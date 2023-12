escuchar

Tras el fuerte temporal que azotó principalmente establecimientos agropecuarios del sur y el oeste bonaerense y en el este de La Pampa, entre otros lugares, en las últimas horas los productores y técnicos recorrieron los campos para evaluar las pérdidas. Según los primeros relevamientos, las mayores afectaciones se concentraron en la infraestructura, como silos galvanizados y galpones. También hubo daños variables en cultivos de trigo y cebada por vuelco y desgrane. En tanto, en la región agrícola núcleo las fuertes precipitaciones pueden demorar la continuidad de la siembra de soja por ciertos excesos hídricos temporales.

“En base al relevamiento realizado por el equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, el daño causado por el temporal que afectó principalmente a la zona sur y, en menor medida, al centro del área, ocasionó importantes pérdidas materiales como destrucción de silos, molinos, galpones y arboledas. En cuanto a los cultivos de fina [trigo y cebada], si bien la mayoría ya se encontraba trillado -esta campaña se adelantó la cosecha por la sequía, heladas y golpes de calor-, el daño por vuelco y desgrane fue variable dependiendo la zona”, indicaron desde la organización.

Daños en instalaciones del Puerto de Bahía Blanca Gentileza de un productor

El puerto de Bahía Blanca, clave para exportaciones del agro, fue uno de los puntos que sufrió daños en la infraestructura tras el temporal. “Se están evaluando los daños y pérdidas ocasionados. Sin operatoria por el momento y sin certezas de cuando comenzará a operar y sin cupos por estos días”, comentaron fuentes consultadas. Respecto a los buques programados, detallaron que había anunciados seis barcos por 102.000 toneladas hasta el próximo miércoles. Algunas terminales aguardan la evaluación de las estructuras para decidir si la carga puede realizarse en Bahía Blanca, mientras que otras consideran la posibilidad de desviar buques a otros puertos.

En lo que respecta a los campos, distintas entidades agropecuarias alertaron sobre pérdidas millonarias en la infraestructura. Luis Alberto Decaso, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, informó que la mayoría de los reportes que les llegaron de los productores destacaron silos galvanizados y galpones gravemente dañados.

Según datos de empresas del sector, un galpón cerrado con puertas tiene un costo aproximado de $90.000 por metro cuadrado más un 10,5% de IVA. En cuanto a los silos, los precios varían según la capacidad: por ejemplo, uno de 40 toneladas tiene un valor de $5.340.000, mientras que uno de 100 toneladas alcanza los $7.641.000.

Un silo destrozado en un campo bonaerense

Según comentó el dirigente, como la tormenta -dejó unos 50 milímetros- no estuvo acompañada de granizo se evitaron más pérdidas para los cultivos. Para la zona de Tornquist, Saavedra, Puán, Adolfo Alsina, Coronel Pringles y Tres Arroyos, desde la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca describieron: “En estas zonas los vientos no fueron tan intensos y las precipitaciones oscilaron entre 40 y 60 mm; los cultivos no fueron tan afectados, sí aquellos lotes de cebada de alto potencial que aún no se habían trillado”.

El presidente de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, Javier Pérez Balade, expresó que las localidades más afectadas en el partido fueron Aparicio, Balneario Marisol y Oriente, donde se registraron los mayores destrozos. Al igual que lo mencionado por Decaso, los problemas principales estuvieron relacionados con silos y galpones, pero también se vieron afectados techos de casas y maquinarias.

Los daños en las terminales del puerto de Bahía Blanca Gentileza de un productor

Simonetta Poggio, vicepresidente de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, acotó: “En cebada el 80% estaba cosechado y quedaban algunos lotes de trigo. Por otro lado, por la falta de humedad, los cultivos de la gruesa se sembraron tarde, así que tampoco recibieron grandes daños; están recién naciendo”.

En cuanto a la zona de Bahía Blanca, Coronel Rosales a Coronel Dorrego, desde la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca señalaron: “Esta zona fue la más afectada con vientos de hasta 160 km/h. Si bien casi la totalidad de la superficie de trigo y cebada se había cosechado, quedaron lotes puntuales que fueron afectados con pérdidas: cebada entre el 70 y el 100% y trigo entre el 40 y el 60%. Los lotes de cebada con alto potencial de rendimiento sufrieron vuelcos y desgrane parcial. Los daños materiales fueron altamente significativos en esta zona”.

Región núcleo

En tanto, en la región núcleo, que comprende el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el fin de semana dejó importantes acumulados de lluvia, entre 30 y 90 milímetros, que en algunos casos podrían generar problemas para la continuidad de la siembra.

“Estamos viendo que esta tormenta que arrancó en la región núcleo y que dejó relevantes acumulados y que está siguiendo su curso, incluso con más intensidad. El gradiente de lluvia aumenta hacia el norte y hacia el sur, afectando especialmente el este de la región núcleo”, dijo Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la entidad.

El impacto del fuerte viento en Coronel Dorrego

“En algunas localidades, como Noetinger, con 273 milímetros acumulados, o Irigoyen con 214 milímetros en lo que va de diciembre, ya estamos viendo problemas notorios. Afortunadamente, la mayoría de la cosecha de trigo está concluida, pero queda por sembrar una considerable cantidad. Estamos monitoreando de cerca cómo afectará este temporal a la región en las próximas semanas”, continuó Russo.

Los registros más altos estuvieron en localidades como Clason (90 mm), Pergamino (88 mm), Ramallo (86 mm), Baradero (82 mm) y Magiolo (76 mm).

Un molino por el piso en Coronel Dorrego Gentileza de un productor

En este contexto, la entidad aseguró que la incertidumbre persiste en el sector agropecuario, ya que la situación meteorológica podría tener un impacto significativo en la producción y el calendario de siembra.