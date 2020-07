Silobolsas. En Santa Fe ordenaron a la policía reforzar patrullajes y controles

A nivel país ya se superó la cantidad de 60 silobolsas rotos

SANTA FE.- Luego de los ataques a silobolsas en esta provincia, la policía santafecina dispuso medidas de "disuasión y seguridad", mediante las cuales se procura "garantizar el bien común y los bienes de las personas".

La medida fue dispuesta por el jefe de Policía, Víctor José Sarnaglia, y dicha orden para los respectivos dispositivos fue remitida como "muy urgente despacho" y de "cumplimiento efectivo de orden operacional" a las 12 de las 19 unidades regionales (una por departamento) que conforman la estructura institucional de la policía provincial.

La medida está contenida "siguiendo los lineamientos en cuanto a materia de seguridad se refiere" y "en el marco de los dispositivos de seguridad y prevención implementados para lograr mayor seguridad en zonas rurales del Centro y Sur de la Provincia de Santa Fe, incrementando la presencia policial mediante patrullajes y controles activos sobre sectores rurales de los departamentos La Capital, Rosario, Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, San Jerónimo, San Lorenzo, y San Martín, donde se suscitan hechos delictivos (hurtos y daños de silobolsas)".

En la orden del jefe Sarnaglia se sostiene que se busca aunar esfuerzos "con el objeto de incrementar la actividad preventiva/disuasiva y de seguridad general, con el personal de la Dirección General de Seguridad Rural".

La misión consistirá en una mayor "presencia Policial, preventiva y disuasiva, la preservación del orden público y la paz social, la prevención de delitos, contravenciones y otras manifestaciones antijurídicas".

También se buscará proteger la incolumidad de bienes públicos y privados para lo cual se procederá a la "identificación permanente de personas en el espacio de tiempo y geográfico delimitado para la operación" aunque "las disposiciones generales podrán ser total o parcialmente alteradas conforme lo impongan las situaciones emergentes y las medidas a adoptarse".

Los productores piden medidas para frenar los hechos

A partir de esta resolución, habrá controles y chequeos en todas las zonas rurales de la región antes mencionada, afectándose los recursos logísticos necesarios. Ello incluye el refuerzo de todas las guardias en las comisarías y subcomisarías dependientes de la Agrupación de Unidades de Orden Público.

Alerta

En tanto, la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann (Coalición Cívica), aseguró esta mañana a LT10 que "no son hechos aislados sino que tienen vinculación con el discurso agresivo del Gobierno" y acusó al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de "burlarse de los productores".

La legisladora integró un grupo de diputados que elaboró un mapa del delito sobre este sector económico. "Relevamos que hay más de 60 establecimientos vandalizados en distintas zonas de la Argentina, en un contexto en el cual el gobierno nacional viene generando un discurso 'anticampo' propicio para estos ataques", apuntando su referencia hacia los "incendios de campos, roturas de silobolsas y balazos contra animales".

Para Lehmann, "estos casos no son aislados sino que tienen "un trasfondo ideológico y político detrás de esos atentados". Añadió que "no hay ningún tipo de proclamación por parte del Gobierno, no son hechos aislados, vienen de la mano con un discurso agresivo contra el sector agropecuario. Estamos muy preocupados, además es fácil de identificar, si hay un hecho de vandalismo y el gobierno quiere saber quién fue y castigar; hoy es fácil".

Finalmente, la legisladora también apuntó contra el gobierno provincial y en particular el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. "Para peor, tenemos un ministro como Sain que se burla de los productores y dice que estos hechos son un verso creado por Clarin", se quejó.

La declaración refiere a las recientes manifestaciones del funcionario santafecino quien consideró que las denuncias públicas contra militantes K por una supuesta participación en los hechos de vandalismo rural, son "un gran verso" y consideró que se trataría "de una campaña del grupo Clarín".

Sain desestimó la relación con hechos de tinte ideológico y los asoció a "conflictos entre Uatre (el gremio de los peones rurales) y la patronal". Y con respecto a las acusaciones que apuntan a militantes kirchneristas, sentenció: "Creo que hay sectores de la oposición que están buscando frente al gobierno nacional cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización, no tengo ninguna duda de eso", subrayó.

Desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe estimaron unos 50 casos de vandalismo en territorio provincial desde comienzos de 2020, aunque no está claro si fueron denunciados en sede judicial.

El presidente de esa entidad, Ulises Mendoza, manifestó su preocupación por el hecho, pero se mostró satisfecho de los resultados de una reunión el viernes pasado con autoridades nacionales en la que se abordó esta problemática.