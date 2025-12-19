Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4156 animales que hicieron un acumulado semanal de 30.138 animales, un 15,91% superior a los 26.001 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron con demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 2,77%, al pasar de 3346,668 a 3253,808 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,42%, tras variar de 3926,923 a 3792,632 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 4,78% en el General y un 4,18% en el Novillo frente a los 3417,118 y a los 3958,094 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 354 cabezas, representaron el 8,52% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4300 con 619 kg; $4200 con 453 kg, y $4100 con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 431 kg; $3100 con 567 kg, y $3000 con 639 kilos.

El detalle de venta fue 354 novillos; 1400 novillitos; 919 vaquillonas; 992 vacas; 348 conservas; y 143 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4500 con 327 y con 346 kg; $4400 con 384 kg, y $4350 con 408 kg, y en vaquillonas, $4520 con 311 kg; $4300 con 352 kg, y $4000 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3253,808, mientras que el peso promedio general resultó de 413 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3792,632 con un promedio semanal de $4123,925. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3792,632 y el promedio semanal de $4125,666. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3809,963. Detalle de venta: 354 novillos; 1400 novillitos; 919 vaquillonas; 992 vacas; 348 conservas, y 143 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (109) Caminos Alternativos nt. 10, 471 kg a $4000; De All v. 31, 460 a 2500; Cereseto e Hijos vq. 14, 330 a 3400; Santa Elena de Inchauspe v. 11, 649 a 2000; 10, 687 a 2250. Asoc. de Coop. Argentinas: (73) Aprile vq. 10, 420 a 3250; Burgardt vq. 10, 342 a 4300; Burgardt F. vq. 19, 325 a 4350; 16, 293 a 4450; Coop. Agraria de Olavarría v. 10, 470 a 2650. Daniel Blanco y Cía. SA: (101) Grupo D y V vq. 30, 395 a 4000; 29, 376 a 4150; Usandizaga vq. 18, 314 a 4200.

Campos y Ganados SA: (10) Maggio v. 10, 503 a 2800. Colombo y Colombo SA: (131) Falco vq. 13, 273 a 4350; 26, 282 a 4400; Hijas de Harriet nt. 15, 411 a 3300; La Invernada de Farisano vq. 11, 415 a 3200; N.R.C. n. 12, 596 a 3700. Colombo y Magliano SA: (130) Bellamar Estancias n. 20, 504 a 3600; Delfino nt. 16, 392 a 4270; vq. 12, 368 a 1850; Establecimiento Maraljo nt. 25, 340 a 4370; 22, 337 a 4450; Trapalco n. 13, 433 a 3450. Consignataria Blanes SRL: (24) Pedelaborde n. 17, 470 a 3500. Consignataria Melicurá SA: (160) Agrop. de Santa Rosa v. 12, 492 a 2200; 13, 545 a 2400; Sauce Chico nt. 28, 417 a 4000; vq. 10, 412 a 3600; Trasinco nt. 17, 379 a 4300; vq. 15, 354 a 4200; 13, 322 a 4300.

Crespo y Rodríguez SA: (80) Basso Dastugue n. 30, 619 a 4300; vq. 11, 325 a 4200; Sheridan vq. 10, 380 a 3100. Ferias Agroazul SA: (35) Rosso vq. 18, 406 a 1700. Gahan y Cía. SA: (76) Agro De Souza nt. 17, 424 a 3950; vq. 11, 340 a 3700; Suc. Arrastua nt. 26, 377 a 3900. Gananor Pujol SA: (74) Don Marcos Agrop. v. 21, 557 a 1900; Establecimiento La Gotera v. 12, 691 a 2200. Goenaga Biaus SRL: (51) Otondo Olleta nt. 24, 420 a 3800; 12, 361 a 3850. Gogorza y Cía. SRL: (34) Fons nt. 13, 400 a 4250; vq. 10, 376 a 4100; Kisilka v. 10, 470 a 1800.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (199) Bogliolo vq. 27, 295 a 3800; Damm De Cantero v. 11, 389 a 1800; Roos nt. 17, 371 a 4300; 32, 360 a 4400; Segunda Sur v. 28, 490 a 2800; Tamor nt. 43, 310 a 4400. Llorente-Durañona SA: (52) De Lasa nt. 12, 383 a 3800; De Uribe Echevarría vq. 15, 376 a 3900; Hijos de Adrogue n. 16, 465 a 3850. Martín G. Lalor SA: (299) Andemar Agrop. vq. 21, 303 a 4200; Echenique nt. 15, 305 a 4200; vq. 13, 291 a 4350; El Combate nt. 10, 340 a 4400; 10, 372 a 4480; vq. 50, 293 a 4300; Nelson Hermanos vq. 17, 363 a 4250; 27, 337 a 4300; Schiavon nt. 13, 384 a 4440. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (87) Daedaz nt. 13, 342 a 4150; 13, 342 a 4400; Marnanda vq. 16, 339 a 4120; 16, 330 a 4150; 16, 318 a 4200.

Monasterio Tattersall SA: (518) Agrop. Don Lalo nt. 71, 324 a 3800; Agrop. La Criolla nt. 31, 378 a 4370; 23, 363 a 4400; Agrop. San Diego nt. 14, 410 a 3600; Calcagno Giovo nt. 11, 400 a 4050; 18, 370 a 4200; Cien Olmos nt. 12, 333 a 4350; Franco nt. 10, 354 a 4400; vq. 10, 312 a 4400; Horizonte Norte nt. 14, 375 a 4100; Magnetti vq. 12, 297 a 4450; Salentinos nt. 14, 309 a 3900; v. 14, 662 a 2100; Suc. Agrasar n. 10, 435 a 3500; Troya nt. 15, 316 a 3900; v. 15, 644 a 1800; Trueba nt. 11, 345 a 3850.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (346) Benedetti n. 11, 515 a 4250; v. 12, 492 a 2820; Di Vita Llavallol v. 24, 477 a 2100; Galpón Azul n. 13, 441 a 3900; La Rosenda vq. 14, 305 a 4300; Lácteos Vidal tr. 20, 613 a 2600; v. 10, 443 a 1900; Mallerstang vq. 34, 344 a 4300; Pemag nt. 11, 372 a 4400; 12, 346 a 4500; vq. 38, 316 a 4400; 27, 302 a 4520; Tapalgro vq. 13, 430 a 4000; 10, 427 a 4050. Santamarina e Hijos SA: (40) Don Fermín nt. 18, 370 a 4200; Santamarina nt. 20, 411 a 3800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (30) Delpech v. 12, 435 a 1900. Wallace Hermanos SA: (102) Barreña nt. 30, 380 a 4400; 15, 327 a 4500; Sembrar nt. 15, 408 a 4350; 15, 380 a 4400; 16, 345 a 4450.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (70); Consignataria Nieva y Cía. SA (22); Gregorio Aberasturi SRL (8); Harrington y Lafuente SA (17); Heguy Hnos. y Cía. SA (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (13); Irey Izcurdia y Cía. SA (3); Iriarte Villanueva Enrique SA (9); Jáuregui Lorda SRL (16); Lartirigoyen & Oromí SA (19); Madelan SA (2); Pedro Genta y Cía. SA (15).