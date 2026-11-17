El juez Fabián Lorenzini, que tiene el caso de la quiebra de Algodonera Avellaneda, empresa ligada a miembros de la familia Vicentin, ordenó la suspensión gradual y ordenada de la actividad en las distintas unidades de la compañía. Además, se declararon extinguidos los contratos de 243 trabajadores, que quedan en situación de desempleo. Podrán pedir los sueldos e indemnizaciones pendientes y acceder al fondo de desempleo.

La decisión del magistrado sobrevino luego de que la Sindicatura del caso aconsejara el cierre de las distintas actividades porque hay pérdidas, es inviable, y los contratos a fasón no son suficientes para hacer pagos. Las unidades involucradas son la hilandería de Reconquista, Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco). Desde la Justicia se aclaró que no se trata de un cierre definitivo. Los activos están en venta y por ello serán conservados.

Para tener dimensión de la situación actual, según se explicó desde la Justicia, en la hilandería ingresan unos $425 millones por mes mientras los costos trepan a $1239 millones. Se detalló un déficit mensual que oscila de entre $565 y $815 millones, en particular por la energía. Vale recordar que la Empresa Provincial de la Energía intimó el pago de más de $4600 millones bajo apercibimiento de cortar el suministro.

La empresa tiene un fuerte déficit Algodonera Avellaneda

“La medida que se adopta no es el cierre definitivo de los establecimientos, sino la suspensión gradual y paulatina de sus actividades. Se concluirán los procesos productivos en curso, no ingresará nueva materia prima y se seguirá la secuencia de cierre ordenado propuesta por la Sindicatura. Las plantas quedarán bajo un régimen de conservación y custodia que preserve su valor como unidades productivas, aptas para ser reactivadas por quien las adquiera en el proceso de venta en trámite (Resolución N° 634)“, señaló el magistrado. Señaló que el objetivo es dejar de generar pérdidas mientras se busca un comprador.

Según lo señalado por el magistrado, quienes son fasoneros y están vinculados a la sociedad –Sir Cotton SA, Vicentin Saic e Insumos XXI SA (Facundo Trigueiro)– “conocen los establecimientos, tienen mercadería en ellos y son los primeros interesados en su funcionamiento”. Por ello, se decidió abrir un plazo de 10 días corridos “para que puedan analizar y ofrecer alguna alternativa de continuidad, total o parcial”.

“Toda propuesta deberá ser concreta y autosuficiente: Cubrir el costo íntegro de la actividad que se pretenda mantener (salarios, cargas sociales, energía, insumos, seguros y servicios), sin generar nuevos pasivos a cargo de la quiebra, con garantías adecuadas y sin interferir con el proceso de enajenación”, agregó.