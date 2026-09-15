Súper Niño: proponen que los municipios bonaerenses puedan usar hasta el 100% de los fondos viales para obras hídricas urgentes

En medio de la creciente preocupación por el Súper Niño, que desencadenaría, según distintas proyecciones, lluvias abundantes, hoy se conoció que el bloque Unión y Libertad del Senado bonaerense, que conforman Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Paola Silvana Ventura, presentó un proyecto de ley para que los municipios puedan destinar, de manera excepcional, recursos viales descentralizados a obras hídricas urgentes. Explicaron que la iniciativa propone habilitar el uso de hasta el 100% de esos fondos durante 180 días corridos.

Según se explicó, el proyecto busca flexibilizar temporalmente el destino de los fondos y permitir que los intendentes atiendan las necesidades hídricas más urgentes. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, planteó Carlos Kikuchi.

Desde ese bloque señalaron que se busca modificar temporalmente el esquema previsto por la Ley 13.010. Se trata de la norma que fija el destino de los recursos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento de la red vial.

Paola Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas Gentileza

“Lo que pedimos es sentido común. Los intendentes son los que están más cerca de los damnificados y saben mejor que nadie qué medidas tomar. No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, dijo Sergio Vargas.

Con la propuesta se podrían ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico. Para el bloque, “la rigidez de la normativa vigente puede impedir que los municipios atiendan las necesidades más urgentes frente a eventos climáticos severos”.

La iniciativa pone el foco en el impacto de El Niño Gza.

Agregaron: “No resulta suficiente destinar recursos al mantenimiento de los caminos rurales si los canales y desagües se encuentran desbordados o no cuentan con las condiciones necesarias para conducir los excesos de agua”.