“Se dejó de robar”: el gobernador de Santa Cruz criticó con dureza al kirchnerismo y pidió “darle tiempo” a Milei

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, respaldó al presidente Javier Milei y dijo que “hay que darle tiempo”. El mandatario atribuyó los cambios que se han visto en su provincia en distintas áreas al combate de la corrupción: “Se dejó de robar”. En tanto, señaló, en referencia a las nevadas registradas, que las pérdidas en la ganadería ovina rondarían en un 20%, inferiores a las previstas porque el gobierno nacional y el provincial brindaron ayuda rápida al sector.

En una entrevista con LA NACION, Vidal hizo énfasis en la importancia que tiene el campo y señaló que están impulsando el desarrollo de la ganadería en esa región. Dijo también que es necesario esperar a que se reglamente la Ley Bases para ver un despegue de la economía e instó a recuperar la cultura del trabajo y fomentar la producción en el país.

En las últimas semanas, Santa Cruz registró las temperaturas más bajas de los últimos 100 años e intensas nevadas. Se congeló el río más importante de la provincia. Por el fenómeno climático el 80% del territorio estuvo cubierto por nieve, que complicó la actividad ganadera. “El gobierno provincial, a través de los distintos entes, acudió rápidamente con ayuda al sector ganadero y se pudo evitar que la pérdida sea mayor. Estamos preparándonos para el invierno que nos queda y tener mejores condiciones para el próximo año”, dijo.

En esa provincia, acotó, “el que robó se va” y agregó: “Mi provincia fue saqueada durante muchos años, y las políticas que se aplicaban eran solamente para favorecer a un pequeño sector, al más beneficiado, al que para la tribuna gritaba que trabajaba para sociedad en común y en la privada trabajan solo para ellos. Se dejó de robar y todos los días se trata de recuperar la cultura del trabajo; tenemos otra mirada distinta a lo anterior. Vamos a favor de la educación, la generación de empleo, entendiendo que la producción es la base de la economía. Si trabajamos, nos concentramos en producir más, la economía va a dar un giro que va a ir en beneficio de los argentinos”, aseguró.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mientras recorría la muestra Gobierno de Santa Cruz

Santa Cruz tiene 2 millones de cabezas de ganadería ovina; hace 25 años ese número llegaba a más de 10 millones. Según el gobernador, la pérdida es notable. En esto repercutieron las pocas políticas aplicadas a la actividad. “Este gobierno provincial hoy tiene uno de sus primeros temas a tratar para llevar adelante la recuperación de la ganadería y dar ese primer paso muy importante en todo lo que es agro. Hace años atrás, se producía pastura, hoy ya no se hace en la provincia; queremos comenzar nuevamente aprovechando el avance de la tecnología y el de la ciencia con nueva genética. Estamos muy comprometidos en recuperar la actividad que fue iniciadora”, especificó.

“Es la segunda provincia en extensión territorial más grande del país. Tenemos tierra y agua y el 70% de nuestros campos están despoblados y completamente improductivos. El problema es de los que conformamos la provincia y a nivel país los que somos parte”, profundizó. En la provincia había un tren con la intención de transportar la lana a Puerto Deseado. Hoy están tratando de recuperar estos proyectos.

Las pérdidas en ganadería por las bajas temperaturas se estimaban en cerca de un 40%, hoy ese número es de un 20% por las condiciones y la infraestructura de la región. “Ayudamos, trabajamos entre todos, el equipo de Producción de la provincia, la Rural, pero hay que reconocer el acompañamiento del gobierno nacional. Pudimos sobrellevar la situación. Estamos esperando a ver qué va a pasar en los próximos días con las bajas temperaturas, se ha aliviado la pérdida. No se perdió tanto como se esperaba por las condiciones climáticas”, dijo.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, junto al gobernador de Santa Cruz y directivos de la Rural Gobierno de Santa Cruz

Sobre el gobierno de Milei, afirmó: “Hay que darle tiempo, una oportunidad, es muy pronto para juzgar. Hay que dejarlo trabajar. Hoy tiene Ley Bases y en este momento está en un proceso de reglamentación de la ley. Es cierto que no estamos atravesando el mejor momento, pero también es verdad que en este país se arrastra con políticas que no fueron las adecuadas para desarrollar a la Argentina. También se ha perdido la cultura del trabajo y tiene que ver con las políticas que han generado en los últimos años en donde se trató de hacerle entender a gran parte de la sociedad que el Estado lo tenía que hacer todo: el Estado era el padre, la madre, el tutor, el encargado de ir. El Estado era todo y eso no existe”, expresó.

En ese sentido, invitó a acompañar las decisiones del Gobierno. “Quiero creer y acompañar a este gobierno para que le vaya bien entendiendo que si le va bien le va bien a todos los argentinos. Hay algún tipo de incentivo que permite alguna mirada más optimista del sector privado, de afuera hacia nuestro país, con respecto a eso estoy conforme; quiero ver qué es lo que sucede acá para adelante”, agregó.

En este contexto, habló de “los egoístas que ya gobernaron y que saben que hoy existe la posibilidad de que no vuelvan nunca más”. Y apuntó en lo que pareció una referencia al kirchnerismo: “En mi provincia gobernaron 32 años, hay que darle tiempo al gobierno, creo que tenemos una oportunidad que tenemos que construir entre todos y lo primero que tenemos que hacer es recuperar la cultura de trabajo, volver a la producción”.

El gobernador estuvo reunido con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina Gobierno de Santa Cruz

Por último, reflexionó: “La base de la economía es la producción y es lo que está faltando en el país. Para esto se tienen que dar un montón de situaciones: incentivos para el sector privado, recuperar la cultura de trabajo, que los proyectos estén todos encaminados a producir. En 1954 y 1956 este país producía maquinaria agrícola y se vendía a todo el mundo. Hoy, vemos que muchas de las marcas reconocidas en todo el mundo por su eficiencia son de afuera; en algo nos hemos equivocado”.