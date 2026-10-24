Quería ser el “unicornio del agro”, llegó a valer más de US$1000 millones y ahora aprobaron su liquidación con el 98,4% de los votos

Los accionistas de Moolec Science SA, la compañía biotecnológica que quería ser un unicornio del agro cuando en un momento alcanzó una valuación superior a los US$1000 millones, aprobaron su liquidación voluntaria. La decisión se tomó durante una asamblea extraordinaria virtual celebrada esta semana con el respaldo de aproximadamente el 98,4% de los votos emitidos, según informó la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC).

La resolución concreta el paso que LA NACION había anticipado días atrás, cuando dio a conocer la convocatoria y la recomendación del directorio de avanzar con el cierre formal de la sociedad. Moolec, que había pasado a controlar indirectamente a la quebrada Bioceres SA, llevará adelante el procedimiento conforme a la Ley de Sociedades de las Islas Caimán y sus estatutos sociales. Según el formulario 6-K presentado, en la asamblea estuvieron representadas 1.408.171 acciones ordinarias sobre un total de 2.080.437 con derecho a voto, equivalentes al 67,686%. Con ese nivel de participación se alcanzó el cuórum requerido para tratar las propuestas.

Además de aprobar la liquidación, los accionistas designaron a Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de Interpath (Cayman) Limited, como liquidadores voluntarios conjuntos y dieron conformidad a su remuneración. Ese nombramiento también recibió alrededor del 98,4% de los votos emitidos.

Las restantes resoluciones obtuvieron un respaldo cercano al 99%. Entre ellas, “se autorizó a los liquidadores a conservar los libros y registros de la sociedad durante cinco años posteriores a su disolución, tras lo cual podrán destruirlos”. También se aprobó una facultad para aplazar la reunión si resultaba necesario solicitar más poderes de voto.

Según habían mencionado Piggy Sooy permitía producir proteína de cerdo en semillas de soja Moolec

La trayectoria de Moolec estuvo ligada al desarrollo de ingredientes mediante agricultura molecular, una tecnología que permite producir proteínas animales en plantas. Uno de sus proyectos más conocidos fue Piggy Sooy, una soja modificada para generar proteína de cerdo. En abril de 2024, la empresa había anunciado una aprobación del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS).

En su etapa de expansión, la firma había reunido participaciones en negocios de semillas, ingredientes y biotecnología en la Argentina, Estados Unidos y Europa. Cuando superó la valuación de US$1000 millones, estaba vinculada al Grupo Bioceres y era conducida por Gastón Paladini, quien dejó su función en abril de 2025.

Moolec pasó a ser controlante indirecta de Bioceres SA en junio de 2025, mediante una reorganización societaria instrumentada con un canje de acciones. Los accionistas de Bioceres Group entregaron sus participaciones en el holding a cambio de acciones de Moolec, que pasó a ser dueña del 100% de esa sociedad, según la estructura societaria informada ante la SEC. Como Bioceres Group tenía el 89,93% de Bioceres SA, la operación dejó a la compañía argentina bajo el control indirecto de Moolec. Así quedó reorganizado el entramado que anteriormente tenía al Grupo Bioceres como accionista relevante de Moolec.

La trayectoria de Moolec estuvo ligada al desarrollo de ingredientes mediante agricultura molecular

La documentación reseñada también menciona antecedentes de dificultades financieras y contables. Entre ellos figuran una debilidad material en la contabilización de una combinación de negocios, ya informada en el reporte anual de 2025, y dudas sobre la continuidad como empresa en marcha vinculadas con la pérdida de control sobre Bioceres Crop Solutions (BIOX), ocurrida el 24 de junio de 2025.

En marzo pasado, representantes de la “exBioceres SA” sostuvieron que, tras la quiebra, Moolec había dejado de ser su controlante y que la situación financiera se había originado antes de la combinación. También atribuyeron la solicitud de quiebra al nuevo directorio, que había asumido en diciembre de 2025 bajo la gestión del empresario uruguayo Juan Sartori.

Moolec Science, que cotiza hasta el momento en el Nasdaq de Nueva York bajo el símbolo MLEC, registraba este viernes un precio de US$1,72 por acción, según la última cotización consultada. A principios de junio del 2025, cuando pasó a controlar Bioceres, las acciones de Moolec cotizaban alrededor de los US$126,60. La presentación ante la SEC que informó la aprobación de la liquidación no comunicó su retiro del mercado bursátil.