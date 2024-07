“Precio lleno”: los anuncios de Milei se reflejaron en el mayor mercado ganadero del país

Escuchar

Los anuncios del presidente Javier Milei en el acto inaugural de la 136a. Exposición Rural de Palermo pusieron a la ganadería en un lugar de parabienes. En rigor, ayer y hoy, en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas ya se reflejó esa sensación tras la comunicada decisión de eliminar las retenciones a las vacas correspondientes a las categorías A, B, C, D y E y de reducir en un 25% los derechos de exportación a la carne: los precios en todas las categorías de ganado fueron hacia arriba con mucha firmeza. Si bien falta reglamentarse, en el sector ya lo sienten como “una excelente noticia”.

En las últimas dos semanas, en las pasarelas del MAG se oía a los exportadores quejarse por la gran brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, que se había ido arriba de $1500 y que hacía inviable el negocio; hoy con el dólar blue en baja, que acerca la brecha, la industria tendría un punto más a favor y se encuentra mejor posicionada para vaciar sus cámaras y exportar.

“Es buenísimo para el criador, imagínate lo que le cambia y para toda la cadena cárnica. De hecho, entre que hay menos hacienda y estas medidas, en el MAG ya se manifestó con una suba. Para el exportador también es excelente porque va a exportar la vaca con precio lleno”, dijo a LA NACION Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF).

Indicó que habrá que ver si los exportadores, con esta baja del tributo, le van a pagar más al productor: “Va a depender de la falta. Lo bueno es que van a tener la billetera más cargada. Y, en la medida que les falte la vaca, van a trasladar y, si falta novillo, también van a trasladar. Es un antes y un después, no tanto en el novillo porque del 9 al 6,75% todavía queda mucho, pero bienvenido sea, pero la vaca de 9% que paga irá a cero; la verdad que es un montón”.

Recordó la baja general prevista del 25% de las retenciones para todas las carnes (pollo, cerdo, vacuna). La carne vacuna tiene el 9% y bajaría a un 6,75%, casi un 3%, y el cerdo, que está en el 5%, quedará en un 3,75%: “La noticia es muy buena”.

Eiras insistió en el momento en que la normativa aparezca en el Boletín Oficial, pese a que el ánimo de los exportadores ya se mostró en el MAG, porque la vaca que se compra hoy va a cámara y se congela y pagará retenciones recién al exportarse: “Seguramente, la vaca que se faena hoy ya se exportará sin retenciones y eso va a empujar el mercado que va a estar firme”.

En esa línea, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Sergio Pedace, vio con muy buenos ojos la medida oficial. “Sin duda, esta medida va a ayudar mucho a los productores con la vaca flaca. Ahora con la vaca gorda (A), al consumo interno lo va a complicar un poco porque va a empujar el precio de las otras categorías hacia arriba. Puede haber una modificación de precios, pero realmente las retenciones es un impuesto discriminatorio y confiscatorio que hay que sacarlo”, anticipó.

El tema ahora para el Estado estará en cómo instrumentarlo y en cómo hacer para discriminar las categorías de vaca y novillo y que exportadores “pícaros” no traten de camuflar una tipificación por otra para zafar de las retenciones.

Para Diego Ponti, analista de Ganadería de AZ-Group, “en la industria hay un consenso de que tranquilamente se puede hacer cambio de categoría”.

“Ahora queda en el sector público ver cómo se instrumenta para que realmente lo que esté con derechos de exportación cero sea la vaca. Es un tema delicado a nivel Aduana porque la posición arancelaria no discrimina entre las categorías, solo dice si es carne enfriada o carne congelada. Y, sobre todo que desde que asumió Milei hubo una enorme desburocratización y no sea cosa de con esto se vuelva para atrás con controles y restricciones”, señaló.

Para Eiras no hay que tener temor de implementar las medidas porque es absolutamente inviable hacer pasar un novillo por una vaca, porque la vaca tiene otra conformación

Sin embargo, Eiras fue contundente: “Técnicamente no se puede. Es absolutamente inviable hacer pasar un novillo por una vaca, porque la vaca tiene otra conformación. Es un animal parido, tiene una osificación y una cadera totalmente diferente. Pero aparte, ¿por qué uno iría de una categoría de mayor valor a una de menor valor? Distinto sería si uno quiere hacer una vaca a novillo para venderla mejor. Pero el novillo, aún pagando lo que va a quedar pagando, es mucho más caro. Eso podría hacerse en matadero municipal, no en una planta frigorífica. Así que temor en eso no hay que tener”.

En tanto, la segunda lectura para Ponti es que, si se sacan las retenciones a la vaca en este momento que hay poca oferta de vaca, lo más probable es que su precio suba y que para la industria se neutralice bastante ese plus por esa quita de derechos de exportación. Además podría llevar a recalentar el valor del novillo: “Para el negocio exportador podría llegar incluso a generar un problema: que se recaliente el precio de la vaca por demás y el del novillo. Otro punto a analizar es que genera una mayor dependencia de China, que no está tan bueno”.

Por su parte, Carlos Colombo, martillero de la firma Colombo y Magliano, festejó las medidas de Milei, que “va cumpliendo, cuando puede, lo que dijo en campaña y para el campo es una muy buena señal para todo el sector, sobre todo para los frigoríficos”.

“Esta medida para los exportadores recaerá en los productores. Y la primera reacción ya se vio y fue una suba grande en el MAG. La semana pasada, la vaca ya venía en suba pero se recontra afirmó esta semana en los precios que se pagó por la vaca conserva y manufactura, que tiene como principal destinatario el mercado chino. La vaca gorda también está muy firme, y son los carniceros los que buscan esa categoría para reemplazarla por el novillo para no pagar 2100, 2200, 2300 pesos un novillo de 450 a 500 kilos, se tira a esa vaca buena o vaquillona pesada, con un tipo de conformación de novillo y paga entre 1800 y 2000 pesos”, detalló.

En este contexto, Colombo señaló que las medidas van a tener sus frutos que impactarán en lo que son los vientres: “Hoy prácticamente estás vendiendo una vaca buena para faena en los mismos precios que estás comprando un vientre preñado al parir. Aunque sean diferentes destinos, pero vendiendo muy bien una vaca para faena queda buen margen para reemplazar, comprar y que suba la vaca preñada, que hoy, en todo el eslabón de la cadena, es la categoría que menos se actualizó con los precios”.