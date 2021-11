Se enfrentó al kirchnerismo como dirigente del campo y ahora despunta como actor

“Te espero”. Así se llama la obra de teatro que está en cartel en San Isidro y que tiene como protagonista a Hugo Luis Biolcati, productor agropecuario y exdirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante el conflicto del campo con el gobierno de Cristina Kirchner por la resolución 125 de retenciones móviles.

Tras una década de haber sido parte de la dirigencia, primero como vicepresidente de la Rural desde 2002 y luego como presidente entre 2008 y 2012, se alejó y de a poco comenzó a retomar su actividad en el campo, que había dejado por un tiempo en manos de su hijo Esteban.

Ya sin esas jornadas intensas, Biolcati sentía que había algo que le faltaba, algo que lo completara. Se planteó entonces qué podía hacer como hobby para llenar ese vacío de adrenalina que había vivido durante todo ese tiempo en el gremialismo rural.

Otros tiempos, Biolcati, como titular de la entidad, dando el discurso de inauguración de la muestra de La Rural DyN

“Me puse a pensar y creí que la actuación era algo afín al trabajo de dirigente. Estar frente a cámaras de televisión, hablar en un escenario frente a un público era algo con lo que me sentía cómodo. Pensé que lo sabría hacer, discursos ante grandes multitudes era algo que había aprendido con los años”, contó a LA NACION.

Lo primero fue buscar una escuela de teatro donde pudiera “ser uno más y pasar desapercibido” porque la gran exposición durante el conflicto con el Gobierno lo había vuelto una figura pública y eso no le gustaba. Por internet se anotó en un establecimiento no tan conocido, donde hizo una “buena colimba de aprendizaje”.

“Dos años ahí me sirvieron para perder la vergüenza y comprendí que ser actor tenía poco de parecido a ser dirigente. Cuando formaba parte del gremialismo defendía lo que realmente pensaba, era auténtico, cuando hablaba era mi pensamiento más íntimo el que estaba presente, no era un libreto pautado por un director. Acá hacés un personaje que te brinda el autor de la obra que no es tuyo, que cambiás todos los días”, relató.

En los casi 10 años que lleva como actor, hizo infinitos personajes: fue ferretero, gay, detective, padre abusador y en esta última obra es un adulto mayor melancólico Gza. Hugo Luis Biolcati

Para el productor, el teatro y la dirigencia comparten “eso que se busca que es la aprobación de la audiencia, el trabajo en equipo y que uno no puede fallarle al resto”.

“Como dirigente son convicciones y como actor te compenetrás como sentiría ese personaje que tenés que interpretar, pero la adrenalina previa y la vibración es la misma: antes de salir al escenario como antes de un acto gremial. Pero, sobre todo, la satisfacción de ese aplauso aprobatorio final tanto frente a una tribuna como en el escenario”, describió.

Al hacer referencia a la política actual, dijo que el presidente Alberto Fernández no solo es un mal dirigente sino también un mal actor: “Ya nadie le cree arriba del escenario y tampoco fuera de él”.

Según detalló, el teatro le sirvió para conocerse íntimamente. “Nadie te cuestiona por hacer el papel más ridículo”, dijo. “Es un desafío permanente para lograr que no se te escape un movimiento de tu verdadero yo”, agregó.

Tras esos dos años en esa primera escuela y, sintiéndose más suelto y seguro, encontró en la escuela Odiseia, de Martín Blanco, un nuevo refugio. Desde ese entonces, el productor reparte su tiempo entre sus ocupaciones en los campos de Carlos Casares y sus ensayos en la escuela de San Isidro.

Otra de las obras en las que participó el exdirigente de la Rural Gza. Hugo Luis Biolcati

“En 2014, en la primera obra que actué hice de ferretero. Desde ahí tuve infinitos personajes: he sido gay, detective, padre abusador y ahora soy un viejito melancólico sentado en el banco de una plaza. Cada papel me dejó un gran aprendizaje. Tengo un arcón lleno de recuerdos donde guardo ropa e instrumentos que utilice en las obras, que de vez en cuando abro para rememorar”, detalló.

Si bien está alejado de la dirigencia del campo, aun extraña la actividad gremial. Sus contactos con sus pares de esa Mesa de Enlace que enfrentó al Gobierno por las retenciones a la soja se mantienen intactos.

“Ser dirigente fue algo que siempre me gustó. Es algo que extraño por momentos, hasta a veces tengo impulsos de volver cuando veo la falta de liderazgo y fortaleza del sector. La dirigencia del campo de ese tiempo logró ocupar un espacio que ahora lo hemos perdido. Pero sé que todo tiene un ciclo y por eso no regresaría”, finalizó.