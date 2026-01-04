Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 5 al 9 de enero
El organismo previsional comienza con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH y las PNC, entre otras
- 2 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) comienza esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.
En la primera semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 5 al 9 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Preguntas y respuestas para entender el nuevo esquema en la luz y el gas que dispuso el Gobierno
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 3 de enero
- 3
Canje de deuda: la citrícola San Miguel confía en poder reestructurar US$110,6 millones
- 4
Ropa, vehículos y tabaco lideran la lista de incautaciones a pasajeros en Ezeiza