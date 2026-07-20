“Sorpresa” dio el batacazo: una vaca con cría hizo honor a su nombre y conquistó el máximo premio de Braford en Palermo

En una mañana gris, marcada por el frío, la raza Braford inauguró la actividad en la pista central de la 138a. Exposición Rural de Palermo. El clima no desalentó al público, que desde temprano colmó las tribunas para seguir una de las juras más esperadas de la muestra, donde la calidad genética y la paridad entre los ejemplares anticipaban una definición muy reñida.

Pasado el mediodía, tras una competencia de gran nivel, el jurado Martín Zuza consagró como Gran Campeón Hembra el box 867, de la cabaña El Aljibe, de Marcelo Grosso y familia, proveniente de General Deheza, Córdoba. La Reservada Gran Campeón Hembra fue para el box 882, perteneciente a Establecimiento San Vicente SA y Marta Carina SRL, mientras que el reconocimiento a la Tercera Mejor Hembra quedó en manos del box 846, de cabaña Doña Juana, de Tatagua SA, ubicada en Villa Trinidad, Santa Fe.

Antes de dar a conocer su veredicto, Zuza destacó el presente que atraviesa la raza, felicitó a los criadores y aseguró que el nivel observado durante toda la mañana confirmó la evolución que viene mostrando Braford en los últimos años.

“Tratamos de buscar animales funcionales y femeninos, pero, a su vez, anchos, con buenas ubres y que sean lo más parecidos a lo que se busca en el campo”, señaló el jurado Pilar Camacho

El jurado explicó que su elección estuvo orientada a premiar animales funcionales, femeninos y productivos, sin resignar estructura ni calidad racial. “Tratamos de buscar animales funcionales y femeninos, pero, a su vez, anchos, con buenas ubres y que sean lo más parecidos a lo que se busca en el campo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que tanto la Gran Campeona como la Reservada llegaron a la pista con cría al pie y nuevamente preñadas, una condición que consideró determinante al momento de definir el campeonato. “Le traté de dar valor a eso. La Gran Campeona es una vaca de mucha calidad fenotípica, que está criando un muy buen ternero, está preñada, tiene buenas ubres, un muy buen desplazamiento y una gran calidad racial. Es una vaca muy equilibrada y completa”, describió.

Para Zuza, el crecimiento de Braford no solo se refleja en la calidad de los mejores ejemplares, sino también en el promedio general de la raza. “Viene evolucionando muy bien, tanto en cantidad como en calidad de animales. El promedio ha subido muchísimo”, afirmó.

El Aljibe, de General Deheza, obtuvo por primera vez la Gran Campeona Hembra con "Sorpresa", mientras el jurado destacó el salto de calidad y la evolución que atraviesa la raza Pilar Camacho

La consagración tuvo un significado especial para Marcelo Grosso, propietario de la cabaña El Aljibe, que obtuvo por primera vez un Gran Campeonato en Palermo desde que inició su propio proyecto ganadero. “Es la primera vez que ganamos como cabaña El Aljibe. Hace algunos años habíamos obtenido un Gran Campeón con un ternero que habíamos criado nosotros, pero que fue expuesto por otra cabaña. Esta es la primera vez que logramos el premio con nuestro propio nombre”, contó, todavía emocionado tras la definición.

La vencedora se llama Sorpresa y, según Grosso, fue una hembra que desde muy joven mostró condiciones sobresalientes. “Siempre vimos que era un ejemplar extraordinario. Es una vaca muy funcional; parió su primera cría apenas cumplió dos años y hoy está con un excelente ternero al pie. Tiene un gran fenotipo y representa muy bien el Braford que hoy tiene la Argentina, que para nosotros es el mejor del mundo”, sostuvo.

El criador explicó que, debido a la escala de la cabaña, decidió vender una participación del animal a La Dominga para continuar financiando el crecimiento del establecimiento. “Somos una cabaña relativamente chica y, para seguir funcionando, muchas veces tenemos que ir comercializando una parte de nuestros mejores animales”, comentó.

El Aljibe nació hace apenas cuatro años, luego de la división de la histórica cabaña Don Luis, que Grosso compartía con su hermano. Sin embargo, aclaró que detrás de este logro hay más de tres décadas de selección genética. “Me quedé con todo el plantel Braford, que tiene alrededor de 30 años de trabajo de selección”, explicó.

La jornada dejó más satisfacciones para la cabaña cordobesa. Además de la Gran Campeona, presentó una ternera y una vaquillona menor que también obtuvieron terceros premios en sus respectivas categorías.

“Sorpresa” ya había dado señales de su potencial en las exposiciones nacionales de la raza, donde participó en dos oportunidades como ternera y este año fue Reservada Campeón Vaca Menor. Palermo terminó por confirmar ese recorrido y coronó un trabajo de décadas. “Es una enorme alegría. Es el resultado de muchos años de esfuerzo y también de una nueva generación, porque hoy mis hijos ya están al frente de muchas decisiones de la cabaña y eso también se está viendo en la evolución que hemos tenido”, concluyó.