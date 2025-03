Tendencia: en Expoagro los empresarios de la maquinaria agrícola proyectan hasta un 15% más de ventas y los productores recuerdan una promesa de Milei

SAN NICOLÁS.- El sector agropecuario atraviesa una recuperación tras años difíciles, impulsado por la expectativa de una mejor cosecha, tras las lluvias que llegaron luego de las lluvias, y condiciones económicas más estables. Los referentes de la maquinaria agrícola ven un panorama desafiante, pero con expectativas moderadamente positivas para 2025. La disponibilidad de créditos bancarios y una leve reducción en las retenciones generan cierto optimismo. Los empresarios tienen proyecciones de un crecimiento del 10 a 15% en las ventas para esta Expoagro 2025 edición YPF Agro. Los productores, por su parte, advierten que la baja rentabilidad obliga a tomar decisiones financieras más prudentes.

Jorge Gentili, fundador de Plantium, indicó que vienen de dos años complicados, “remando” con desarrollo y nuevos productos. “Este año puede ser mejor que el 2024, porque va a haber cosecha. El productor agropecuario, si no saca cosecha, por más precios que tenga, no tiene dinero y cuando se hace la cosecha siempre hay alguno que tiene un mejor manejo de su administración, sus finanzas y puede haber una demanda superior al 2024 y el 2023″, dijo.

“Hay una escasez de dinero que impide hacer todo lo que quieren [los productores]. Cuando vienen buenas cosechas y valores interesantes se nota”, indicó. Remarcó que se necesita vender y apuntó: “El 2023 fue una seca tremenda y después está la macro, donde vamos para arriba y abajo. Se hace un combo que es muy difícil poder sostenerte, desarrollar y competir con lo exterior”, precisó.

Rosana Negrini, presidenta de Agrometal, dijo que llegan con muy buenas expectativas porque empezaron un año con sequía y pensaban que esto se iba a replicar como fue 2023. “Estamos con muy buenos créditos bancarios dados por el Banco Nación y el resto de los bancos, con un productor que ha tenido una baja de retenciones, que todavía no significa mucho, pero es un comienzo, porque tienen una proyección de un año marcado más o menos con una normalidad. Eso hace que puedan planificar su año. Así que esperamos poder vender. Nuestra proyección es de un 10%, un 15% más que el año pasado, que fue un año medianamente bueno. Estamos dispuestos a comenzar el año en Expoagro. El año pasado terminamos vendiendo 350 máquinas durante el año y nuestra idea es superarlo ampliamente”, destacó.

“El productor, como cualquier ciudadano, puede planificar un poco sabiendo más o menos qué va a pasar durante el año y que no esté marcado por la incertidumbre de qué va a pasar. El año ya está planificado y va a ser un buen año; no va a ser uno de los buenísimos, pero vamos a transitar con toda nuestra línea de productos que es amplia y vamos a tener más novedades durante el año”, resumió.

Eduardo Gindin y Héctor Kljenak son ingenieros agrónomos, productores y contratistas que trabajan juntos en Salto, desde hace 25 años. En esa localidad, producen 1200 hectáreas y llegaron a la expo con la idea de anotarse en los créditos que van a otorgar los bancos para adquirir maquinaria agrícola. Indicaron que la deuda que tiene Javier Milei con el sector es que le falta sacar más las retenciones. “Es indudable, porque la promesa de él fue sacar las retenciones y tiene que cumplir con eso. Empezó ahora con una baja, pero veremos cómo sigue”, plantearon.

Añadieron: “Los números están muy ajustados por la sequía que hubo. Va a ser una campaña muy justa o negativa prácticamente, sobre todo porque los rindes no van a ser lo que uno esperaba. No va a ser tan malo como se pensaba, pero va a ser una campaña medio floja, para pasarla”.

En esa línea, Juan Manuel Ingouville, un productor y contratista de la firma La Energía SA, de General Pico, La Pampa, observó que este año los márgenes están muy apretados, a pesar de que en La Pampa van a tener una buena cosecha de soja y maíz, no tanto así de girasol. “Estamos trabajando a renta cero, porque hoy tenemos costos en dólares muy altos, tanto en maquinaria como en combustibles y los precios de las commodities no están acompañando a la ecuación, sobre todo los arrendamientos de los campos que tienen que adaptarse a la nueva realidad, ya que no da la cuenta y no se puede seguir produciendo muchos años a rentabilidad cero. Hoy el negocio es productivo, dejó de ser financiero, o sea que hay que hacer muy bien las cuentas antes de tomar una decisión”, aclaró.

“Somos optimistas del Gobierno, creemos que alguien tenía que hacer lo que está haciendo, quizás no estamos tan de acuerdo con las formas, pero nadie puede discutir que la macro la enderezó en un año y de esto no hay precedente en el planeta. De los niveles de inflación que veníamos a los niveles que estamos hoy. A nosotros nos gusta producir, hacer bien nuestro negocio, saber hacer lo que nos gusta hacer, que somos unos apasionados porque si no no se explica cómo en un país tan cambiante, con políticas tan cambiantes y con el clima en el medio, arriesgamos lo que arriesgamos todos los años. Dejamos la vida en el potrero”, resumió.

Emiliano Ferrari, gerente senior de ventas para Valtra, dijo que este año va a ser mejor que el año pasado, por ende, las expectativas que tienen son muy altas. La firma tiene, más allá de los acuerdos con los bancos privados, tasas exclusivas para esta feria con su propia financiera Co-Finance. “Cuando termina la campaña y arranca otra, el productor tiene la capacidad de arrancar un nuevo partido. Venimos de tres años de una seca bastante importante y el productor año a año nunca achicó la siembra. Nunca dejó de invertir en la próxima campaña. Este año veníamos bien con el agua, pero hubo lluvias con exceso. El productor siempre tuvo la capacidad de reconvertirse y volver a apostar”, sintetizó.

