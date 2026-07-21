Solo 500 unidades. La edición especial Amarok V6 ya está en la Rural

El sector agroindustrial conoce de sobra las virtudes que la pick up Amarok ofrece para sus tareas cotidianas. Por eso, Volkswagen decidió presentar este año en la Expo Rural de Palermo la Amarok V6 Unlimited, una serie especial de tan solo 500 unidades numeradas, creada para quienes buscan una pick-up con una personalidad única y un nivel superior de exclusividad.

“La Exposición Rural es uno de los eventos más importantes para encontrarnos con nuestros clientes y acompañar a uno de los sectores productivos más relevantes del país. Este año estamos especialmente orgullosos de presentar la Amarok V6 Unlimited, una edición exclusiva que refleja el espíritu de una pick-up que se ha convertido en un verdadero ícono para nuestros clientes y que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo continuo de Amarok en Argentina”, señaló Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Diferentes versiones de Amarok y la Saveiro se exhiben en la Rural. GC

La Amarok V6 Unlimited conquista con una imagen imponente y exclusiva. Sus overfenders en negro brillante, la grilla frontal completamente Black, los estribos ovales negros, el paragolpes trasero negro mate y el sticker lateral distintivo refuerzan una estética que realza todo su carácter. Además, incorpora accesorios exclusivos que suman confort, practicidad y diferenciación, como los amortiguadores para el capot y para la tapa de caja de carga, la lona marítima, nuevas luces de bienvenida en las puertas delanteras y alfombras de goma específicas de la edición. Como sello final, cada unidad cuenta con una insignia interior V6 Unlimited numerada, que refleja el carácter único de una serie especial concebida para quienes entienden que los grandes desafíos no tienen límites.

El sofisticado interior de la Amarok V6 Unlimited. GC

Los visitantes que sean fanáticos de la conducción podrán disfrutar de un simulador que permite manejar la Amarok V6 Unlimited, pero a control remoto en una divertida pista off-road, de la mano de Shell Helix.

Por otro lado, en el stand están exhibidos el nuevo ícono de la marca Volkswagen, el Tera en versión Outfit, la pick-up compacta Saveiro en su versión Trendline y diferentes versiones de Amarok como V6 Comfortline y Trendline 4x2.

La pick-up compacta Saveiro en su versión Trendline. GC

Además, la división Volkswagen Camiones y Buses también forma parte de la muestra con el extrapesado Meteor, un vehículo que continúa consolidándose como una de las principales opciones del segmento extrapesado. En cuanto a financiación, para todo el mes de julio, se ofrece un anticipo del 10% del camión y el 90% restante financiado, así como también una financiación a tasa 0% + UVA con un plazo máximo de 24 meses y financiando hasta el 70% de la unidad.

El camión extra pesado Meteor, con atractivas formas de financiación. GC

Por último, la presencia de Volkswagen en la Rural incluye su servicio de Postventa, la nueva colección de bicicletas y Volkswagen Financial Services, la financiera oficial del Grupo Volkswagen.

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