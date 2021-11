La funcionaria detrás de los llamados para que no se dispare la carne

La figura de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, hoy tiene cara y voz de mujer. Salvando tiempos, épocas e incluso modos y formas de pedir las cosas. La receta del exfuncionario con una lista de precios “sugeridos” para regular el valor de la hacienda en la era de Cristina Kirchner como presidenta en la actualidad se convirtió en un llamado directo de Débora Giorgi, segunda del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a algunos operadores. De manera sigilosa, cuidada, pero con una insistencia: que no se disparen los precios.

Según fuentes del sector, si bien a algunos frigoríficos conocidos sería el propio Feletti quien llama, la funcionaria aparece en la distribución de roles como la encargada de llamar a quienes manejan los principales frigoríficos, algunos ligados a la exportación y que también faenan para consumo interno. Las palabras “recomendar” y dar directivas figuran en su manual sobre cómo operar. Vale recordar que el Gobierno tiene firmado un acuerdo con exportadores para el suministro de unas 6000 toneladas al mercado interno a precios reducidos.

Si bien el Gobierno entiende que el Mercado de Liniers es la vidriera del valor de la hacienda en pie, el volumen de faena que representa esa plaza es menos de un 10% del total. No obstante, “es el mercado de referencia para el resto de las operaciones, de las actividades y de los contratos ganaderos que se pactan”. El Gobierno sigue con atención lo que ocurre allí.

“Los exportadores hacen compras directas y van al mercado solo a completar su faena. No mueven el mercado. No manejan el consumo interno, no compran ni novillitos ni vaquillonas. Deberían hablar con los consumeros que son lo que entienden como se maneja el mercado”, le aconsejan al Gobierno las fuentes consultadas.

Con 62 años, la trayectoria política de Giorgi es muy amplia, recorrió distintas funciones y gobiernos. Economista graduada en la Universidad Católica Argentina, en 1999 fue designada por el presidente de ese entonces, Fernando de la Rúa, como secretaria de Industria, Comercio y Minería. En agosto de 2000 asumió como secretaria de Energía en el mismo gobierno.

Desde 2005 se desempeñó como ministra de Asuntos Agrarios y Producción de la provincia de Buenos Aires, bajo las gobernaciones de Felipe Solá y Daniel Scioli. En 2008, fue designada por Cristina Kirchner como ministra de Industria. Luego, al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, pasó a La Matanza para ser secretaria de Producción con la intendenta de entonces, Verónica Magario.

Según trascendió, hubo “sugerencias” de Giorgi para que hasta después de las elecciones del domingo pasado los grandes compradores de hacienda tuvieran una actitud prudente. Pero la poca hacienda gorda disponible, la falta de carne en las cámaras frigoríficas y una demanda interna creciente jugaron en contra de ese objetivo.

Los deseos del Gobierno a que se mantenga estable hasta fin de año el producto emblema en la mesa de los argentinos dejó de ser realidad y los valores en el barrio de Mataderos se dispararon días después del domingo 14 de noviembre pasado. Incluso, desde el viernes pasado hasta anteayer hubo categorías que se encarecieron hasta unos $40 el kilo en pie.

Fue allí que volvieron a sonar los teléfonos de los responsables de grandes firmas compradoras para amortiguar el incremento. Giorgi, dicen, tiene afines que le reportan además lo que ocurre con los precios.

La fuerte suba de la hacienda de estos últimos días inquietó aun más al Gobierno por lo que anoche se reunieron los ministros Martín Guzmán (de Economía), Matías Kulfas (de Desarrollo Productivo), Julián Domínguez (de Agricultura) y Feletti para evaluar la situación y “garantizar” el acceso a la carne a precios accesibles.

Tras la suba de los últimos días, esta mañana la hacienda volvió a bajar y a acomodarse. “El aumento de los últimos días y la baja de hoy de los precios en Liniers se produjo sin la intervención de los exportadores, que estaban fuera de la cancha. Eso es el Mercado de Liniers, que sube y baja por una oferta y una demanda transparentes”, señaló una fuente.