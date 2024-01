escuchar

“¿Por qué el sector agropecuario tiene que pagar las fiestas del municipio y los arreglos de los espacios públicos cuando resulta que no nos arreglan los caminos a productores, vecinos y transportistas del área rural?” En un fuerte comunicado, la Sociedad Rural de General Guido, en la provincia de Buenos Aires, rechazó la creación de una sobretasa por parte de ese municipio que se cobrará entre otras cosas en cada emisión de guías de traslado de hacienda. La ordenanza explica que el monto recaudado será para mantenimiento de espacios públicos. Si bien lo que se recaude dependerá del trámite que se haga, solo para la venta de terneros se estima que los productores deberán hacer un desembolso extra de $90 millones.

Según dijeron, la iniciativa surgió del intendente local, Carlos Rocha (Unión por la Patria), que renovó su mandato en diciembre pasado y envió el proyecto al Concejo Deliberante, donde posee mayoría. “Rechazamos la creación de una nueva tasa en la emisión de guías de traslado. El municipio pretende ajustar en los privados su ineficiencia. Nuestro sector productivo viene de sufrir tres años de una sequía enorme, donde el municipio y el Estado provincial estuvieron ausentes para mitigar los efectos. Pero sí siguen presentes para recaudar”, enfatizaron.

“Hace cuatro años, los caminos que comunican a pueblos y parajes para los que nos cobran tasas y guías, solo empeoran: faltan alteos y alcantarillas; hay pantanos en las lomas; no se ha invertido en maquinarias, y más problemas. Es por ahí que se mueve la producción, los habitantes del área rural, la policía, ambulancias y los chicos que van a la escuela”, añadieron.

En el partido de General Guido hay 600 kilómetros de caminos rurales que se deberían mantener con la tasa vial, pero los productores advierten que el municipio no lo hace

Vale recordar que el cobro de la tasa vial tiene la contraprestación por parte del Ejecutivo municipal de brindar el servicio de mantenimiento de los caminos rurales. En el distrito, 100% zona de cría, hay unos 600 kilómetros, que, según dijeron, su estado es “deplorable”. En el partido hay un total de 320 ganaderos.

No es la primera vez que el sector se revela en contra de los municipios por la falta de servicios. Uno de ellos fue el caso de la productora tambera Andrea Passerini que logró, luego de varios años, que la Justicia le reconosza que no hubo prestación alguna y obligue al municipio bonaerense de Carlos Casares a devolverle lo cobrado por tasa vial por la falta de prestación de un servicio de mantenimiento de caminos.

En diálogo con LA NACION, Fernando García, presidente de la Sociedad Rural de General Guido, indicó que la entidad está evaluando presentar un amparo en contra de la decisión del municipio porque “no existe una contraprestación alguna que justifique cobrar esa nueva gabela”.

Según contó, esta sobretasa que se va a recaudar se aplicará cada vez que se realice un trámite en el municipio; en el caso del sector agropecuario será cuando el productor, por ejemplo, deba sacar una guía en la oficina de marca y señales. “Se cobrará un porcentaje del trámite a realizar: hasta los $50.000 vas a pagar $500 pesos pero, si el trámite supera ese valor, se va a pagar el 1% de lo que costó el total del trámite. El municipio recaudará en guías de traslados, certificado de adquisición, permisos de marcación, regularización de stock”, explicó.

En este contexto, recordó que, al no haber una comisión de caminos integrada por productores, es el municipio quien debe mantenerlos en todo el partido y que debe hacerlo con lo recaudado de la tasa vial y de la oficina de marcas y señales. A su vez, recibe de la provincia una coparticipación que en este último presupuesto fue de $309 millones.

“Para este año la tasa vial tiene un aumento de 250% (dividido en tres cuotas anuales). Pero sumarle una sobretasa al campo para mantener los espacios públicos no tiene nada que ver. Por eso los productores nos pusimos en alerta, trabajando con abogados para presentar un recurso de amparo y revertir esta situación”, detalló.

Según la entidad ruralista, el estado de los caminos rurales del partido es "deplorable"

La idea de la entidad es primero presentar una demanda por la no prestación del servicio de mantenimiento de caminos rurales que en la actualidad “es paupérrimo”.

“El tema es que a pesar de cobrar las tasas no se venía haciendo ningún trabajo de mantenimiento y reparación sobre los caminos rurales. Esta administración venía con la ventaja de que había sequía, por lo tanto no había muchos caminos a reparar, más allá de que había cosas para hacer pero tenían la fortuna de que no había llovido, por lo tanto no se rompían demasiado los caminos. Pero ahora que empezó a llover, se empezaron a cortar, hay pozos en las lomas que juntan agua. Por eso, vamos a reclamar que se destinen los fondos a donde se debe destinar. Pero el tema de la sobretasa nos excede y no tenemos porqué los ganaderos hacernos cargo de esto porque no tenemos ningún beneficio”, remarcó.

Dijo que, si bien ahora está lloviendo con frecuencia, la feroz sequía afectó de manera importante al distrito: “Se perdieron dos presupuestos municipales en lo que es ganadería en el partido, unos $3143 millones, en mortandad, en comprar pasto para darle de comer a la hacienda, en una baja del 20% en la preñez, entre tantas cosas”. LA NACION intentó comunicarse con el intendente local pero aun no obtuvo respuesta.

Carlos Rocha, el intendente de General Guido, impulsor de la ordenanza