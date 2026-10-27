Tiene 110 empleados: Bunge cerró una planta de productos para el campo de más de 50 años

La multinacional agroindustrial Bunge cerró una planta industrial ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, una medida que afecta a 110 trabajadores. En las instalaciones, que tienen más de 50 años de funcionamiento, se producía amoníaco y tiosulfato de amonio, dos productos utilizados en distintas actividades industriales y agrícolas. El cierre alcanza exclusivamente a esta operación, en la que también participa la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber LA NACION, la decisión se tomó después de un extenso proceso de análisis en el que se evaluaron distintas alternativas operativas y comerciales para sostener la actividad. Sin embargo, se concluyó que las condiciones actuales no permiten continuar con la producción en esas instalaciones.

Entre los principales motivos del cierre se encuentran las limitaciones de infraestructura y tecnología de una fábrica que lleva más de cinco décadas en funcionamiento, así como los cambios que se registraron en las condiciones del mercado y en el abastecimiento de insumos. Se trata de dificultades estructurales que, desde hace varios años, vienen afectando la viabilidad económica de la operación.

La planta producía dos insumos que terminan utilizándose en el campo para mejorar la nutrición y el rendimiento de los cultivos. El amoníaco es una materia prima fundamental para fabricar fertilizantes nitrogenados, como la urea [hacía urea perlada], que los productores aplican para aportar nitrógeno. Este nutriente es esencial para el crecimiento de las plantas y se utiliza especialmente en cultivos como el trigo, el maíz, la cebada y el arroz. Por su parte, el tiosulfato de amonio se utiliza en fertilizantes líquidos que aportan nitrógeno y azufre. Estos productos se emplean en cultivos como el trigo, el maíz, el girasol y la soja, entre otros, para complementar los nutrientes disponibles en el suelo y favorecer el desarrollo de las plantas.

Según la información histórica publicada por Bunge, la producción de tiosulfato de amonio en Campana había comenzado en octubre de 2004.

Los fertilizantes aportan nutrientes esenciales para el desarrollo de cultivos como el trigo, el maíz, la soja y el girasol shuttertock - DIEGO LIMA

La medida también involucra a ACA, que participa de manera asociativa en la producción de la planta con una proporción equivalente al 17,5% del total. El cierre se limita a las operaciones industriales que Bunge desarrolla en Campana y no alcanza al resto de las actividades de la multinacional en la Argentina.

Uno de los aspectos más sensibles de la decisión es la situación de los 110 trabajadores afectados y sus familias. Según pudo conocer este medio, está previsto llevar adelante un proceso de acompañamiento al personal alcanzado por la medida, con el compromiso de cumplir las obligaciones laborales correspondientes.

Por el momento, no se precisaron los plazos en los que se concretará el cierre definitivo ni cómo se resolverá la situación de cada uno de los empleados. Tampoco se detalló si existen posibilidades de reubicación dentro de otras operaciones de la compañía.

Según pudo conocer este medio, está previsto llevar adelante un proceso de acompañamiento al personal alcanzado por la medida, con el compromiso de cumplir las obligaciones laborales correspondientes

Pese al cierre de la fábrica de Campana, Bunge continuará con sus actividades en la Argentina. La multinacional mantiene sus planes de inversión en infraestructura y activos productivos vinculados con la transformación de materias primas agrícolas, uno de sus principales negocios a nivel mundial.

El cierre de la planta se produce en un año en el que Bunge se consolidó como la principal agroexportadora de la Argentina, impulsada por su integración con Viterra. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante el primer semestre de 2026 la multinacional registró 11,6 millones de toneladas en declaraciones de ventas al exterior, el mayor volumen anotado por una compañía para ese período en al menos los últimos cinco años. Con esos registros, la firma encabezó el ranking de exportadores, por delante de Cargill y Cofco, y concentró alrededor del 22% del total declarado por el sector.

Bunge es una de las principales compañías agroindustriales del mundo, con actividades relacionadas con el origen, almacenamiento y comercialización de granos, además del procesamiento de oleaginosas y la producción de aceites, grasas y proteínas vegetales. La empresa tiene presencia en más de 50 países y participa en distintas etapas de la cadena agroindustrial.