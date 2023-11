escuchar

En su paso por Córdoba, en medio de la campaña electoral de cara al balotaje, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que pasadas las elecciones del próximo 19 de noviembre, en el eventual caso de llegar a la presidencia van a analizar un esquema de reducción de las retenciones para los tres principales cultivos. La visita del candidato oficialista dejó un cierto malestar en el sector porque no se hizo un anuncio concreto más allá del anticipo de una mayor mezcla del etanol en la nafta. También sumó reparos respecto de la declaración de la baja de los derechos de exportación sobre la soja, maíz y trigo.

En la ciudad de Río Cuarto, el ministro de Economía, recordó que el maní no paga retenciones y que la lechería tiene una suspensión de las alícuotas hasta el 31 de diciembre, por lo que no pagan los derechos de exportaciones. “Tenemos que pensar juntos cuando termine la elección para que no digan que hago anuncios de campaña, pero sí la obligación de bajar retenciones al trigo, maíz y la soja, como una forma de aumentar nuestro volumen exportador y nuestra competitividad productiva, el trabajo y la generación de valor de nuestro campo”, sostuvo.

En una breve conferencia con los periodistas que lo aguardaban a la salida, Massa dijo que pasadas las elecciones se tendrá que pensar “en una escalera de reducción de las retenciones”. No obstante, esta frase en varios sectores del campo generó controversia y advirtieron que en este momento “suena a electoralista”.

Pedro Vigneau, presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), quien siguió la visita del ministro desde Río Cuarto, lamentó que este no haya anunciado el corte esperado del 15% de etanol en naftas. “Nosotros esperábamos el anuncio de elevar de 12 al 15% el corte en bioetanol. Eso no se dio, es una pena, anunciaron que van a otorgar cupos por 400.000 metros cúbicos por año. Eso es bueno porque en definitiva aumenta el volumen de participación, pero no se dio lo del aumento”, dijo.

Pedro Vigneau, presidente de Maizar Cortesía

Sobre el anuncio de la baja de retenciones para los cultivos fue más cauteloso: “En campaña se dicen muchas cosas. Él lo podría hacer directamente ahora como ministro, o por lo menos lo pudo haber hecho desde hace mucho tiempo, en vez de aplicar el dólar soja y dólar maíz que tanto daño han hecho a la previsibilidad. Un anuncio de ese tipo antes de arrancar con estos dólares hubiese sido bastante más lógico y razonable. Veremos qué pasa después del 19″, resumió.

Por otra parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), agregó que los anuncios encubiertos del ministro “están buenos”, aunque también hizo una aclaración. “Está bueno, pero si lo dice ahora en concreto, ¿en qué consistiría? Es campaña [electoral], pero también es asumir un compromiso. De otra forma son solo palabras sin precisiones”, dijo.

Afirmó que si el ministro diera más precisiones de cómo re llevarían a cabo quedaría mucho más claro. “Sería mucho mejor porque no solo es campaña, sino que genera un compromiso para después del 20 en caso de que sea electo, pero sin precisiones son palabras que pueden cambiar o diluirse luego. Hoy, ellos que están en el manejo de la cosa pública pueden decir concretamente qué pueden hacer”, puntualizó.

“Tenemos la responsabilidad de empezar a despejar a machetazos el camino, para que gobiernos, provincias, campo y agregadores de valor trabajemos y tiremos todos para adelante por el desarrollo económico”, dijo el ministro en su presentación.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Fabián Malavolta

Miguel Cané, de la comisión directiva de Argentrigo, añadió que “sin duda, hay que mejorar la competitividad del agro, sacándole el pie del Estado de encima”. “Las retenciones a las exportaciones son un impuesto retrógrado, no las aplica casi ningún país del mundo”, puntualizó.

En esa línea, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que el ministro Massa tuvo la oportunidad a lo largo del año de bajar las alícuotas de los cultivos. “El ministro candidato debe pensar que todos nosotros somos estúpidos. Tuvo oportunidad a lo largo de un año de gestión de poder bajarlas y hacer este anuncio fuera de la campaña. Eso hubiese sido mucho más efectivo en un año de condiciones tan adversas climática y productivamente hablando para los productores como fue este año que pasó. El pudo haber generado un efecto de darle competitividad a los productores que estaban en una condición de pérdida absoluta por la sequía bajando los derechos de exportación y no hubiese quedado mezclado en una campaña electoral. Es de un cinismo límite, extremo, la declaración”, extendió.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA

En las redes sociales, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (CRA), Nicolás Pino, se había pronunciado sobre las declaraciones del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo quien había anticipado el tema. “Estamos convencidos de que el camino es bajar la alta presión impositiva que tiene el sector, porque de esa manera habrá más crecimiento en beneficio de todos los argentinos. Ponemos a disposición de las autoridades nuestros documentos y equipos técnicos para ir en ese rumbo”, escribió el ruralista.

Bahillo había declarado en radio La Red que en las últimas semanas el ministro Massa le solicitó hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario. “Eso es lo que está pensando Massa y no en un aumento de impuestos. Lo quiero dejar en claro, Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos, sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días”, dijo luego de la polémica por la separata 2024 del presupuesto, donde puso a la exención de las tierras rurales en Bienes Personales como tema que podría revisar el Congreso.