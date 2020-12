El Pampa: entre elecciones en una entidad y otro año sin ley de semillas

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro

Como ya se comentó en este espacio, en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se está buscando llevar adelante las elecciones porque, si bien todavía está al frente por las circunstancias de la pandemia, Matías De Velazco tiene su mandato concluido.

En este contexto, si bien trascendió la posibilidad de que Horacio Salaverri vuelva como presidente de la entidad, hay algunas rurales que están buscando imponer algunos riquisitos para la nueva mesa de conducción. Están buscando, indicaron, que quienes asuman no acepten ningún cargo político afuera mientras estén en la entidad.

Sin ley

Se va 2020 y, con este año marcado por la pandemia de coronavirus, también se va otra oportunidad perdida para que en el país haya una nueva ley de semillas. En las empresas reconocen que hoy no hay nadie trabajando en una eventual nueva ley de semillas. La última vez que estuvo cerca una nueva norma fue con el gobierno anterior con un proyecto que, tras un dictamen, no llegó al recinto de Diputados por el rechazo del peronismo. Hay expectativas, no obstante, que a través de una ley de agroindustria -como promueve el Consejo Agroindustrial- pueda haber incentivos pronto para la compra de semilla certificada.

Sigue en el cargo

Carlos Iannizzotto fue reelegido esta semana al frente de Coninagro. El dirigente, oriundo de Mendoza, estará en la entidad acompañado como vicepresidente por Elbio Laucirica. Entre otros cargos, será secretario Daniel Kindebaluc y tesorero Orlando Stvass.

