Sin acuerdo: fracasó una reunión entre aceiteros y exportadores y ya hay amenaza de un paro

La negociación salarial entre los gremios aceiteros y las empresas exportadoras de granos y subproductos sigue sin encontrar una salida. Este jueves hubo una nueva reunión en Rosario entre representantes de la industria y los sindicatos, pero tampoco se logró avanzar hacia un acuerdo. De esta manera, el conflicto continúa abierto y las expectativas quedaron puestas en la audiencia prevista para el próximo martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Vale recordar que está en vigencia una conciliación obligatoria entre las partes. Los gremios dejaron abierta la posibilidad de un paro.

Tras el encuentro, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que volvió a proponer un esquema de actualización mensual de los salarios en función de la inflación que publica el Indec. Según señaló la entidad, la intención es garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la evolución de los precios. “Hoy se realizó una reunión con ambos sindicatos aceiteros en Rosario a los efectos de buscar abrir una negociación salarial basada en actualización mensual en base a la inflación reportada por el Indec de ahora en adelante dado que ya los salarios se actualizaron casi 14% desde enero”, indicó la entidad en un comunicado. Los gremios son la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial del 20%, mientras que las empresas proponen ajustes mensuales vinculados a la inflación informada por el Indec

Sin embargo, la cámara aseguró que el encuentro concluyó sin avances. “No hemos logrado convencer a los líderes sindicales de dejar de lado propuestas con efectos políticos nacionales contra el Gobierno. Lamentablemente, no se ha avanzado”, agregó.

La nueva reunión se produjo apenas dos días después de otro encuentro realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde tampoco se registraron progresos. En aquella oportunidad, las empresas reiteraron su propuesta de aplicar ajustes mensuales automáticos siguiendo la evolución del índice de precios al consumidor.

Según vienen sosteniendo desde Ciara, el objetivo es que los salarios acompañen la inflación y evitar que los trabajadores sufran una pérdida del poder de compra. Desde la cámara remarcan, además, que los sueldos del sector acumulan una actualización cercana al 14% desde comienzos de año.

Del lado sindical, en tanto, consideraron insuficiente la propuesta empresaria y dijeron que mantienen sus reclamos de recomposición salarial. Los gremios vienen reclamando una recomposición salarial del 20% y sostienen que los aumentos otorgados durante el año ya fueron absorbidos por la inflación.

Tras la reunión de este jueves, SOEA de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso difundieron un duro comunicado en el que cuestionaron la oferta empresarial. Según señalaron, la propuesta presentada por Ciara consistió en un aumento de $15.000 para mayo y fue considerada por los representantes gremiales como una “absoluta provocación” y un acto de “profunda mala fe”.

Las organizaciones sindicales afirmaron que su reclamo se fundamenta en el concepto de salario mínimo, vital y móvil establecido por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Según sus cálculos, para mayo de 2026 ese ingreso debería ubicarse en $2.802.754. Además, sostuvieron que el aumento reclamado representaría apenas el 0,1% de la facturación anual de las empresas del sector.

La discusión se desarrolla en pleno ingreso de la cosecha gruesa, uno de los períodos de mayor actividad para la industria aceitera y los puertos exportadores del Gran Rosario Marcelo Manera - LA NACION

En el mismo documento, los gremios advirtieron que la falta de avances podría derivar en un nuevo conflicto. “Las y los trabajadores aceiteros no estamos dispuestos a volver a ser trabajadores pobres”, señalaron. Advirtieron: “Cuando llegue el momento, vamos a luchar con las herramientas que nos garantiza la Constitución, en primer lugar el ejercicio del derecho de huelga, para lograr un salario digno”.

La diferencia entre las partes impidió hasta ahora alcanzar un entendimiento. El conflicto se desarrolla en un momento particularmente sensible para la actividad agroindustrial. La negociación coincide con el período de mayor ingreso de granos de la cosecha gruesa y con una intensa actividad en las plantas de procesamiento y los puertos exportadores.

La industria aceitera y el complejo exportador representan uno de los principales generadores de divisas del país. En las últimas semanas, además, el ingreso de soja y maíz a los puertos del Gran Rosario mostró una fuerte dinámica impulsada por el avance de la cosecha.

La discusión salarial se encuentra bajo conciliación obligatoria. El vencimiento de esa instancia estaba previsto para esta semana, aunque existe la posibilidad de que las autoridades laborales dispongan una extensión para continuar con las negociaciones. Mientras tanto, las empresas mantienen la expectativa de alcanzar un acuerdo en la próxima audiencia. “Nos queda ahora la expectativa que el próximo martes en la reunión en la Secretaría de Trabajo acepten y firmen la propuesta de la industria y podamos trasladarla a los salarios del próximo mes así nadie pierde su poder adquisitivo”, señalaron desde Ciara.