La turbulencia cambiaria seguiría al menos hasta el acuerdo con el FMI

Si bien los aranceles que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, influyen en principio directamente en las exportaciones argentinas, también impactan en el país de formas subyacentes. En este sentido, distintos analistas prevén que la turbulencia en los mercados continuará durante las próximas semanas, al menos hasta que haya una mayor claridad sobre los alcances de la guerra comercial y/o mayores definiciones del acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El efecto global que castigó muy fuerte a todo el mundo va a seguir pegando esta semana. El sábado entraron en vigencia los aranceles del 10% y el próximo miércoles entrarán en vigencia los aranceles particulares, por arriba del 10%, o sea, para China, la Eurozona, etcétera. Así que, por el momento, el corto plazo seguirá siendo muy malo a nivel global. Y en el plano local también quedan dos semanas para ver los detalles del acuerdo con el FMI y cuáles son las eventuales medidas. Está muy volátil y difícil el contexto”, sostuvo Fernando Marull, socio de FMyA.

Sin embargo, consideró que la Argentina no salió tan mal parada de la rueda del viernes. “Al menos mi lectura es que el viernes no estuvo tan mal. Sí cayó la bolsa muy fuerte, en línea con el resto, pero, para lo duro que estuvo el mundo, que no haya subido el dólar y que el Banco Central (BCRA) haya vendido solo US$30 millones da cierta esperanza de que el impacto va a ser acotado, aunque va a continuar si el mundo sigue feo”, agregó.

Fernando Camusso, director de Rafael Capital, apuntó que, sobre la base de las declaraciones de funcionarios estadounidenses hechas el fin de semana ratificando los aranceles, el sell off global va a continuar y el mundo va hacia una recesión. “La gran pregunta es si Donald Trump hace esto para luego negociar bilateralmente, o no. Por lo pronto, la transferencia de recursos del sector privado al sector público en los Estados Unidos es tremenda, mejorando las condiciones para el rolleo de deuda de la administración central. Claramente, eso es más socialismo que liberalismo”, explicó.

Por otro lado, juzgó que la Argentina sigue en su encrucijada interna, pero con un mayor perjuicio en caso de continuar esto, porque de un riesgo país de 650/700 puntos se pasó a uno de 930. “O sea, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario ya no te dejaría en 500 puntos y, por lo tanto, la vuelta a los mercados voluntarios de deuda se hace más lejana. Paralelamente, el mercado local va a seguir priceando si el acuerdo involucra o no algún cambio en el esquema cambiario. El monto total (US$20.000 millones) y el porcentaje de desembolso [inicial] hace rato que está [ya considerado] en precios. Si la tasa en dólares sigue arriba de la tasa en pesos, el Banco Central continuará vendiendo reservas. Conclusión, la firma del acuerdo y el no cambio en el esquema cambiario, de darse, lo hará en condiciones internacionales muy negativas”, completó.

Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores, coincidió en que ya es casi una realidad que Estados Unidos caerá en recesión y enfrentará una aceleración inflacionaria de corto plazo por el impacto de las tarifas, aunque el gran interrogante es si esto afectará las expectativas, pudiendo limitar el margen de maniobra de la Reserva Federal. “Todo esto es clave para la Argentina, porque está implementando un programa pensado para poder recuperar el acceso al financiamiento de mercado y, si sigue cayendo el apetito por bonos de países emergentes, el objetivo se puede complicar”, opinó.

En tanto, Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, dijo que el acuerdo con el FMI contribuiría a despejar un poco el año en materia de oferta neta de divisas, pero consideró a la vez que el daño internacional va a continuar, por lo menos hasta que se comprenda lo que busca Trump con los aranceles y, sobre todo, cuáles serán los efectos más permanentes de cambios en las reglas de juego.

“Me parece que el grado de tensión global que se alcanzó con el tema de los aranceles no puede sostenerse por mucho tiempo, pero cuándo y cómo terminará no lo sabemos”, sumó Andrés Reschini, de F2 Soluciones financieras

Más daños colaterales

Otro efecto negativo de los aranceles para el país es la presión sobre la estrategia cambiaria. Según GMA Capital, “un mayor déficit de nuestros socios comerciales hacia Estados Unidos podría incurrir en la depreciación de sus monedas y esto perjudicaría nuestro tipo de cambio real aún más, poniendo presión sobre el dólar oficial y fijando un signo de interrogación sobre la estrategia cambiaria”.

En el mismo sentido, un informe de Reschini del viernes último dice que “el margen de error se achica para el Gobierno en este contexto, y la rigidez del esquema cambiario puede volverse en contra con un tipo de cambio real apreciado y una economía que aún requiere reformas para que se incrementen la inversión y la productividad”.

María Julieta Rumi Por

