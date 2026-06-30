“Sigue batiendo récords”: Caputo destacó una monumental cifra de dólares que aportó el campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó hoy las exportaciones agroindustriales entre enero y mayo pasado que, dijo, batieron récord. Caputo se refirió a la venta en volumen de 53 millones de toneladas por más de US$22.000 millones.

“El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses del año de 18% en volumen y 17% en valor, por US$22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025″, dijo el funcionario en su cuenta de X.

En otro tramo de su posteo el ministro se refirió a los complejos que impulsaron el crecimiento exportador. Destacó el girasol, trigo, pesca, cebada; maíz, lácteos, cítricos agrios y legumbres. “Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”, amplió. Luego cerró: “Seguimos trabajando para que el campo argentino [siga] creciendo".

En tanto, el Ministerio de Economía dio más precisiones tras el posteo de Caputo. Dijo que “este crecimiento es explicado principalmente por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): girasol con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor; trigo con un aumento del 64% en el volumen y del 48% en el valor; pesca con una mejora del 18% en volumen y del 23% en valor; cebada con un aumento del 17% en el volumen y un 13% en el valor; maíz con incrementos del 12% en volumen y del 8% en el valor; lácteos con un aumento del 22% en el volumen y del 14% en el valor; cítricos agrios con un aumento del 31% en el volumen y del 42% en el valor, y legumbres con un aumento del 42% en volumen y del 64% en valor".

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El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo.

Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses del año de 18% en volumen y 17% en valor, por USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026

Crecimiento

Hace unos días, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elaborado para el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) mencionó la performance de las exportaciones entre enero y mayo pasado. Dijo que el agro acumuló ventas externas por US$21.995 millones entre enero y mayo, un 17,1% más que en el mismo período de 2025.

El complejo de carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025 Gza. Angus

De acuerdo con el informe, el complejo girasol fue el gran protagonista del año. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1674 millones, un 126% más que en igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$344,6 millones, con una mejora interanual del 51%.

El salto fue por las ventas externas de semilla de girasol sin procesar, que prácticamente no habían tenido participación el año pasado y en los primeros cinco meses de 2026 generaron exportaciones por casi US$522 millones. También mostraron un desempeño destacado el aceite de girasol en bruto, que acumuló US$687 millones, y las tortas, harinas y pellets, que sumaron cerca de US$900 millones.

Agregó que otro de los complejos que más aportó al crecimiento fue carne y cuero vacuno. Entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$1990 millones, un 42% más que en el mismo período de 2025.

Por su parte, el complejo triguero también se lució. Entre enero y mayo exportó por US$2304 millones, un 47% más que en igual período del año pasado. No obstante, en mayo registró una caída interanual del 12%, en un contexto de menor disponibilidad de mercadería por cuestiones estacionales.

Según el informe, la soja continuó siendo el principal complejo exportador. Entre enero y mayo generó ventas externas por US$6752 millones y explicó el 30,7% de todas las exportaciones agroindustriales. Pero el crecimiento frente a igual período de 2025 fue de apenas 1%.

El maíz fue el segundo complejo exportador con ventas por US$3522 millones Shutterstock

En tanto, el maíz fue el segundo complejo exportador con ventas por US$3522 millones entre enero y mayo y una mejora del 8% respecto de igual período de 2025. Solo en mayo exportó US$863 millones, un 24% más que un año atrás.