Salud animal: cómo una empresa argentina logró expandirse a más de 60 países

Durante décadas, la proyección internacional del agro argentino estuvo asociada principalmente a la exportación de granos, carne y maquinaria. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro fenómeno: el crecimiento de empresas que exportan conocimiento, desarrollo tecnológico y soluciones aplicadas a la salud animal.

Vacunas, herramientas de prevención y biotecnología desarrolladas en el país hoy forman parte de programas sanitarios en distintos continentes y acompañan sistemas productivos con realidades muy diferentes entre sí.

En ese contexto, Biogénesis Bagó participa de la 138° Exposición Rural de Palermo con una propuesta centrada en innovación, salud animal y tecnología aplicada a la producción. Durante la muestra, Sebastián Perretta, director ejecutivo de Negocios, y Martín Mascarenhas, director comercial Latam Sur, analizaron el proceso de expansión internacional de la compañía y los principales desafíos sanitarios que enfrenta actualmente la producción ganadera.

De una empresa argentina a un actor global

Con presencia en más de 60 países, 15 oficinas y ocho plantas de producción alrededor del mundo, Biogénesis Bagó consolidó en los últimos años una estrategia de crecimiento basada en el acompañamiento a productores y autoridades sanitarias con conocimiento y tecnologías.

Uno de los hitos de ese proceso fue el desembarco en Europa mediante la adquisición de un portafolio de productos hormonales para la reproducción de una compañía española, una operación que permitió establecer una oficina en Madrid y fortalecer la presencia comercial en África y Medio Oriente.

“Uno de los hitos más importantes fue la llegada a Europa con la adquisición de un portafolio de productos hormonales de una compañía española. Eso nos permitió abrir una oficina en Madrid y desde allí atender muchos de los negocios de África y Medio Oriente. Nos dio la posibilidad de globalizar muchísimo más la compañía”, explicó Perretta.

Sebastián Perretta, director ejecutivo de Negocios de Biogénesis Bagó, en el stand del laboratorio durante la muestra en Palermo.

El crecimiento internacional también estuvo acompañado por el desarrollo de vacunas contra la fiebre aftosa con estándares internacionales, y la experiencia de la empresa en el control y prevención de esta enfermedad, que facilitaron la apertura de nuevos mercados y la expansión de equipos alrededor del mundo.

“Desarrollamos una vacuna de clase mundial, prácticamente una vacuna universal. Eso nos abrió muchísimas puertas para desarrollar mercados, abrir oficinas y seguir ampliando nuestro portafolio de productos”, agregó.

Cuando el conocimiento argentino mejora la productividad

La expansión de la compañía trajo también nuevo conocimiento y experiencia, lo que le permitió continuar acompañando a productores, veterinarios y autoridades sanitarias de países muy diferentes de la Argentina en el armado e implementación de estrategias sanitarias.

Uno de los ejemplos que mencionó fue Corea del Sur, donde la incorporación de vacunas desarrolladas por la empresa contribuyó al control de la fiebre aftosa.

“Hace diez años era un país endémico de fiebre aftosa. Hoy es un país libre de fiebre aftosa con vacunación. Eso les permitió controlar la enfermedad y mejorar los índices productivos, tanto en porcinos como en bovinos de leche”, señaló.

Para Sebastián, el crecimiento alcanzado refleja también el potencial del desarrollo científico nacional. “Es un orgullo haber visto crecer una empresa desde la Argentina para el mundo. Llegar a tantos países con productos y servicios requiere mucha inversión, profesionalismo y dedicación. Estamos convencidos de que todavía podemos seguir creciendo”, concluyó.

El desafío de producir más con una mejor sanidad

Mientras la innovación argentina gana espacio en el exterior, la producción ganadera enfrenta desafíos sanitarios cada vez más complejos. Para Martín Mascarenhas, director comercial Latam Sur de Biogénesis Bagó, la prevención continúa siendo uno de los factores con mayor impacto sobre la productividad de los establecimientos.

“La sanidad en producción animal se trata de prevenir. Cualquier animal enfermo ya perdió dinero. Va a producir menos, puede tener secuelas que comprometan su desempeño o incluso morir. La enfermedad es una variable más dentro de la ecuación económica que analiza el productor.”

Mascarenhas explicó que la prevención no se limita únicamente a la vacunación, sino que comprende un manejo sanitario integral que incluye el control estratégico de parásitos, la suplementación mineral y otras prácticas destinadas a que la hacienda exprese todo su potencial productivo.

Martín Mascarenhas, director comercial Latam Sur de Biogénesis Bagó.

Entre los principales desafíos actuales mencionó el recrudecimiento de la garrapata bovina en el norte del país, la aparición de resistencia de distintos parásitos a principios activos tradicionales y las restricciones regulatorias sobre algunas moléculas utilizadas para su control.

“Hoy necesitamos un abordaje estratégico porque aparecen resistencias y cada vez quedan menos herramientas disponibles. La innovación es clave para seguir resolviendo esos problemas”, afirmó.

Frente a ese escenario, Biogénesis Bagó continúa ampliando su portafolio de soluciones para la prevención y el control de enfermedades, incorporando nuevos desarrollos en antiparasitarios externos, diagnóstico veterinario y herramientas orientadas a mejorar la eficiencia productiva.

Innovación con mirada de largo plazo

La creciente demanda mundial de alimentos obliga a producir más, pero también de manera más eficiente y sostenible. En ese escenario, la salud animal se consolida como un componente estratégico para mejorar la productividad y responder a las exigencias sanitarias de los mercados internacionales.

Con esa visión, Biogénesis Bagó participa de la exposición presentando soluciones vinculadas a la prevención de enfermedades, el bienestar animal, los servicios de diagnóstico veterinario y las tecnologías para la gestión ganadera, en un espacio que comparte por primera vez, en el marco de la Exposición Rural de Palermo, junto a DataMars Livestock.

En el stand, los visitantes podrán conocer las principales soluciones de Biogénesis Bagó para la prevención y control de enfermedades, acceder a información sobre los servicios de diagnóstico veterinario de Laboratorio Azul y conocer las iniciativas que la empresa impulsa en materia de bienestar animal.

Además, el equipo de FerAppease estará presente en el stand, brindando información acerca de esta innovadora herramienta que garantiza el bienestar animal contribuyendo directamente en los resultados productivos.

La compañía recibe a productores, veterinarios y visitantes hasta el 26 de julio inclusive en sus lotes K1 y J1 del Pabellón Verde, donde presenta las últimas innovaciones orientadas a acompañar la evolución de una ganadería cada vez más tecnificada, eficiente y sostenible.

Asimismo, habrá espacio para las soluciones destinadas a animales de compañía, con actividades y charlas dirigidas a tutores y profesionales veterinarios, tanto en el Biotruck como en el Patio Brangus.

La participación en la Exposición Rural sintetiza el recorrido de Biogénesis Bagó: un espacio para mostrar el compromiso de la empresa en proveer las soluciones para la salud animal y, al mismo tiempo, el camino que la llevó a posicionarse entre las empresas de salud animal más importantes del mundo. “Somos una compañía que logró crecer desde la Argentina hacia el mundo, apoyada en conocimiento y tecnología propios. Ese recorrido es, sin dudas, un motivo de enorme orgullo”, concluyó Perretta.

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