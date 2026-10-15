Súper Niño. Anticipan una tregua de las lluvias en las zonas afectadas, pero el alivio durará poco: “Vamos a tener de vuelta problemas”

En medio de la preocupación por la crecida del río Paraná y las dificultades que enfrentan los productores ganaderos para retirar miles de cabezas de hacienda de las islas, los pronósticos anticipan una disminución de las lluvias durante los próximos días, lo que podría dar un alivio temporal a las zonas afectadas. Sin embargo, los especialistas advierten que esta mejora sería breve, ya que hacia mediados o fines de la próxima semana volverían las precipitaciones y tormentas a la región. Si bien se espera una estabilización de los niveles de los ríos, esto no significa que el agua vaya a bajar inmediatamente ni que haya terminado el riesgo de nuevas crecidas.

El climatólogo Leonardo De Benedictis explicó que las precipitaciones comenzarán a disminuir en el sur de Brasil, el este de Paraguay y el nordeste argentino, tres regiones que tienen influencia sobre los caudales de los ríos de la Mesopotamia. Según señaló, este jueves sería el último día con algunas lluvias importantes antes de una mejora que se extendería durante aproximadamente una semana. “Hoy es el último día con algunas lluvias importantes y después ya afloja bastante en los próximos días”, indicó. No obstante, aclaró que esta situación no debe interpretarse como el final de las complicaciones. “No quiere decir que listo, ya está, ya pasó y ya no hay más crecida del río”, advirtió.

De Benedictis indicó que, como consecuencia de la disminución de las precipitaciones, los niveles de los ríos podrían dejar de aumentar durante algunos días, aunque también dependerán del manejo de las compuertas aguas arriba. “El nivel del río por cuestiones de lluvia en estos días debería quedar más estable, no seguir creciendo, tampoco bajar, pero no seguir creciendo”, precisó. Sin embargo, remarcó que se trata de una mejora transitoria. “Eso es por una semana nada más. Después, a partir de la semana que viene, vuelven las lluvias y seguramente vamos a tener de vuelta problemas”, sostuvo. Según su pronóstico, las nuevas precipitaciones y tormentas llegarían hacia el jueves o viernes de la próxima semana.

Lluvias del 15 al 20 de octubre INTA

Por su parte, el climatólogo Germán Heinzenknecht coincidió en que habrá una pausa en las precipitaciones más intensas en el nordeste argentino, especialmente en Misiones, una de las provincias que recibió importantes acumulados de agua durante las últimas semanas. Según detalló, en la primera quincena de octubre se registraron casi 300 milímetros de lluvia en esa provincia, una cantidad que contribuyó a aumentar la presión sobre los caudales de los ríos de la región. “Hay una pausa de las lluvias excesivas en Misiones, un poco menos de presión para los caudales de los ríos mesopotámicos”, señaló.

El especialista explicó que, si bien el fenómeno de El Niño continúa con mucha intensidad, por el momento las condiciones regionales están moderando el desarrollo de lluvias extremas en buena parte del país. “El fenómeno de El Niño sigue muy intenso, pero por el momento la escala regional juega un papel moderador en los eventos pluviales”, afirmó.

En ese sentido, indicó que los principales problemas vinculados con los excesos de agua se concentran actualmente en el norte de la Mesopotamia y en la carga de los ríos. Fuera de esa región, mencionó algunos sectores del centro-oeste bonaerense, donde los suelos ya presentan una elevada acumulación de humedad y, por lo tanto, están más expuestos a nuevas precipitaciones. Más allá de la situación en el Litoral, los especialistas anticipan que las precipitaciones continuarán en otras regiones del país durante los próximos días, aunque con algunas mejoras temporarias.

Precipitaciones del 21 al 26 de octubre INTA

Heinzenknecht señaló que, por ahora, seguirá predominando el tiempo gris, pero durante el fin de semana podría haber una mayor presencia del sol. A partir del lunes se espera un aumento de las temperaturas y un nuevo período de inestabilidad, con lluvias que se extenderían entre el miércoles y el viernes. “Por ahora no se perfilan eventos fuera de lugar en cuanto a volumen. Los núcleos más importantes están corridos hacia el oeste, donde hay mayor capacidad receptiva, lo cual sería bueno”, explicó.

De Benedictis, en tanto, indicó que en la región central del país continuarán la humedad, las lloviznas y algunas lluvias durante este jueves y viernes. Luego se espera una mejora entre el sábado y el lunes, antes del ingreso de un nuevo frente frío. “A partir del martes de la semana que viene hay otro frente frío que va a avanzar y va a volver a provocar lluvias y tormentas en zona central”, señaló. Según explicó, las precipitaciones se extenderían entre el martes y el jueves, a medida que el sistema avance por el centro del territorio nacional.

Los pronósticos llegan en un momento de especial preocupación para los productores ganaderos que tienen hacienda en las islas del Paraná, frente a Victoria, Entre Ríos. Allí, los trabajos para retirar animales se aceleraron ante el temor de que el avance del agua complique los traslados.