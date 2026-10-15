Súper Niño: Brasil proyecta una cosecha récord de 354,5 millones de toneladas de granos, pero hay una amenaza

Para este 2026, Brasil prevé una producción récord de 354,5 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas, impulsada por la soja y el maíz, en un escenario en que el fenómeno climático El Niño amenaza con alterar los patrones de lluvia y elevar los riesgos agrícolas. Esta información la divulgó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), según consignó la agencia Xinhua.

La estimación dada a conocer por el IBGE contempla un aumento en la producción de 2,4% respecto a 2025, equivalente a 8,4 millones de toneladas adicionales, lo que consolida el peso de Brasil como una de las principales potencias agrícolas mundiales.

En ese sentido, el país prevé cosechar 83,2 millones de hectáreas, un incremento del 2% frente al año anterior, aunque la evolución de los distintos cultivos muestra un panorama desigual, con importantes avances en oleaginosas y retrocesos en algunos productos básicos y cultivos destinados a los mercados internacionales.

La producción conjunta de soja, maíz y arroz representa alrededor del 93% del volumen total previsto por el IBGE Shutterstock

“La soja continúa como el principal motor de la producción agrícola brasileña con una proyección de 175 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de 5,4% interanual”, indicaron.

“Ese volumen refuerza la importancia de Brasil en el mercado mundial de la oleaginosa, utilizada tanto para la producción de aceite vegetal como para la elaboración de harina destinada a la alimentación animal”, agregaron.

En este escenario, destacaron que el maíz ocupa el segundo lugar con una producción estimada de 143,3 millones de toneladas, un aumento del 1,1% respecto a 2025. Las perspectivas para ese cultivo, sin embargo, difieren según el ciclo de producción, pues la primera cosecha alcanzaría 29,7 millones de toneladas, un avance del 15,5%, mientras que la segunda se situaría en 113,6 millones de toneladas, una disminución del 2%.

La producción conjunta de soja, maíz y arroz representa alrededor del 93% del volumen total previsto por el IBGE, lo que “evidencia la concentración de la agricultura brasileña en estos tres cultivos, así como su importancia para el abastecimiento interno y las exportaciones”. En cuanto a la producción de frijol, alimento fundamental en la dieta brasileña, se encamina también a una reducción prevista de 6,6%.

“El impacto climático no se limita a los granos, ya que las temperaturas elevadas y la reducción de las lluvias pueden perjudicar pastizales y elevar los costos de producción de la actividad ganadera”, advirtieron Getty Images

Señalaron que las proyecciones de este año coinciden con el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño, asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, lo que modifica la circulación atmosférica y puede alterar las precipitaciones en amplias zonas de Brasil.

Indicaron que los efectos varían según la región: mientras la zona sur del país puede registrar lluvias excesivas; partes del norte y centro-sur afrontan un mayor riesgo de sequía con temperaturas elevadas, lo que puede afectar la humedad del suelo y el desarrollo de los cultivos, así como las fechas de siembra y cosecha. “El impacto climático no se limita a los granos, ya que las temperaturas elevadas y la reducción de las lluvias pueden perjudicar pastizales y elevar los costos de producción de la actividad ganadera”, advirtieron.

Por último, remarcaron, consignó la agencia de noticias Xinhua, que las autoridades brasileñas siguen la evolución del fenómeno El Niño para orientar las medidas de prevención y adaptación en el campo, mientras que los productores deben ajustar sus calendarios agrícolas y sus estrategias de manejo de acuerdo con las previsiones meteorológicas.