NORBERTO DE LA RIESTRA, partido de 25 de Mayo.- Cuando faltan solo cuatro días para las elecciones generales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció, con 134 kilómetros realizados, la finalización de la cuarta etapa de la obra de dragado de la cuenca del Río Salado.

Este miércoles, el también candidato por Unión por la Patria para renovar su mandato, junto a productores de la zona, recorrió en helicóptero las regiones que se han beneficiado por estas obras hidráulicas. Esto impactará positivamente en 59 municipios bonaerenses, un 60% de la superficie de la provincia, unas 8 millones de hectáreas.

Para Kicillof, la obra va a beneficiar a los productores linderos al río Salado, con más valor para sus tierras y una mayor producción. Dijo que “tiene un interés provincial”.

“Es faraónica, esto es cinco veces el Canal de Suez, dos veces el Canal de Panamá. Buenos Aires es una provincia productiva. Media provincia se beneficia con esta obra. Muchas de estas tierras no es que con una gran crecida no se van a inundar, pero va a drenar más rápido”, señaló.

“El Salado tiene 700 kilómetros de recorrida y esta es una intervención sobre 500. Toda la obra alcanza unos US$1000 millones en su conjunto. Y se lo digo a Milei, que esto nunca lo podría hacer un privado y no es para el Estado sino que beneficia al privado”, agregó.

Según dijo, el Plan Maestro Integral del Río Salado es la obra hidráulica más grande de la historia de la provincia que ahora está en vistas a comenzar el quinto tramo, donde ya se cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI): “Esta quinta etapa llevará dos años. Estamos listos para llamar a licitación para esta etapa. Así que, si todo sigue bien y si se vota pensando en la producción y el trabajo en esta provincia, se podrá terminar”.

Según el gobierno bonaerense, tras finalizarse la cuarta etapa ya está el financiamiento para hacer el quinto tramo

“A Milei le repito que esta obra, la más grande del planeta y de la historia, es imposible que lo haga el privado. Odiar al Estado es pegarse un tiro en la pata. Esta obra se tiene que mantener, en 20 años está tapado y todo este esfuerzo que se hizo va a caer en un saco roto. Por eso hace falta darle continuidad a las políticas públicas. Los productores que se vieron beneficiados por la obra ahora también deben ayudar a mantenerla”, afirmó.

Modo campaña

“A los hechos me remito, este gobierno con la sequía asistió a los productores afectados como nunca antes: somos un gobierno de la producción y el trabajo. La provincia es muy heterogénea, muy extensa y productiva; necesita que el Estado complemente lo privado”, añadió.

Para el gobernador, la relación con el sector es “excelente porque nunca se ha hecho tanto por el campo en materia de créditos y otras cuestiones como ahora y los productores lo reconocen”.

“Necesitamos que al campo le vaya bien, cómo vamos a querer otra cosa. No prometimos ningún kilómetro de camino rural e hicimos 4500 reales. Estamos en un desarrollo de un plan vial para seguir haciendo caminos rurales que muchas veces van a una escuela rural que no se puede acceder. Más la policía rural que es un nuevo cuerpo de policías que tiene una formación y equipamiento especial y ahora le sumamos los 10 drones para patrullaje aéreo. En una multiplicidad de realidades que tiene el sector agropecuario, hay que reflejarla en políticas públicas que tengan en cuenta a cada una de las actividades. Queremos que haya rentabilidad, porque esto garantiza que haya más producción y, si hay más producción, generamos más riqueza y eso nos llevará a estar mejor como provincia pero que eso tampoco quede en un puñado de productores; no alcanza con que se beneficien un par de pools de siembra. Hay que llegar a equilibrios”, sostuvo.

Kicillof subrayó que, de ser reelecto, buscará trabajar porque faltan muchas cosas por hacer en el sector productivo. “Continuar haciendo el camino del cereal [en el sur provincial] que era muy pedido, mejorar los puertos de Quequén y Bahía Blanca. La relación con el campo es muy buena, incluso con los sectores que históricamente podrían tener algún prejuicio, creo que se han roto esos prejuicios porque hablar es una cosa. Yo no prometí nada pero hicimos un montón. Mientras uno sea frontal, no vaya por atrás y no diga que va a hacer una cosa, eso se valora. Por eso le aviso al productor rural: voten dolarización, ya la tuvieron y se fundieron todos, fue un fracaso”, dijo.

Kicillof: "Voten dolarización, ya la tuvieron y se fundieron todos, fue un fracaso”

Por su parte, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, destacó: “Estamos terminando esta etapa y garantizando que ya está el financiamiento para el quinto tramo completo. Esta obra es muy importante para la producción agropecuaria. Este es el gobierno que más avanzó en el dragado del río, sobre todo en pandemia y sequía”.

Agregó: “Esta obra, que no se frenó durante la pandemia ni la sequía, ya está generando un impacto muy positivo en el sector productivo de los municipios de la región. Y es una realidad gracias a una decisión muy firme del gobernador Axel Kicillof de realizar esta inversión para generar las condiciones que permitan potenciar el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de todos los bonaerenses. Esta iniciativa permitirá mejorar la aptitud productiva de 8 millones de hectáreas. En momentos en que algunos hablan de eliminar la obra pública, acá queda muy clara la importancia de contar con un Estado presente, invirtiendo para generar más producción y trabajo, en definitiva, ampliando derechos”.