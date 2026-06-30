LA NACION

“Sigue batiendo récords”: Caputo destacó una monumental cifra de dólares que aportó el campo

El ministro de Economía señaló que entre enero y mayo pasado el sector vendió al exterior 53 millones de toneladas por US$22.383 millones; hubo un crecimiento de 18% en volumen y 17% en valor versus igual período de 2025

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Luis Caputo: "“El campo argentino sigue batiendo récords"
Luis Caputo: "“El campo argentino sigue batiendo récords"Rodrigo Néspolo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó hoy las exportaciones agroindustriales entre enero y mayo pasado que, dijo, batieron récord. Caputo se refirió a la venta en volumen de 53 millones de toneladas por más de US$22.000 millones.

“El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses del año de 18% en volumen y 17% en valor, por US$22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025″, dijo el funcionario en su cuenta de X.

Trump impulsa un plan para premiar a los productores que adopten agricultura regenerativa

En otro tramo de su posteo el ministro se refirió a los complejos que impulsaron el crecimiento exportador. Destacó el girasol, trigo, pesca, cebada; maíz, lácteos, cítricos agrios y legumbres. “Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”, amplió. Luego cerró: “Seguimos trabajando para que el campo argentino [siga] creciendo".

En tanto, el Ministerio de Economía dio más precisiones tras el posteo de Caputo. Dijo que “este crecimiento es explicado principalmente por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): girasol con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor; trigo con un aumento del 64% en el volumen y del 48% en el valor; pesca con una mejora del 18% en volumen y del 23% en valor; cebada con un aumento del 17% en el volumen y un 13% en el valor; maíz con incrementos del 12% en volumen y del 8% en el valor; lácteos con un aumento del 22% en el volumen y del 14% en el valor; cítricos agrios con un aumento del 31% en el volumen y del 42% en el valor, y legumbres con un aumento del 42% en volumen y del 64% en valor".

Crecimiento

Hace unos días, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elaborado para el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) mencionó la performance de las exportaciones entre enero y mayo pasado. Dijo que el agro acumuló ventas externas por US$21.995 millones entre enero y mayo, un 17,1% más que en el mismo período de 2025.

El complejo de carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025
El complejo de carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025Gza. Angus

De acuerdo con el informe, el complejo girasol fue el gran protagonista del año. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1674 millones, un 126% más que en igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$344,6 millones, con una mejora interanual del 51%.

El salto fue por las ventas externas de semilla de girasol sin procesar, que prácticamente no habían tenido participación el año pasado y en los primeros cinco meses de 2026 generaron exportaciones por casi US$522 millones. También mostraron un desempeño destacado el aceite de girasol en bruto, que acumuló US$687 millones, y las tortas, harinas y pellets, que sumaron cerca de US$900 millones.

Agregó que otro de los complejos que más aportó al crecimiento fue carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025.

Por su parte, el complejo triguero también se lució. Entre enero y mayo exportó por US$2304 millones, un 47% más que en igual período del año pasado. No obstante, en mayo registró una caída interanual del 12%, en un contexto de menor disponibilidad de mercadería por cuestiones estacionales.

Reunión con Karina Milei: ya se prepara otra edición de la Semana de la Carne en Estados Unidos

Según el informe, la soja continuó siendo el principal complejo exportador. Entre enero y mayo generó ventas externas por US$6752 millones y explicó el 30,7% de todas las exportaciones agroindustriales. Pero el crecimiento frente a igual período de 2025 fue de apenas 1%.

El maíz fue el segundo complejo exportador con ventas por US$3522 millones
El maíz fue el segundo complejo exportador con ventas por US$3522 millonesShutterstock

En tanto, el maíz fue el segundo complejo exportador con ventas por US$3522 millones entre enero y mayo y una mejora del 8% respecto de igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$863 millones, un 24% más que un año atrás.

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. “El sueño es que se repueble la Patagonia”
    1

    Rafael Martínez de Sanzo: “El sueño es que se repueble la Patagonia”

  2. Cosecharon por primera vez trigo y avena en cercanías al glaciar Perito Moreno y cambió el paisaje
    2

    En el fin del mundo: cosecharon por primera vez trigo y avena en cercanías al glaciar Perito Moreno y cambió el paisaje

  3. Ya se prepara otra edición de la Semana de la Carne en Estados Unidos
    3

    Reunión con Karina Milei: ya se prepara otra edición de la Semana de la Carne en Estados Unidos

  4. Exportadores y los gremios aceiteros acordaron un aumento salarial acumulado del 29,5%
    4

    “Cubre todo el año”: exportadores y los gremios aceiteros acordaron un aumento salarial acumulado del 29,5%