Remates: el precio de los toros subió un 61% y cada animal promedia los $10 millones

Los precios de los toros comercializados en los remates de genética bovina entre agosto y octubre de este año registraron un aumento interanual del 61% en pesos y del 57% en dólares, según informó la Secretaría de Agricultura. Los resultados corresponden a operaciones por más de 15.500 cabezas durante el período que el organismo identificó como el más relevante para los remates de las cabañas de genética reproductiva.

El valor promedio se ubicó en $9.770.983 por animal, equivalente a US$6324, frente a los $6.056.272 y US$4038 registrados, respectivamente, en el mismo período de 2025.

Desde el organismo que depende del Ministerio de Economía atribuyeron estos resultados al interés de los criadores y productores por mejorar la eficiencia y la calidad genética de sus rodeos. Según la evaluación oficial, ese interés se desarrolla en un contexto de mayor estabilidad climática y mejores perspectivas forrajeras.

Se refleja el interés por la genética

Agricultura también señaló como un incentivo la posibilidad de utilizar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). De acuerdo con lo informado, este instrumento permite a los productores amortizar en su totalidad los reproductores en el mismo período en que los adquieren.

Para el organismo, la suba de los precios refleja una recuperación del valor de los reproductores y expectativas positivas para la actividad ganadera. En esa lectura, destacó la inversión en genética como una apuesta de largo plazo para mejorar la calidad del rodeo argentino.

Por otra parte, la serie elaborada por la Dirección Nacional de Producción Ganadera de la Secretaría de Agricultura, con datos de Entre Surcos y Corrales, muestra que, entre agosto y octubre de 2023, el valor promedio de los reproductores machos rondaba los $1,2 millones por cabeza y los US$1500. En el mismo período de 2024, esos valores se ubicaban cerca de los $4,2 millones y los US$3300, respectivamente.