escuchar

La eliminación de las retenciones no fue suficiente y la industria vitivinícola sufre un desplome de sus exportaciones. En los primeros nueve meses del año, los envíos al exterior de vino cayeron un 29,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se traduce en un volumen total de exportación de 147.1 millones de litros de vino, lo cual representa una disminución de 61 millones de litros en relación con el año 2022.

Estas cifras, que difundió el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), reflejan un panorama complejo para las bodegas argentinas. A pesar de que desde septiembre no pagan derechos a la exportación, argumentan que la inflación y la brecha cambiaria están socavando la competitividad de la producción nacional, ya que los costos de producción superan el valor de los productos en el mercado internacional.

Además, indican que esta disminución de la oferta se ve agravada por una reducción en la demanda de los principales mercados para Argentina. Según manifiestan, la situación llevo a algunas bodegas a dejar de producir ciertas líneas de vino que resultan en pérdidas en las exportaciones, mientras que otras continúan produciéndolas para mantener su presencia en el mercado y retener a sus clientes.

“La inflación y el retraso cambiario están perjudicando nuestras exportaciones. Nosotros las realizamos al tipo de cambio oficial, pero nuestros costos, como por ejemplo los salarios y los insumos nacionales, siguen el ritmo de la inflación. Esto nos deja desfasados en los mercados internacionales porque el costo de producción local termina superando el valor del producto en el exterior”, dijo Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina.

En este contexto, explicó que se mantienen competitivas algunas líneas de vino de alta gama que representan un volumen menor. “Sin embargo, los vinos que solíamos exportar con buena rentabilidad en cantidades mayores, con precios que oscilaban entre 2 y 3,5 dólares por botella, ya no se pueden exportar porque el costo de producción supera el valor que el mercado internacional pretende”, dijo.

Si bien este escenario hace parecer que la reciente eliminación del derecho a la exportación no habría tenido impacto, Bressia explicó: “Las retenciones eran una parte del problema, por lo tanto, su quita no resolvía la totalidad de la situación, aunque representaba un alivio que habíamos estado solicitando durante mucho tiempo”.

Botella de vino

Por otro lado, explica que si bien se suspendieron las retenciones, el sector tributaba un 4,5%, se impuso un impuesto PAIS del 7,5% para la compra de dólares para la importación de bienes. “Como nuestra industria trabaja con muchos productos importados que no se producen en el país eso nos afectó”, sostuvo.

Por otro lado, Bressia explicó que otra de las medidas tomadas por el Gobierno, como fue el “dólar Malbec”, también llamado “dólar vino”, que es un tipo de cambio preferencial para esta industria, no sirvió para darle mayor competitividad al sector. “El dólar Malbec era de $340, pero muy pocas bodegas pudieron acceder porque se exigía participar de precios justos y hay muchas bodegas que no pueden porque los precios en góndolas que pretendía la Secretaría de Comercio no cerraban. Además, al poco tiempo que entró en vigencia, hubo una devaluación del 22%, no tenía sentido porque el oficial estaba a 365%”, dijo.

Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA), que forma parte de la Coviar, coincide en que el tipo de cambio atrasado y la inflación están afectando negativamente la competitividad, pero también señala esto está acompañado por una caída en la demanda en los principales mercados. “Con la excepción de Brasil, nuestros principales mercados, que incluyen a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China y México, están disminuyendo sus compras”, expresó.

Según detalla, esta caída esta vinculada principalmente a los aumentos de la inflación a nivel global que hacen bajar el consumo. “Por poco que sea, hay un resguardado del ahorro y lo primero que se ve afectado en el consumo son los bienes imprescindibles y las bebidas con alcohol caen en esa categoría”, manifestó.

Esto remarcó que también lo sufren los países competidores, por ejemplo Australia, que registró una caída de 16% en valor y un 4% en volumen, mientras que Chile tuvo una caída de 25% tanto en valor como en volumen durante el período de enero a junio de 2023 en comparación con el año anterior.

Datos caídos de exportaciones

En la Argentina, según se depende del informe de INV, la mayor disminución en las exportaciones se observa en el caso de los vinos a granel. De los 147.1 millones de litros de vino exportados, 114.6 millones (77,9%) son vinos fraccionados, lo que representa una reducción del 26%, mientras que 32.6 millones (22.1%) corresponden a vinos a granel, experimentando una disminución del 38,9%.

En tanto, en cuanto a valores, el precio promedio del vino en el período acumulado de enero a septiembre es de US$3.53 por litro, reflejando un aumento del 14.1%. Los vinos fraccionados alcanzan un precio promedio de US$4.24 dólares por litro, con un incremento del 9.7%, mientras que los vinos a granel se sitúan en 1,02 dólares por litro, con un aumento del 20%. Durante este período, ha habido un aumento en el precio medio tanto para los vinos varietales como para los que no mencionan la variedad.

Los números también son para el mosto concentrado, cuyas exportaciones durante todo el año totalizan 27.309 toneladas, lo que representa una disminución del 54.5% en volumen y una disminución del 44% en ingresos de divisas en comparación con el mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año alcanza los 1,879.4 dólares por tonelada, y en septiembre se comercializó a un precio promedio de 1,830.4 dólares por tonelada.

Temas ActualidadVinos