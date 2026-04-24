Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viermes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6837 animales que hicieron un acumulado semanal de 13.549 animales, un 44,12% menor a los 24.249 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda sostenida y los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al martes del 7,19%, al pasar de 3574,286 a 3831,442 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,44%, tras variar de 4271,870 a 4418,815 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,38% en el General y perdieron un 3,73% en el Novillo frente a los 3670,663 y a los 4254,077 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1168 cabezas, representaron el 17,13% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4820 con 452 y con 459 kg; $4700 con 543 kg, y $4650 con 512 y con 522 kg. Por las mejores vacas se pagó $4450 con 439 kg; $4300 con 483 kg, y $4000 con 451 y con 550 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5670 con 326 kg; $5330 con 365 kg, y $5210 con 395 kg, y en vaquillonas, $5700 con 292 kg; $5000 con 353 kg, y $4700 con 391 kg.

El detalle de venta fue 1168 novillos; 1319 novillitos; 1843 vaquillonas; 1735 vacas; 613 conservas, y 142 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3831,442, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4418,815 con un promedio semanal de $4368,619. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4418,818 y el promedio semanal de $4368,625. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4482,192. Detalle de venta: 1168 novillos; 1319 novillitos; 1843 vaquillonas; 1735 vacas; 613 conservas, y 142 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (146) Agrop. Arg. Centro Sud vq. 23, 387 kg a $3300; Isadelca vq. 16, 346 a 4600; Escobar de Campomar n. 40, 474 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (136) Díaz nt. 17, 419 a 4500; vq. 17, 352 a 4300; Ledesma nt. 22, 499 a 4500; 19, 416 a 4700; v. 18, 494 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (678) Barbero nt. 20, 377 a 5000; Cayron v. 26, 530 a 3500; Corrales de mi Patria n. 20, 466 a 4600; nt. 20, 423 a 4800; Cuevas vq. 30, 384 a 4400; 30, 349 a 4800; Ambrosino e Hijos n. 35, 448 a 4600; García vq. 140, 351 a 4700; 40, 320 a 5000; Grupo D y V vq. 58, 403 a 4200; Nanez nt. 16, 368 a 5000; Rizzi n. 15, 543 a 4700; Suc. Rustan n. 32, 438 a 4600; Viola vq. 19, 317 a 5200; 19, 283 a 5400. Brandemann Consignataria SRL: (279) Agrop. La Totora vq. 19, 317 a 5200; 16, 287 a 5450; Agrop. Mayaco v. 43, 449 a 1700; 15, 465 a 2200; El Mate de Ameghino v. 22, 549 a 2600; Migueltorena vq. 15, 310 a 5300; Cereigido v. 17, 529 a 2200.

Campos y Ganados SA: (115) Camarón Grande vq. 15, 388 a 2000; González v. 20, 510 a 3600. Casa Massola SA: (69) Árbol Verde nt. 28, 393 a 4500. Casa Usandizaga SA: (146) Maillos n. 20, 470 a 4500. Colombo y Colombo SA: (276) Adm. de Campos La Colina n. 28, 445 a 4400; Casa Bochetti vq. 24, 395 a 2300; Curras vq. 16, 333 a 3700; Falco v. 16, 458 a 3000; Nicodemo Forrajes vq. 45, 368 a 4750; Rincón de la Laguna n. 25, 497 a 4600. Colombo y Magliano SA: (502) Agrop. La Criolla vq. 32, 364 a 4850; 19, 345 a 5200; 16, 333 a 5320; Álvaro vq. 36, 370 a 4800; El Recado vq. 19, 365 a 4850; 19, 358 a 4870; 42, 357 a 4950; Granja y Est. Doña Sara nt. 15, 447 a 4800; 15, 395 a 5210; Lovizio vq. 28, 406 a 4500; Escobar de Campomar n. 29, 465 a 4600; Milgus nt. 15, 357 a 5300; S. y D. Lafuente nt. 16, 359 a 4800; 17, 384 a 4860. Consignataria Melicurá SA: (201) Est. El Hervidero n. 36, 474 a 4000; Grosso n. 67, 517 a 4650. Crespo y Rodríguez SA: (261) Aguaribay nt. 26, 438 a 4600; Arancet nt. 15, 388 a 4500; 17, 360 a 4600; Salgado n. 37, 502 a 3600; vq. 22, 445 a 3400; 16, 399 a 3500; Santopaolo e Hijos n. 15, 457 a 4200; Tierra n. 33, 532 a 4600.

Dotras, Ganly SRL: (166) Albizu Hnos. nt. 23, 413 a 4000; Ganadera Mapa n. 27, 459 a 4600; vq. 31, 373 a 4500; 16, 378 a 4600. Ferias Agroazul SA: (83) Fernández n. 35, 484 a 4500; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 21, 336 a 5200; vq. 27, 295 a 5150. Ganadera Salliqueló SA: (50) Ganadera Salliqueló vq. 50, 347 a 4000. Gananor Pujol SA: (70) Elorriaga e Hijos vq. 29, 340 a 2250. Goenaga Biaus SRL: (140) De Lusarreta vq. 16, 346 a 3850; Santopaolo e Hijos n. 15, 441 a 4000; Tummer v. 16, 628 a 2000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (113) Avalos v. 16, 529 a 2400. Iriarte Villanueva Enrique SA: (107) Crilime v. 15, 555 a 3550; Suc. Beheran Sarciat nt. 15, 401 a 4900; vq. 25, 327 a 2300. Jáuregui Lorda SRL: (238) Escobar de Campomar n. 40, 462 a 4600; Sademi vq. 18, 419 a 2550; v. 15, 457 a 3220; Ternasky vq. 16, 272 a 2000; 18, 337 a 2370.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (120) Agrop. Fiorito v. 15, 736 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (52) Guarda Pampa v. 24, 438 a 2550; 16, 375 a 2700. Llorente-Durañona SA: (85) Cabaña Don Tomás n. 29, 453 a 4700; La Mary de Ferreiro nt. 15, 372 a 4300. Madelan SA: (121) Kle nt. 15, 381 a 5180; 15, 367 a 5220; San Juan de Bellocq v. 15, 459 a 2480. Martín G. Lalor SA: (304) Azumendi Ganadera n. 32, 452 a 4820; Comp. de Tierras Tecka nt. 41, 379 a 5100; v. 20, 495 a 3350; Da-Nes nt. 64, 420 a 5100; Escobar de Campomar n. 39, 481 a 4600; Tranier nt. 18, 315 a 4350. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (168) Clavier v. 16, 554 a 3300; La Taurinorum nt. 15, 390 a 5000; 16, 361 a 5200.

Monasterio Tattersall SA: (1111) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 19, 361 a 4800; 18, 346 a 5000; Agrop. La Criolla vq. 26, 334 a 5100; Grand v. 26, 459 a 1800; Aseguinolaza vq. 17, 368 a 4860; Berca nt. 22, 345 a 5500; 21, 341 a 5620; Bernal nt. 30, 375 a 4900; Campomax nt. 15, 358 a 4700; 15, 335 a 5000; El Pelusa vq. 29, 418 a 3600; Estab. Sausalito v. 46, 463 a 2200; 26, 523 a 2700; Feiba v. 19, 439 a 2600; 17, 453 a 2900; Granja y Est. Doña Sara nt. 18, 412 a 5120; Ledesma vq. 15, 321 a 5580; López v. 18, 441 a 1600; 15, 450 a 2000; Mónaco vq. 21, 292 a 5700; Monasterio Tattersall vq. 19, 371 a 4750; Mugnaga vq. 26, 273 a 5400; Nicsor nt. 22, 298 a 5600; vq. 22, 277 a 5600; Sullivan v. 16, 553 a 3400; Sullivan v. 15, 524 a 3300; Tattersall Argentino vq. 16, 324 a 5200; 15, 303 a 5350; Zubigaray vq. 17, 350 a 4000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (522) Agro Cereales 9 de Julio nt. 35, 382 a 5200; Albizu vq. 34, 420 a 4600; Arredondo vq. 16, 342 a 5000; Benedetti-Cerbino vq. 46, 384 a 4900; Cabos Negros vq. 15, 345 a 5000; Cepacla vq. 30, 430 a 4450; Est. y Cab. Santo Domingo v. 24, 537 a 3300; Montoya Hermanos nt. 26, 326 a 5670; Montoya vq. 15, 298 a 5570; Sagarzazu v. 48, 439 a 2670. Santamarina e Hijos SA: (40) Servimec nt. 17, 360 a 4600; 23, 371 a 4700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (37) El Viejo Ceibo n. 20, 398 a 3100. Wallace Hermanos SA: (54) Mogni vq. 50, 326 a 5300.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (6); Gogorza y Cía. SRL (14); Harrington y Lafuente SA (61); Heguy Hnos. y Cía. SA (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (8).