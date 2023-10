escuchar

Pasaron dos semanas desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la suspensión de las retenciones a los lácteos, en medio de una movida que organizó en Pilar, Santa Fe, con representantes de la producción, la industria, la comercialización y el gremio de los trabajadores, Atilra. Sin embargo, la medida, que estará vigente por 90 días, todavía no ha sido oficializada. Esto comenzó a generar malestar en los diferentes eslabones de la cadena mientras algunos especulan sobre posibles negociaciones del Gobierno con los industriales que demoran la formalización en el Boletín Oficial. Fuentes oficiales, en tanto, deslizaron que la resolución estaría lista para ser publicada.

Matias Peluffo, productor de leche de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires y representante de este distrito en la Cámara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), explicó que la demora en la suspensión oficial de retenciones a los lácteos está generando mucho enojo en todo el sector lácteo, sobre todo porque el ministro Massa ya había hecho el anuncio. “Le está dando la razón a aquellos dirigentes que no acompañaron la medida porque ya no creen en su palabra. No solo es necesario que se saquen las retenciones, además, necesitamos que se iguale el dólar de exportación de lácteos con el dólar soja que nos impacta fuertemente en el precio de las fuentes proteicas de los alimentos de nuestras vacas y en el precio de referencia de los arrendamientos que pagamos mensualmente”, indicó.

La leche en polvo paga un 9% de derecho de exportación mientras que los quesos y otros productos tributan un 4,5%. “Estas medidas servirían para atenuar un poco las pérdidas que venimos teniendo por la sequía y por el contexto de fuertes devaluaciones e inflación. Los productores ya consumimos nuestras reservas y estamos incurriendo en endeudamiento y/o pérdida de capital de vacas”, añadió.

Peluffo explicó que este año escuchó que, por primera vez, otros productores de vaquillonas que estaban con edad de recibir servicio, en vez de darles ese servicio y seguir recriándolas, se las encerró y cambió la alimentación de engorde para luego venderlas para carne. “Sin pasto ni reservas la recría se hace muy pesada para aguantarla con menos vacas de las planificadas”, explicó. Además, mencionó que Massa condiciona la suspensión de retenciones a acuerdos de precios con las industrias. “Esto impactaría en forma directa sobre el precio de la leche a los tamberos. Esto es inadmisible, no podemos ser los tamberos los que paguemos la campaña presidencial del ministro Massa”, arremetió.

Andrea Passerini, coordinadora de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que desde las entidades gremiales no van a acompañar nunca un pedido de dólar especial. Aclaró que la cámara específica de lechería podrá hacerlo, pero desde las gremiales la principal bandera es “basta de este enchastre de 47 tipos de cambio y de derechos de exportación a todas las producciones”.

“Después bajamos a tierra cómo armamos un puente para aquellos que somos pagadores de materias primas dolarizadas que obviamente con suba o corrección de tipo de cambio, es decir, la devaluación y eventual quita de derechos de exportación para nosotros eso es implosión de costos a la suba estratosférica. Estamos convencidos de que a este gobierno y a este ministro candidato no hay que pedirle absolutamente nada más. Primero por la coyuntura que estamos atravesando y segundo porque acá lo primero y principal que está roto se llama confianza”, indicó la productora.

La suspensión transitoria de los derechos de exportación se había anunciado el 20 de septiembre pasado, sin embargo, en el medio también se anunció la continuidad del dólar soja IV hasta el próximo 25 de octubre. “La confianza rota y la palabra rota generan anarquía, descomposición social y económica a todo nivel. Inclusive entre los actores de la cadena láctea. ¿Vamos a ser funcionales a eso? Si seguimos pidiéndole medidas a este gobierno somos hámster en la ruedita. Sí, vamos a pelear por la supervivencia de los tambos, pero con coherencia y dignidad. Las representaciones industriales lácteas, y varias de las de productores, se han prestado a este enchastre, contribuyendo a la anarquía generada y retroalimentada por la confianza destruida”, puntualizó.

En la industria aclararon que tampoco tienen novedades de la oficialización de la medida. Sin embargo, deslizaron que la demora puede estar relacionada con los habituales encuentros entre las partes para negociar las listas de precio del mercado interno. Esto, dijeron, podría ser con “no más de 5% de aumento”, contra la quita de derechos de exportación.

En tanto, fuentes oficiales indicaron a LA NACION que la resolución estaría lista en el Ministerio de Economía, solo a la espera de ser publicada en las próximas horas.