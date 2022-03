Retenciones: se abrió una sorpresiva disputa al interior del campo

Una disputa en torno de las retenciones qued贸 abierta entre la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federaci贸n de Acopiadores de Granos.

La semana pasada, en una comunicaci贸n a sus socios, la Rural mand贸 un modelo de carta de 鈥渄isconformidad鈥 por las retenciones para que los productores presenten ante quienes entregan sus granos. Encuadr贸 esa iniciativa en el contexto de la presentaci贸n judicial que hizo en los tribunales federales de C贸rdoba para cuestionar la legalidad del cobro de los derechos de exportaci贸n. Aduce que no tienen validez luego de que con la no aprobaci贸n del presupuesto 2022 cayera una facultad delegada del Congreso al Poder Ejecutivo por las retenciones.

La nota que la SRA sugiri贸 a los productores presentar se帽ala que estos se ven afectados 鈥渆n forma ileg铆tima鈥 porque el valor que es liquidado y abonado 鈥渟e ve sensiblemente depreciado por la incidencia de derechos de exportaci贸n que resultan inconstitucionales por carecer de base legal suficiente鈥.

鈥淧or tal motivo, se desea hacer presente la disconformidad con el pago de esos derechos de exportaci贸n, al tiempo que se hace expresa reserva de ejercer oportunamente todas los derechos y acciones legales, ya sean judiciales, extrajudiciales y/o administrativos, que pudieran corresponder a efectos de revisar, modificar y/o dejar sin efecto el monto liquidado por ese concepto y/o el alcance de los importes que se abonen a la empresa por la venta de cereal鈥, se帽ala.

Ante esa iniciativa de la Rural, Acopiadores recomend贸 a sus asociados que entreguen una respuesta ante la nota de los productores. All铆, la entidad aconseja, entre otras, esta frase a sus socios: 鈥淓n respuesta a su nota recibida en el d铆a de la fecha, le manifiesto que este acopio resulta ajeno absolutamente a cualquier actividad ileg铆tima que Ud; aduce y a la supuesta afectaci贸n de su derecho de propiedad, por la relaci贸n comercial que nos vincula鈥.

Consultado por LA NACION, Fernando Rivara, presidente de Acopiadores, se帽al贸: 鈥淣os sorprendimos al recibir la nota de la Sociedad Rural. Entendemos que muchas veces no se conoce perfectamente bien c贸mo es la comercializaci贸n de los granos, porque es un tema tremendamente complejo. Pero si nos hubieran preguntado, les hubi茅semos explicado con much铆simo gusto que el acopio comercializa en el mercado interno鈥.

Fernando Rivara, presidente de la Federaci贸n de Acopiadores: "La nota que est谩 pidiendo la Rural que le presenten a los acopiadores es totalmente inconducente"

Posiciones

鈥淓stamos en el mismo terreno que los productores rurales, estamos del mismo lado y sufrimos las mismas consecuencias porque la gran mayor铆a de los acopiadores tambi茅n trabajan en sociedad con productores, sembrando en conjunto. Estamos del mismo lado de la trinchera. Y repito una vez m谩s que nosotros no retenemos, no exportamos, trabajamos solo en el mercado interno, por lo tanto la nota que est谩 pidiendo la Rural que le presenten a los acopiadores es totalmente inconducente, es una l谩stima que no lo hayan consultado antes. Es simple, no corresponde. No estamos los acopiadores exportando granos鈥.

Seg煤n pudo saber este medio, la Rural tambi茅n envi贸 una carta a las autoridades de acopiadores. En ella, la organizaci贸n que preside Nicol谩s Pino pide a Acopiadores que informe qu茅 tipo de acciones ha decidido llevar a cabo frente al cobro de las retenciones que hace el Estado. En ese marco, la SRA insiste en la inconstitucionalidad de los derechos de exportaci贸n. Agrega que se informe en base a qu茅 normativa se canalizan las retenciones.

Adem谩s de haber enviado una carta a los acopiadores, la Rural tambi茅n hizo lo mismo con los exportadores de Ciara-CEC, seg煤n confirmaron fuentes de este sector. Los exportadores dijeron que, a ra铆z de este tema, el pr贸ximo lunes se realizar谩 una reuni贸n t茅cnica entre abogados de ambas instituciones.