Voluntarios embolsando la papa que se donó durante la temporada alta de producción

Belkis Martínez 14 de septiembre de 2020

"Es el rescate más grande nunca visto en la Argentina", dijo a LA NACION Javier Fornieles, presidente del Banco de Alimentos de Balcarce. Desde que empezó la cuarentena obligatoria por el coronavirus, que tuvo como consecuencia el cierre temporal de los restaurantes, el Banco de Alimentos recibió una donación histórica de casi 10 millones de kilos de papas que se entregaron en distintos puntos del país.

Vía una acción solidaria, 130 municipios entregaron 4,7 millones de kilos de papa, el banco de alimentos 2,4 millones de kilos y 60 ONGs 2,6 millones de kilos a quienes más lo necesitaban. "Nunca se vio un rescate de alimentos de esta magnitud, hasta ahora", remarcó.

La empresa que hizo la donación es McCain, la multinacional de papas congeladas que además de vender al consumidor final lo hace para locales de comida. Las papas fueron cultivadas en la región de Balcarce. "A raíz de la cuarentena, nos llamaron para trabajar juntos porque las casas de comida rápida estaban cerradas y la papa no tenía destino", expresó.

Si bien la empresa hacía la donación, no se encargó de las entregas. No obstante, se consiguió el pago de los 230 viajes para que la papa llegara a los destinos de todo el país. A mayo pasado, la empresa ya había entregado 2,5 millones de kilos de papa.

La donación movilizó a más de 2300 personas que se encargaron de embolsar la verdura

"Alguien pagó el flete, no sabemos quién fue, pero según los cálculos son $17 millones que debió poner, contando el flete a $70.000 por viaje. Esa es otra donación para que la papa llegue al destino", detalló. La papa que se entrega a granel, es decir, sin embolsar, implicó la movilización de 2300 voluntarios para bajarla del camión y envasarla.

"La papa se entregó de dos maneras: algunos se la llevaron fresca y en otros lugares se procesó e hizo viandas", relató. Sin embargo, aclaró que para que esto último pasara, tuvieron que haber, al menos, 5000 personas involucradas desde que se originó la recolección del alimento en la planta hasta que llegó a las personas que lo necesitaban.

La donación comenzó en abril y se extendió hasta agosto

"Fue un megaoperativo histórico por toda la gente involucrada. Hicimos más de 33 millones de raciones de comida desde abril que empezamos hasta agosto. Esto la gente lo hace por el bien común y no personal. Los voluntarios no cobran ni un solo peso y trabajaron muy duro en este tiempo. Estoy muy orgulloso, me siento como si hubiese ganado la lotería", aseveró.

Los 230 camiones tolva recorrieron todas las rutas del país para entregar los alimentos en Rosario, Trelew y Telsen en Chubut, Gualeguay (Entre Ríos), San Javier (Misiones), ciudades de Corrientes y más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En 2018, la firma ya había hecho una donación de casi 2 millones de kilos. En esa ocasión fue por la calidad de la exportación del tubérculo que no se pudo enviar al mercado brasileño y terminó en los bancos de alimentos del país. "A raíz de ese rescate y la confianza que generó el Banco de Alimentos (de Balcarce) se hizo el segundo rescate", indicó.