y de sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables.

La extensión quedó formalizada en el artículo primero del decreto que establece: “Prorrógase la vigencia del decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2026”.

De esta manera, el esquema seguirá funcionando como una herramienta para favorecer la contratación formal en actividades que dependen de ciclos productivos y demandas de mano de obra estacionales. Entre ellas se encuentran distintas tareas rurales cuya contratación se concentra en determinados momentos de la campaña.

La prórroga busca evitar que la finalización del plazo anterior interrumpa un mecanismo que apunta a reducir las barreras para acceder al empleo registrado. La posibilidad de mantener determinadas prestaciones sociales durante la contratación formal es uno de los componentes centrales del régimen, junto con las garantías vinculadas con las asignaciones familiares.

El decreto recuerda que el sistema ya había sido prorrogado por el decreto 777/2025 por un año desde el 1° de septiembre de 2025. Ante el vencimiento de ese período, el Poder Ejecutivo resolvió extenderlo nuevamente, a partir de los planteos de los sectores involucrados y de los resultados que atribuyó a la medida.