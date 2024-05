“Probabilidades muy grandes”: un CEO del agro elogió un objetivo de Milei y recordó un punto clave para el sector

Escuchar

MAR DEL PLATA-. La firma Rizobacter conmemoró los primeros diez años de la creación de Rizoderma, el curasemillas biológico que desarrolló con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En un evento realizado en Torreón del Monje, de esta ciudad bonaerense, a donde asistieron funcionarios nacionales, el CEO de la firma nacional, Ricardo Yapur, recordó el hito que significa para la Argentina este tipo de investigaciones y la revolución tecnológica que con el tiempo ha ido in crescendo. No obstante, sostuvo que para que el sector crezca se deben eliminar las retenciones.

El empresario repasó la trayectoria que tiene hoy la biotecnología y resaltó la importancia de que más emprendedores decidan sumarse al negocio. “La competencia es sana y nos ayuda a progresar todos los días, pero queremos competencia sana en cuanto a la calidad del producto”, precisó frente al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella; la vicepresidenta del INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, empresarios y distribuidores que lo escucharon.

En 2014, la empresa marcó un hito tras años de investigación y desarrollo que transformaron el tratamiento de semillas. Su producto fue formulado con base al hongo Trichoderma afroharzianum, registrado en la Argentina. El giro a la bioprotección que emprendió la compañía es una tendencia que hoy se extiende a otros mercados del mundo. Los biocontroladores se utilizan para proteger a los cultivos de la incidencia de plagas y enfermedades. Además, tienen múltiples mecanismos de acción que retrasan la aparición de resistencias en comparación con las alternativas químicas. A las características agronómicas, se suma el hecho de que los biocontroladores se alinean con las demandas crecientes de la sociedad en cuanto a una agricultura más sustentable y con una menor carga ecotoxicológica por hectárea.

María Beatriz "Pilu" Giraudo, vicepresidenta del INTA; Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, durante el evento Rizobacter

En diálogo con LA NACION, el CEO de Rizobacter dijo que la empresa está sólida y generando nuevos productos. “Estoy conforme con la marcha de la empresa. Hace 10 años nadie hubiese creído en cumplir 10 años con este producto y que fuese a reemplazar un producto químico. Hoy lo está haciendo y compitiendo perfectamente frente a algún producto químico, inclusive con un aumento de rendimiento. Esto a nosotros nos posiciona como empresa líder en biológico, como país muy bien. En cada grano que se vende hay un montón de tecnología detrás”, dijo.

Yapur hizo referencia a la creencia de que la Argentina al exportar lo hace más con productos primarios que valor. “Es una mentira, hay una sociedad urbana que se la cree porque no conoce o no lo cree, pero nosotros que estamos en el negocio lo entendemos. Este producto que hoy festejamos detrás tiene mucha tecnología, mucha trayectoria, mucha información y trabajo como comercial, pero toda la investigación de muchas cepas del INTA”, expresó.

Recordó que Europa está demandado productos biológicos para reemplazar a los químicos y en ese escenario trabaja la firma. “Estamos registrando productos biológicos que tenemos en la Argentina en Europa para comercializarlos”, señaló.

Después habló de la coyuntura del país. “Hoy todavía estamos en un momento en el que no está claro todo. El presidente Javier Milei está queriendo insertar a la Argentina en el mundo. Si la Argentina lo hace como en 2016, las probabilidades son muy grandes. Hoy todavía damos pasos muy rudimentarios. Nosotros estamos preparados con capital humano, ideas, conocimiento y equipamiento para producir”, precisó.

El desafío: las retenciones

El empresario recordó que las retenciones a los productos del sector agropecuario se han convertido en un desafío para poder crecer y despegar. “No digo que van a ser eliminadas porque me parece que el Estado tiene una necesidad muy grande, pero podrían marcar un camino de empezar a bajar en niveles pequeños. En trigo o maíz que no tienen una incidencia, en soja tienen mucha más incidencia, así que no creo que lo vayan a hacer, pero ese es el camino que se debería ir marcando. Después, el Impuesto PAÍS es muy distorsivo, en algún momento vamos a tener que ir a un dólar único sin impuesto PAÍS”, remarcó.

Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, recordó la trayectoria de la compañía que fundó hace más de 40 años Rizobacter

Sostuvo que las retenciones al trigo no inciden mucho en las arcas del Estado: “No significan un valor importante para el fisco, como para generar la distorsión que se genera en el productor. Siempre gastamos más de lo que generamos, si yo gasto más de lo que produzco seguramente no voy a poder ser sustentable”, concluyó.