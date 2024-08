Tiene 40 años: lo eligieron presidente de una poderosa entidad rural, habla del estilo de gestión que lo desvela y cuenta su mayor objetivo

Escuchar

Luego de elecciones gremiales, el Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) consagró a Ignacio Kovarsky como nuevo presidente de la entidad para el periodo 2024-2026. Históricamente Carbap ha sido una de las más combativas organizaciones del sector.

Veterinario de profesión, Kovarsky viene de una familia agropecuaria. Tiene 40 años y vive desde siempre en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y, como su familia tenía un tambo, luego realizó una especialización en Lechería en la UBA.

Hoy en día, junto a su hermano, maneja el establecimiento lechero con quien, además, siembra algunas hectáreas. También gerencia una empresa agropecuaria de capitales extranjeros y asesora a clientes y establecimientos productivos, haciendo reproducción en ganadería, algo que en parte seguramente ahora deberá delegar.

Su historia en el gremialismo rural comenzó siendo muy chico, ni bien se recibió de veterinario. Un día, la Sociedad Rural de Trenque Lauquen sacó un aviso en el diario local con una convocatoria a jóvenes para relanzar el Ateneo. “Ahí mi viejo, que había sido parte de la Comisión Directiva de la Rural, me dijo que me acerque. Fui a la reunión y éramos 30 jóvenes. Nos atendió parte de la Comisión Directiva y uno era Osvaldo de la Mata, un gran y muy comprometido dirigente y su mensaje fue que el Ateneo era un lugar de formación para jóvenes o actores sociales y que había que aprovecharlo. ‘Úsenlo para formarse para que el día de mañana puedan hacer algo por la sociedad, por los demás; no la vean pasar e involúcrense para cambiar las cosas’, nos dijo. Ese mensaje me quedó marcado a fuego”, contó a LA NACION.

Y así comenzó, en el Ateneo, como vicepresidente primero y, después, presidente. Luego lo convocaron para formar parte de la Comisión de la Rural y a los 32 años se convirtió en presidente de la entidad por dos años.

Cuando decidió ser candidato fue él mismo quien escribió de puño y letra su plataforma de gestión con ocho ejes principales y comenzó a recorrer las rurales de la entidad para dar a conocer su propuesta

“En un principio dudé en ser titular de la Sociedad Rural porque era muy chico, tenía miedo de chocar, pero los dirigentes me dijeron que le meta para adelante que ellos me iban a acompañar y ayudar. Fueron muchos desafíos: en 2016 tuvimos problemas con las inundaciones en el partido y con el intendente por la tasa lechera. Se nos rompió una compuerta de un río, pero salimos adelante”, describió.

“Me formé para estar acá. En 2020, hice el curso Liderando el cambio (Eres Agro), el año pasado otro en el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial. Actualmente estoy cursando la Diplomatura en Políticas Públicas de CRA y la UCA”, detalló Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Luego, mandato de por medio, volvió a asumir por otro periodo más. Hace cuatro años, un delegado zonal de Carbap le pidió que lo acompañara a una reunión para entender cómo funcionaba la entidad porque, tiempo después, iba haber que renovar autoridades: el candidato puesto era Kovarsky. Al año de estar ahí, lo convocaron como prosecretario, al siguiente fue secretario y ahora presidente. “Me formé para estar acá. En 2020, hice el curso Liderando el cambio (Eres Agro), el año pasado otro en el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial. Actualmente estoy cursando la Diplomatura en Políticas Públicas de CRA y la UCA”, detalló.

Cuando decidió ser candidato fue él mismo quien escribió de puño y letra su plataforma de gestión con ocho ejes principales y comenzó a recorrer las rurales de la entidad para dar a conocer su propuesta: “Ese plan tiene mucho de trabajo interno de Carbap”.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap: "Quiero abrir Carbap, que las personas que me acompañen en la Mesa [Directiva] entren a la cancha a jugar y delegarle los temas que dominan: una gestión totalmente horizontal"

“Carbap es una entidad muy presidencialista, pero por todo lo que he aprendido en los cursos que he hecho, por cómo se manejan las empresas y organizaciones, los liderazgos horizontales dan solución a muchísimas respuestas. Quiero abrir Carbap, que las personas que me acompañen en la Mesa [Directiva] entren a la cancha a jugar y delegarle los temas que dominan: una gestión totalmente horizontal. Eso va a permitir poner a la gente en los temas que más saben, que se sientan útiles y, por otro, delegar tiempo y poder ocuparme de las cosas internas de Carbap. Entre ellas, está en juntarme con otras entidades y recorrer las rurales del interior y comisiones directivas. En mi gestión tengo que tener recorrida al menos dos veces cada rural que forma parte de nuestra gremial”, explicó.

“Otro eje es el trabajo legislativo. Mi idea es que las personas que forman parte de las 16 comisiones de trabajo de Carbap estén en contacto con el Poder Legislativo, que tengan un ida y vuelta con las comisiones de las respectivas cámaras; es decir intercambiar proyectos, aportar durante todo el año. También, en breve, vamos a tener un abogado y un economista para poder abordar los temas. Vamos a salir de la queja permanente y atajar problemas a proponer. Vamos a escribir proyectos. La queja y el reclamo van a estar porque el 95% de las cosas son reacciones a algo externo, pero, paralelamente, tenemos que tener un trabajo de construcción para que los proyectos sean mejorados porque pasaron por Carbap. Quiero tener un feedback permanente con la política”, agregó.

Por último, dijo que los expresidentes, como Horacio Salaverri, van a ser parte de su consulta permanente, “que hoy tienen una visión más amplia para aportar su experiencia”.