Se demora un acuerdo para SanCor y la láctea se enfrenta al inminente remate de 680.000 kilos de quesos

SANTA FE.- El conflicto que mantienen la láctea SanCor y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) desde hace más de ocho meses, y que alteró en varios pasajes del mismo la normal actividad de la empresa radicada en Sunchales, al oeste de esta provincia, no parece encaminarse hacia una solución definitiva, como se especuló en las últimas semanas cuando la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a las partes para intentar un entendimiento.

Tras dos audiencias –la última este viernes- no parece que dicho acuerdo se pueda alcanzar a la brevedad. El gremio, que dijo no hubo novedades, sigue firme en su postura de recibir la paga de la deuda salarial pendiente en un solo pago, pero la cooperativa aduce no disponer de la totalidad de los fondos y propone hacerlo en cuentas, colocando en la negociación lo que surgió días atrás cuando tomó estado público un edicto por el cual, ante el incumplimiento de un préstamo, saldrán a remate 680.000 kilos de quesos.

Tras el cuarto intermedio, las partes conversaron pero, según la información a la que tuvo acceso este diario, no avanzaron. “Como todos saben, SanCor CUL ofreció abonar en cuotas la deuda a las y los trabajadores, comenzando a pagar la misma durante el mes de junio, manifestando en la audiencia que no consigue el dinero”, sostuvo un comunicado de Atilra.

El gremio que conduce Héctor “Etin” Ponce especuló luego que “frente a esta situación, resulta altamente improbable, por no decir imposible, el arribo de interesados dispuestos a invertir en una empresa que mantiene conflicto de deuda sindical, mutual, de obra social y laboral con sus trabajadores, como ya se lo han manifestado”.

La empresa soportó un largo conflicto con el gremio Atilra Archivo

Para Atilra, “resulta claro, y en esto hemos estado de acuerdo con las autoridades de la empresa, que el paso inicial para comenzar a superar la situación descripta radica en la suscripción de los convenios, cuya oferta y aceptación ya fueran plasmadas, que permitan destrabar el conflicto como condición indispensable para el arribo de inversión genuina y puesta en marcha del aparato productivo en plenitud y armonía”.

Luego, en otro comunicado a sus trabajadores, el gremio adelantó a sus trabajadores que la semana próxima entregará una nueva ayuda económica de 400.000 pesos a cada afiliado, aunque aclaró que en el caso de quienes cumplen funciones en la planta central de Sunchales y en la de San Guillermo, la ayuda será de 300.000 pesos en efectivo y los 100 mil restante en un vale para adquirir productos en el supermercado de la organización sindical.

Pero en SanCor, si bien se admite que las dificultades para un total acuerdo van de la mano de la demora en la obtención de fondos para hacer frente a esas y otras erogaciones, dada la actualidad del mercado por la caída del consumo, se sostiene que “se está trabajando en la búsqueda de esos fondos”.

No obstante, los cooperativistas advierten que Atilra sigue en una postura de muy poca colaboración, quizá –especulan- por la situación interna que vive el gremio. “Tanto ruido gremial no ayuda”, sostuvo una fuente consultada por este diario.

El secretario general de Atilra, Héctor Ponce Fuente: SunchalesHOy