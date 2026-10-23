Soja Visec: habilitan una modalidad para negociar el “premio” sobre la soja tradicional

En medio del plus que se viene pagando por la soja que cumple con los requisitos antideforestación que desde enero próximo exigirá de todo el mundo la Unión Europea (UE), A3 Mercados, la plaza de futuros que bate récords, les comunicó hoy a los operadores que el próximo lunes se “habilitará una nueva condición de entrega del Contrato de Futuros de Soja en Dólares, denominada SOJA VISEC, con destino Rosario”.

Como se mencionó, en el mercado se venía registrando una diferenciación creciente entre la mercadería con trazabilidad EUDR [por la referencia al reglamento europeo antideforestación 2023/1115] y el grano sin esa validación. Por la UE, que desde enero venidero no aceptará el ingreso de productos como la soja y la carne que provengan de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, los premios por la oleaginosa que encuadra dentro de la exigencia europea estuvieron oscilando entre 2 y 8 dólares por tonelada.

“Es una manera de tradear el plus que se venía pagando por la soja que cumpliera los requisitos EUDR”, señaló Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, tras conocerse el mensaje de A3 a los operadores. “Se abre la posibilidad de negociar esa diferencia de precios entre la soja cámara y la Visec”, agregó.

En este marco, lo destacable es que la diferencia va a contar con una herramienta formal en el mercado de futuros. Se podrá negociar de manera explícita el diferencial de valor entre una soja y otra. Las posiciones abiertas no cambian.

“La mercadería entregada bajo esta condición [Visec] deberá cumplir con la Norma de Calidad definida en el Contrato de Futuros de Soja Cámara y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento UE 2023/1115 y sus modificatorias, mediante el sistema VISEC o el que A3 Mercados determine en el futuro. A los fines de la negociación, se habilitará exclusivamente el pase entre Soja Cámara y Soja VISEC, para un mismo vencimiento, conforme al Aviso N.º 520 sobre Operaciones Combinadas”, dijo A3. Según este mercado, que en sus redes hoy dio a conocer que alcanzó una marca histórica de 10.029.805 toneladas de interés abierto en futuros y opciones, “el pase cotizará en dólares estadounidenses por tonelada y expresará la diferencia entre el precio de Soja VISEC y el precio de Soja Cámara”. Detalló: “El comprador del pase venderá Soja Cámara y comprará Soja VISEC; el vendedor del pase realizará las operaciones inversas”.

Los premios por la oleaginosa que encuadra dentro de la exigencia europea venían oscilando entre 2 y 8 dólares por tonelada Marcelo Manera - LA NACION

El sector privado, con los exportadores a la cabeza, desarrolló la plataforma Visec Soja, justamente para que los interesados en que su mercadería llegue al bloque europeo con las nuevas condiciones se inscriban. Visec Soja, según su descripción, permite monitorear, reportar y verificar prácticas sostenibles. No certifica, sino que está enfocada en la trazabilidad para, de acuerdo con sus creadores, facilitar el acceso a los mercados. El uso de la herramienta es opcional. Son los operadores comerciales, como los acopios, corredores, cooperativas y exportadores, quienes deben darse de alta. Y ellos son quienes dan de alta unidades productivas geolocalizadas de los productores. De lado de los productores, estos tras recibir un mail deben corroborar y autorizar la información declarada.

Según señaló a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el sistema “viene muy bien en las altas de productores: son más de 300 por día que se van dando de alta”.

“Al día de hoy debemos tener, aproximadamente, 12.000 productores que representan más de 5 millones de hectáreas, es decir que la demanda europea de harina de soja ya está cubierta, pero claramente el objetivo es desplazar a otros países que hoy están con serias dificultades”, agregó. Idígoras destacó la “solución argentina para poder posicionarnos y darnos credibilidad a nivel internacional”. Señaló que se registra “mucha aceptación en Europa”.

Gustavo Idígoras: “Al día de hoy debemos tener, aproximadamente, 12.000 productores que representan más de 5 millones de hectáreas" Soledad Aznarez

Idígoras remarcó: “Que se sume a A3 también es parte de este proceso”. Recordó que para el productor es optativo. “Tiene siempre la posibilidad de no participar y vender la soja tradicional”.

Lorena D’Angelo, analista de AZ-Group, amplió: “Para poder originar también en el mercado de futuros A3 saca un contrato teniendo en cuenta esta diferencia de calidad, ya que en la comercialización institucionalizada de A3 la soja que se comercializa es cámara o industria, y en este caso, por requerir un diferencial en la calidad por Visec para poder comercializar bajo esta condición, tiene un diferencial de precio”. Recordó que en las últimas semanas se generó ese diferencial. “La calidad de soja Visec está pagando un precio mayor y eso también se debe traducir en este contrato nuevo”, concluyó.