escuchar

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni, criticó duramente el sistema impositivo, al que calificó de “altamente regresivo” y fustigó al gobierno nacional por su falta de representación en el marco del acto por el 139° aniversario de la entidad en esa ciudad.

Simioni estuvo acompañado en el estrado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. A ellos les agradeció la presencia hoy y en los últimos años. Sin embargo, esta noche no había nadie del gobierno nacional que estuviera en una mesa que era compartida. “Tendríamos que tener una silla ocupada por alguien del gobierno nacional, no lo está”, apuntó el directivo. Luego dijo que parecía que “un set de televisión” era “más importante” que estar allí.

Esas palabras de Simioni, según supo este medio, fueron una crítica a la falta de “representación en general de la Nación”. Esto por más que en el lugar estaba María Jimena López, secretaria de Gestión del Transporte. “Hubo aniversarios donde no vino el ministro de Agricultura [hoy la cartera tiene rango de Agricultura y depende del Ministerio de Economía] pero sí de otras carteras”, recordaron a este medio desde la entidad.

En su discurso, Simioni señaló que el sector agropecuario puede aumentar la producción si se cumplen diversas condiciones. “La Bolsa y cada uno de los eslabones que integran el sector agroindustrial están preparados para incrementar los volúmenes de producción y comercialización, si se dan las condiciones necesarias para que puedan hacerlo. Actualmente, nuestro sistema impositivo resulta altamente regresivo e impacta negativamente sobre la actividad económica y sobre el sistema de incentivos, impidiendo alcanzar un mayor desarrollo productivo, formalización de empleo y aumento de las exportaciones”, señaló.

Agrego: “Necesitamos que los distintos niveles de gobierno, avancen en una estructura tributaria más simple, moderna y eficaz, reduciendo cargas insostenibles”. En este contexto, también habló de la necesidad de que se reduzca la carga de las retenciones.

Simioni: “Insistimos con la necesidad de trabajar en un cronograma de reducción de los derechos de exportación" BCR

“Insistimos con la necesidad de trabajar en un cronograma de reducción de los derechos de exportación que pesan sobre todos los productos del sector agropecuario; con particular énfasis en granos, harinas, aceites y biodiésel por sus elevadas alícuotas, hasta su eliminación definitiva”, expresó.

Simioni también se refirió a la infraestructura, otro reclamo del sector. “Es imperioso también poner en valor la infraestructura básica de transporte de cargas que, salvo en el caso del ferrocarril, no tuvo prácticamente avances en las últimas décadas. Meses atrás decíamos con motivo del remate del primer lote de soja, y lo volvemos a remarcar hoy: no podemos seguir mirando cómo en un país cuya principal actividad es la agroindustria, la salida de la producción comienza en caminos de tierra y el arribo a las fábricas y terminales portuarias también se da por caminos de tierra o ripio. Estas obras son importantes no solo para mejorar la logística, sino que son claves para mejorar la vida y seguridad de los habitantes de las localidades vecinas, y de los transportistas que diariamente circulan por nuestras rutas”, afirmó.

En otras cosas, a su turno Perotti se hizo eco del planteo por la infraestructura y, en el caso de la provincia, remarcó que se trabajó sobre más de 1200 kilómetros de caminos. También señaló que hubo medidas del gobierno provincial como bonificaciones de tasas para los productores.

Hoy, según comentó el mismo gobernador en su cuenta de Twitter, inauguró “un nuevo Camino de la Ruralidad” con un tramo “importante” que conecta las localidades de Malabrigo y Los Laureles. Afirmó en la red social: “Con esta obra se mejoran las comunicaciones, se promueve el arraigo y se favorece el desarrollo”.