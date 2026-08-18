“Enterramos la corrupción”: el lugar donde estaba la empresa insignia de Lázaro Báez ahora es una fábrica de invernaderos

EL CALAFATE, Santa Cruz.- En el predio de lo que fuera la sede de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, hoy se inauguraron los primeros invernaderos con sistema de hidroponía. Se trata de módulos móviles fabricados en el predio que hoy aloja al Polo Industrial y Comercial de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. creada por el gobierno de Claudio Vidal, con el objeto de impulsar actividades productivas y generar fuentes de empleo

El predio adquirido en un remate judicial el año pasado por el gobierno de Santa Cruz fue la base de operaciones de Austral Construcciones, principal contratista de obra pública entre el 2004 y 2015, detrás de la cual se montó una trama de corrupción que condenó a 14 imputados y envió a prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner y a Báez, preso en Ezeiza.

“Enterramos la corrupción que había en este lugar para apostar al futuro productivo”, sostuvo Vidal durante la inauguración de los módulos en un acto donde también se entregaron diplomas a hombres y mujeres capacitados en el predio para operar los invernaderos bajo el sistema de hidroponía.

“Los construimos aquí en el predio, se entregan completamente equipados, tienen seis metros por 2,50, y listos para funcionar, los primeros cinco fueron adquiridos por la provincia”, detalló a LA NACION Gustavo Sívori, presidente de la empresa.

La iniciativa combina tecnología, capacitación y asociativismo con un sistema de cultivo que permite producir durante todo el año y optimizar el uso del agua, una herramienta especialmente valiosa frente a las condiciones climáticas de la Patagonia. Los primeros cinco módulos fueron adquiridos por la provincia: tienen un costo de US$18.000 cada uno. Las características de cada uno las van armando en función de la demanda; en este caso puntual, serán para producir alimentos que se destinarán a comedores comunitarios. “El pedido fue puntual, elaborar módulos cuya producción se adecúe al clima de la provincia y el consumo de los comedores. En función de ello armamos estos módulos para hoja de menor escala como espinaca, rúcula, aromáticas entre otras”, detalló Manuel Gil, gerente de Desarrollo e Innovación de la empresa en diálogo con este medio.

Módulo móvil de invernadero hidropónico construido en el expredio de Austral Construcciones Santa Cruz Puede

Cada módulo cuenta con dos mesadas y puede producir 350 plantas cada 60 días, en tanto que también en la parte de las mesas cuentan con 28 bandejas para producir forraje verde hidropónico, que requieren una germinación de 20 a 25 días. “Lo que buscamos fue optimizar el espacio. Son pequeños, pero nos adaptamos a lo que nos vayan demandando. Ofrecemos también modelos con paneles solares”, detalló Gil. El sistema llave en mano es un modelo adaptable a todo Santa Cruz, que incluye luces LED, caloventor industrial, extractor, el sistema NFT, semillas, espuma fenólica, dos tanques de 200 litros y solución nutritiva, con insumos que permitirá la producción de seis a ocho meses desde la instalación. La estructura metálica resiste el traslado y tiene la capacidad de acoplarse. La compra incluye la capacitación. En este caso, la capacitación fue destinada a cooperativas de trabajo o en formación que operarán los cinco módulos que serán ubicados en diferentes espacios comunitarios de Santa Cruz.

Josefina Picón y Lorena Gutiérrez, dos de las futuras operarias en uno de los módulos de hidroponía Sec Medios

Josefina del Valle Picón Martínez es una de las mujeres que operará uno de los módulos, en este caso el que estará instalado en el Centro Integrador Belén, cercano al Barrio Madres a la Lucha, un asentamiento habitacional de emergencia que tiene casi 20 años en Río Gallegos. Se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad y viven familias de escasos recursos. Ella nació en Salta, se vino al sur hace ocho años, es madre soltera de tres niñas, de 13, 11 y 4 años y cuenta que es la primera vez que tendrá un trabajo real. “Este va a ser mi primer ingreso laboral fijo, estuve trabajando de niñera, limpieza, ferias, pero ahora se nos abrió una gran oportunidad”, detalló en diálogo con LA NACION minutos después de terminar el acto donde recibió el certificado de la capacitación.

Picón, junto a seis mujeres más del barrio Madres a la Lucha, formarán su propia cooperativa a la que aún le faltan algunos trámites pero ya tienen el nombre: “Verde Infinito”. Esta mujer, de 32 años, aseguró: “Con mis compañeras nos conocimos en el barrio y nos apoyamos entre todas”. Agregó: “Allá [por Salta] andaba en la calle pidiendo, me vine con mi hija mayor y de a poco vamos acomodándonos acá”. Vive en una casa con agua corriente y gas en garrafa. “Esto es una gran oportunidad, vamos a poder mejorar la alimentación de nuestras familias, nos mejorará la salud y el bolsillo”, aseguró.

En el predio de Austral también se está montando una planta de alimento balanceado que se nutrirá de diferentes cosechas de granos que empezaron a probarse en la provincia, como el que lleva adelante AgroAustral en El Calafate o una siembra de trigo en Perito Moreno, realizada junto al Consejo Agrario Provincial y el INTA.

Para Vidal, los nuevos invernaderos hidropónicos se pensaron como herramienta para fortalecer la producción de alimentos en Santa Cruz. En el discurso inaugural planteó la necesidad de reducir la dependencia de productos provenientes de otras provincias y aprovechar las capacidades productivas locales. “¿Por qué todo tiene que ser de afuera si nosotros tenemos la capacidad necesaria y la voluntad de poder producir?”, reflexionó. Se proyecta que a futuro los propios invernaderos puedan proveer al Mercado Centrador que hace pocos meses se instaló en el predio de la exAustral y por ahora se nutre de frutas y verduras que llegan de otras provincias a precio accesible.

“Esto replicado cientos de veces en toda la provincia garantiza producción alimentaria, garantiza empleo, movimiento económico, garantiza desarrollo. Es por acá y no me voy a cansar de repetirlo”, remarcó el gobernador.