Toma de tierras: usurparon un campo en San Vicente

Las tomas de tierras en los campos no cesan en el país. El 11 de octubre pasado, desconocidos ingresaron en un campo en el partido de San Vicente y usurparon unas hectáreas en el predio que alquila un productor rural de la zona.

Se trata de Fernando Zamorano, de 45 años, que desde 2009 arrienda unas 57 hectáreas, a 2000 metros de la ruta 58 y a tres kilómetros del pueblo, donde tiene un rodeo de 60 vacas de cría.

En diálogo con LA NACION, el pequeño productor, que vive junto a su familia en el establecimiento, contó que días antes de la toma recibió la visita de una persona quien le manifestó tener la escritura de 12 hectáreas del total. "Me mostró unos papeles y luego me quiso convencer diciendo que me quede de su lado así al dueño le sacaban todo el campo. Ahí nomás lo llamé para contarle de la situación", dijo.

Desde su casa, Zamorano vio llegar a unas camionetas y un contenedor acondicionado para vivienda que entraban por la tranquera. "Cortaron los alambrados y comenzaron a descargar las cosas que habían traído del lado que supuestamente les pertenecía. Inmediatamente llamé a la policía que tardó en llegar y, a pesar de la presencia de efectivos de la patrulla en el lugar, siguieron descargando como si nada", relató.

Tras la toma, llegó una retroexcavadora que realizó una zanja que atravesaba el predio.

Luego de la denuncia en la comisaría, la usurpación siguió su curso en los días siguientes. A ese primer contenedor se agregó otro y luego una retroexcavadora que comenzó a realizar una zanja divisoria en el terreno tomado. Fue ahí que Zamorano decidió sacar sus vacas recién paridas de ese lote, por el peligro que ocasionaba para los terneros nacidos la zanja de gran magnitud.

El dueño del campo, que prefirió reservar su identidad, contó cómo es la cuestión legal de esas tierras en conflicto. Sin negar que no tiene la propiedad de ellas, dijo que hace más de cuatro décadas su padre busca recalificar esas hectáreas pero la municipalidad hizo caso omiso a cada uno de los pedidos. "Sobre esas 12 hectáreas mi familia tiene un acta de posesión desde noviembre de 1974. Somos de la zona de San Vicente y hace más de 50 años tratamos de regularizar esas tierras", indicó.

El abogado de Zamorano, Marcelo Peña, mencionó que en la causa está identificada una persona que se presentó en el campo como representante de un empresario dueño de esas tierras. "En la denuncia se pidió a la fiscal interviniente Karina Guyot que ordene el inminente desalojo, la restitución y el libre pleno goce de los derechos del locatario", señaló.

La zanja realizada por los desconocidos

Asimismo, el letrado solicitó auxilio y colaboración a la comuna local. "Lo que se busca es que los fiscales en forma mancomunada con los intendentes bonaerenses instruyan a la gente de este tipo de mecanismos delictivos", dijo.

Tanto dueño como inquilino buscan que la Justicia se expida lo antes posible y que le restituyan sus tierras. "La impotencia es tremenda, no podés hacer nada. Son profesionales que actúan con impunidad terrible. Ahora está todo en manos de la Justicia pero es lenta y en el mientras tanto, ellos avanzan en la toma. Al menos debería haber un patrullero que cuide que nadie se meta ", concluyó Zamorano.

