Uno de los silobolsas rotos en Chacabuco

13 de septiembre de 2019

Luego de los ataques contra silobolsas que se conocieron en la última semana en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso reforzar los patrullajes en las zonas rurales donde sucedieron los hechos.

"Se dispuso orden de servicio reforzándose las recorridas y patrullajes a fin de prevenir que se susciten nuevos hechos bajo esa modalidad", dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo.

En la provincia hay patrullas rurales especializadas para los delitos en el campo. Cuentan con personal y móviles propios.

A los productores les preocupa la seguidilla de ataques en Lobos, Chivilcoy y Chacabuco en momentos en que tienen el grano almacenado para luego vender con el fin de afrontar los gastos de la nueva campaña.

Todavía no se conocen responsables. En los distintos casos solo hay rotura de silobolsas, pero no robo del cereal. Las pérdidas igual pueden ser importantes porque no siempre se logra recuperar todo el cereal que quedó en el suelo. De hecho, hay que hacer la tarea de recolección antes de nuevas lluvias y evitar el ingreso de cuerpos extraños en el silobolsa.

"Todos estos hechos se encuentran en etapa de investigación, no habiéndose registrado faltante de cereal alguno. Solo el daño por la rotura del silobolsa y el eventual daño en el cereal que queda a la intemperie", dicen en Seguridad de la provincia.

En medio de la preocupación de los productores, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) realizó este viernes una reunión de productores en Chacabuco.

Hasta allí, además de autoridades de Carbap fue el ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.

"Ante los hechos de vandalismo que sufrieron algunos productores agropecuarios en los últimos días, quiero expresar mi repudio y solidaridad con ellos, sus familias y los trabajadores de los establecimientos afectados. Necesitamos que se hagan las denuncias pertinentes a las fiscalías para que puedan intervenir las fuerzas nacionales en coordinación con las fuerzas provinciales", señaló Etchevehere, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la cartera, Santiago del Solar, y el senador nacional Esteban Bullrich.

El senador Bullrich, el comisario Almirón, Etchevehere y Del Solar Crédito: Ministerio de Agricultura

Etchevehere dio detalles del plan "Cosecha Segura", que entre otros delitos apunta contra los que tienen que ver con la rotura de silobolsas.

En tanto, el coordinador zonal de seguridad rural de Pehuajó, el comisario Rubén Almirón, destacó que "los trabajos de patrullaje se vienen profundizando ante estos hechos de vandalismo. Estamos permanentemente en colaboración con Seguridad nacional, y ponemos todas nuestras herramientas para esclarecer lo ocurrido con los silobolsas".

De visita por Coronel Pringles y Bolívar, donde se reunió con productores, el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también se refirió a los últimos delitos. "Estamos trabajando en conjunto con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la Superintendencia de Seguridad Rural y analizando lineamientos para evitar nuevos casos de vandalismo en zonas rurales", dijo.