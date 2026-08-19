Primer semestre: el agro aportó US$28.165 millones, seis de cada diez dólares que ingresaron al país

Durante el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales vendieron al exterior US$28.165 millones, un 18% más que en el mismo período del año pasado. Esto significa que casi seis de cada diez dólares que ingresaron por las exportaciones argentinas fueron generados por el agro. En total, el país exportó productos por US$49.454 millones entre enero y junio, de los cuales el 57% correspondió a las distintas cadenas agroindustriales.

Así surge del Monitor de Exportaciones Agroindustriales elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). El estudio, que se publica cada seis meses, analiza 20 cadenas a partir de diez indicadores, como el ingreso de divisas, la cantidad de destinos y la posición del país en el comercio mundial.

Aunque durante el semestre también crecieron las ventas externas de combustibles y energía, el agro continuó como la principal fuente de dólares por exportaciones. “El crecimiento de combustibles y energía es una buena noticia porque permite diversificar las fuentes de dólares. Mientras tanto, las cadenas agroindustriales siguen representando más de la mitad de las exportaciones argentinas y tienen espacio para seguir creciendo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

El girasol fue la cadena que más creció, con un aumento del 129% en sus exportaciones frente al período anterior y cifras récord tanto en toneladas como en dólares. Además la Argentina pasó del cuarto al tercer puesto entre los exportadores mundiales de aceite de girasol.

La yerba mate también mejoró su posición y el país pasó del segundo lugar a convertirse en el principal exportador mundial. De esta manera, se sumó al aceite y la harina de soja, el maní y el aceite y el jugo de limón, otros productos cuyo comercio internacional lidera la Argentina.

La Argentina pasó del segundo al primer puesto entre los exportadores mundiales de yerba mate FADA

Otros complejos también mejoraron su posición: la cebada pasó del sexto al tercer puesto mundial; los porotos, del quinto al tercero; el poroto de soja, también del quinto al tercero; la harina de soja alcanzó el primer lugar y el trigo avanzó del séptimo al quinto puesto. “Encontramos que muchos complejos escalaron posiciones”, destacó Pisani Claro. Además del girasol, la carne de cerdo, los productos de la pesca, la carne y la lana ovina y los lácteos alcanzaron sus propios récords tanto en toneladas exportadas como en dólares generados.

La soja se mantuvo entre las cadenas que más dólares aportaron. En los primeros seis meses de 2026, el complejo exportó por más de US$9000 millones y sus productos llegaron a más de 55 países.

En maíz, el país se ubica en el tercer lugar entre los vendedores mundiales y aporta el 14% de todo el cereal que se comercializa internacionalmente. Entre enero y junio, las exportaciones alcanzaron los US$4200 millones, crecieron un 7% interanual y llegaron a más de 70 países.

También aumentaron las ventas externas de carne vacuna. Durante el semestre, la facturación creció un 37% frente al mismo período de 2025 y los envíos alcanzaron más de 50 mercados. Según el informe, el 73% de la carne vacuna producida se consume en la Argentina y el 27% restante se exporta.

Las exportaciones argentinas de maíz alcanzaron US$4200 millones y llegaron a más de 70 países FADA

“Son productos que tienen mercados construidos y una fuerte presencia internacional. En muchos casos, la Argentina está entre los principales exportadores del mundo y, además, está ganando posiciones”, explicó Antonella Semadeni, economista de FADA.

El trabajo también mostró hasta dónde llegan los productos argentinos. Los vinos se venden en 84 países, el maíz en 70 y los productos de la pesca en 67. “Detrás de estos números hay productores y trabajadores de distintas regiones, pero también transporte, industria, logística, servicios y tecnología. Cada mercado que se abre genera oportunidades para toda la cadena”, afirmó Fiorella Savarino, economista de la entidad.

Las ventas externas de carne vacuna crecieron un 37% frente al primer semestre de 2025 FADA

FADA también calculó cuánto podría crecer el sector si se eliminaran los derechos de exportación. Según su estimación, las cadenas agroindustriales podrían generar US$25.800 millones adicionales en ventas al exterior y crear más de 500.000 empleos. El monto sería similar al que podrían aportar Vaca Muerta y otros proyectos energéticos, de acuerdo con las proyecciones utilizadas en el estudio.

El cálculo parte de una fuerte expansión de la cosecha. La producción de granos pasaría de un promedio de 126 millones de toneladas durante las últimas cinco campañas a 196,5 millones, unas 70,5 millones de toneladas más. Parte de ese volumen se exportaría como grano y otra parte se vendería después de ser industrializada.

“La Argentina ya tiene productos que el mundo compra y cadenas que saben exportar. Si se generan mejores condiciones para producir e invertir, existe una oportunidad concreta de ampliar ese volumen y generar más divisas y empleo”, sostuvo Savarino.

La agroindustria generó el 57% de los dólares que ingresaron por las exportaciones argentinas durante el primer semestre de 2026 FADA

Se trata de una estimación sobre el potencial del sector. Para FADA, los dólares que ingresan por las exportaciones permiten pagar importaciones de maquinaria, tecnología, insumos y otros bienes que el país no fabrica, además de generar actividad y empleo en distintas regiones.

“Por eso, tener más sectores capaces de exportar es una ventaja. El crecimiento de combustibles y energía suma una nueva fuente de dólares, mientras la agroindustria mantiene una participación del 57% del total exportado y demuestra que todavía existe margen para crecer”, concluyeron desde la fundación.