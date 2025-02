“Supina ignorancia”: el gremio lechero arremetió contra un exfuncionario y deslindó responsabilidades por la crisis en SanCor

SANTA FE.- Mientras el directorio de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) aguarda la apertura del concurso de acreedores, que solicitó a comienzos de este mes en la justicia santafecina, en un claro intento por evitar su quiebra, se abrió la polémica sobre las responsabilidades que generaron este presente.

Todo surgió después que Pedro Morini, secretario de Lechería de la provincia durante la gobernación del socialista Miguel Lifhschitz (2015-2019) y actual asesor de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe), expuso, en declaraciones periodísticas en LA NACION días atrás, distintas consideraciones sobre el tema. “Me parece que esta situación que está viviendo SanCor es una situación terminal. No va a tener una vuelta atrás porque tal cual está, no creo que tenga chances de reestructurarse. No se sabe si no está hipotecada o prendada. Quien la compre o se asocie tendrá que hacer una inversión muy grande”, aseguró.

Tratando de sintetizar su análisis, Morini explicó: “Hace 15 años que es así. Varios tendrán que preguntarse por qué se llegó a esta instancia. Hubo muchos errores propios, un gremio (Atilra) que quería quedarse con la empresa, asociados que dejaron de aportar su leche porque no cobraban, y el deterioro que se vio en góndolas. No sé si se tiene conciencia que el principal capital de una empresa no es la fábrica sino la confianza que el mercado le tiene. Un ejemplo lo señalan los propios tamberos que dejaron de aportar su leche a la cooperativa. Fue porque SanCor no pagó o pagó mal”.

SanCor atraviesa un delicado momento Marcelo Manera - LA NACION

Y la réplica gremial no se hizo esperar. Horas atrás, Atilra sostuvo en un comunicado: “Supina ignorancia la del asesor. No solo porque desde Atilra jamás hemos tenido la intención de quedarnos con ninguna empresa del sector, sino que tal posibilidad está absolutamente vedada desde el punto de vista legal tornándose consecuentemente imposible que alguien pueda pensar racionalmente en ello”.

“Dicho esto, reiteramos que ni los trabajadores de SanCor, ni Atilra gestionan a las empresas, esta es una tarea de dirección reservada a las autoridades de las mismas. Las y los trabajadores son solo responsables de la calidad de los productos que elaboran y víctimas de las gestiones de quienes han venido dirigiendo a la cooperativa”, añadió.

Atilra insistió en justificar sus reclamos, que incluyeron un cese de actividades que el año pasado se extendió por alrededor de 10 meses, y que la empresa señala como un hecho casi decisivo que derivó en el pedido del concurso. El gremio de los empleados lácteos aclaró: ”Los afiliados hace años que no perciben la totalidad de sus haberes. Se les vinieron practicando también por años descuentos en concepto de aportes a la seguridad social, jubilación, obra social, mutual, sindicato, etc. pero esos importes no fueron aportados a dichos organismos. A pesar de ello, durante muchísimo tiempo, en un esfuerzo sin precedente, (los trabajadores) siguieron prestando sus servicios hasta que un día abrieron la heladera y contemplaron que no tenían que darles de comer a sus familias”.

El secretario general de Atilra, Héctor Ponce Fuente: SunchalesHOy

Para el gremio que conduce Héctor “Etín” Ponce “se torna improcedente introducir como uno de los motivos del quebranto de la cooperativa la retención de tareas que los trabajadores realizaron luego de siete años de no percibir la totalidad de sus salarios”. Explicó: “Además de ser una medida totalmente legal, tal determinación no influyó en nada en la problemática de la empresa”.

Pedro Morini, asesor de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe) y quien también se desempeñó como secretario de Lechería de la provincia durante la gobernación del socialista Miguel Lifhschitz (2015-2019)

“Hace tiempo que venimos asistiendo a mentiras como la expresada por Pedro Morini que lo único que generan es un mal diagnóstico y sabido es que en SanCor los malos diagnósticos generaron pésimas decisiones estando los resultados a la vista. Puede ocurrir que se quiera dañar a la organización gremial que cobija los intereses de las y los trabajadores lácteos, para nosotros eso es lo de menos. Para nosotros lo más importante es SanCor y lo que esta empresa madre de cooperativas representa”, remarcó.

Diligencias

En tanto, en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que por sorteo tendrá a su cargo la apertura del concurso preventivo presentado el 3 de este mes por la empresa láctea con sede en Sunchales, su titular, Guillermo Vales, ordenó las primeras medidas.

Dispuso que se suspendan todos los cortes de servicio que puedan estar en curso, incluso que se restituyan los que se hayan interrumpido. Este es el caso de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda, en la planta que SanCor opera en esa localidad del este cordobés.

Otro recaudo administrativo fue advertir que la Aduana no puede suspender a SanCor del registro de importadores y exportadores, para no interferir en los negocios en curso que tiene la firma, lo cual –se interpreta- permitiría mejorar el ingreso de fondos para posteriores pagos pendientes.

Por otra parte, se admitió que la compilación de la información contable llevará varias semanas luego de lo cual habrá un período de clasificación y evaluación de la misma para finalmente resolver la apertura del concurso y la designación de un síndico que se avocará al análisis de la documentación.