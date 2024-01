escuchar

Luego de que llegara a conocimiento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que la presencia argentina en la feria internacional Gulfood 2024, que se hará del 19 al 23 de febrero en Dubái, corre peligro, de manera urgente la entidad envió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, pidiendo una solución. Sucede que los expositores pagaron por su participación a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y esta por una disposición de octubre pasado del Banco Central (BCRA) no puede enviar el dinero al exterior.

“Como todos los años, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional lanzó su convocatoria, dirigida a empresas argentinas productoras de alimentos y bebidas, a formar parte de su pabellón internacional en la mencionada feria. La Argentina ha sido un asiduo participante de Gulfood y su pabellón concentra más de 100 empresas de nuestro país, mayoritariamente con producciones de valor agregado, donde se exponen a miles de potenciales compradores de todo el mundo, generando un atractivo polo de negocios que redundan en buena parte de los resultados de exportación de la agroindustria nacional”, explicó el CAA en la carta firmada por José Martins, integrante.

Agregó: ”Debido a una disposición de octubre del Banco Central, la Agencia Argentina de Inversiones no ha podido transferir al exterior los montos abonados por los expositores, correspondientes a los costos de alquiler del espacio del pabellón y la construcción de los stands, los cuales permanecen retenidos en su poder”.

Desde el CAA, donde dijeron que aguardan “una resolución favorable”, indicaron que “a la fecha no existe referencia cierta acerca de si se transferirán los fondos mencionados”.

“Los plazos son exiguos y el no pago en tiempo y forma llevaría a la pérdida del espacio contratado y, por ende, la ausencia del pabellón argentino. Esto no solo implica no estar presentes este año, donde quizá sea más necesario que nunca debido a la clara política exportadora que manifiesta el actual gobierno y la necesidad imperiosa del ingreso a nuestro país de cuanta divisa sea posible, sino que también comprometería la posibilidad de participación en años venideros debido a la muy firme demanda de otros países de ser parte”, enfatizó el CAA.

La carta del CAA dirigida a Mondino lleva la firma de José Martins Gza. Aldo Masso

Vale destacar que la feria internacional Gulfood 2024 es una de las mayores ferias de alimentación y bebidas del mundo y que este año se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de febrero próximo en Dubái (EAU).

“Es nuestro objetivo llamar la atención de las autoridades responsables de la decisión, desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Cancillería Argentina, Banco Central de la República Argentina, hasta el Ministerio de Economía, para que se arbitren los medios necesarios a fin de subsanar este inconveniente, saldando el contrato con la organización de la feria y permitiendo así que, como siempre ha sucedido, los exportadores argentinos participen de Gulfood 2024. Y ofrecer al mundo lo que mejor sabemos hacer, que es la producción de alimentos sustentables, de alta calidad, con sostenida demanda y con agregado de valor en nuestro país”, indicaron en la entidad.

Como se mencionó, todos los años la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional lanza una convocatoria a empresas de alimentos y bebidas para formar parte del pabellón en la feria.