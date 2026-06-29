Reunión con Karina Milei: ya se prepara otra edición de la Semana de la Carne en Estados Unidos

Luego de la Semana de la Carne en los Estados Unidos que se hizo en abril pasado, el foco está puesto en otra edición que se hará en septiembre próximo. Se trata de la realización de un nuevo evento que anticipó LA NACION.

En este marco, según informó PromArgentina, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones y comercio, Diego Sucalesca, y directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). La Argentina tiene este año una cuota de 100.000 toneladas para exportar al mercado norteamericano tras una ampliación ordenada por Donald Trump. El cupo inicial, sin arancel, era de 20.000 toneladas.

“En la reunión con Karina Milei se confirmó la realización en septiembre próximo de la segunda Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una iniciativa que forma parte de Argentina B2B Week, el nuevo formato de promoción internacional diseñado por PromArgentina para acercar la oferta exportable del país a compradores internacionales", precisó.

Según se informó, la nueva edición de la Semana de la Carne Argentina abarcará a las ciudades de Miami, Atlanta y Houston. PromArgentina recordó: “Como resultado de la exitosa estrategia de promoción que representó la Semana de la Carne Argentina, en la que también tomaron parte la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada Argentina en Estados Unidos, el país exportó en mayo pasado unas 11.000 toneladas de carne, la misma cantidad que había logrado comercializar al mercado estadounidense en los primeros ocho meses de 2025″.

La cuota se amplió a 100.000 toneladas Asociación Argentina de Angus

La delegación de empresas que participó de la primera Semana en Estados Unidos estuvo integrada por representantes de La Anónima, Bustos Beltrán, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Grupo Lequio, Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Swift, Logros, Frigorífico ProBermejo, Compañía Central Pampeana, Abuelo Julio, Carne Hereford y Bulon Global Order. Las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos aumentaron un 369% interanual.

“El resultado comercial de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina confirmó el éxito del rumbo macroeconómico y la inserción internacional que lidera el gobierno nacional. La fuerte dinámica de las exportaciones argentinas es un pilar fundamental para el crecimiento productivo y el ingreso genuino de divisas. Para afianzar ese camino de consolidación es que, junto con la secretaria general de la Presidencia y el Ipcva, proyectamos la segunda misión a Estados Unidos, así como llegar a otros destinos con este formato de promoción”, explicó Sucalesca.

Por su parte, Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva, señaló: “Quisimos agradecer a Karina Milei el trabajo realizado por PromArgentina en la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que fue todo un éxito, como lo están demostrando las exportaciones al mercado del país norteamericano”.