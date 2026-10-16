Tragedia: un trabajador rural murió ahogado mientras rescataba vacas de una zona de campos inundados

SANTA FE.- Mientras el norte santafesino, como el resto de las localidades costeras de las provincias del Litoral, se organizan para enfrentar la crecida de los ríos y el impacto de las intensas lluvias que se anticipan serán más intensas a partir de las próximas semanas, el fenómeno de El Niño se cobró su primera víctima.

En las primeras horas de la tarde de este jueves, un vecino de Villa Ocampo, departamento General Obligado, en el extremo norte de esta provincia, falleció ahogado cuando se encontraba realizando trabajos de traslado de hacienda, una actividad habitual en las zonas rurales afectadas por las inundaciones. Según informes oficiales, la víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy, de 70 años, de Villa Ocampo, quien en horas del mediodía de este jueves realizaba su labor en la zona baja de ese distrito, donde los campos inundados por el desborde del río Paraná obligan a retirar la hacienda, especialmente vacuna y caballar.

Los investigadores que actúan en el caso confirmaron que el llamado al 911 ingresó a las 12.40 cuando se reportó que Hardy se había ahogado en la zona de “El Víbora”, un área de bañados ubicada a 15 kilómetros hacia el este del ejido urbano de Villa Ocampo. Según testigos, en momentos en que arriaban animales, al intentar reorientar a un animal en el agua, el hombre desapareció de la superficie, siendo posteriormente rescatado sin vida por sus pares. Medios zonales reflejaron la situación.

La zona anegada por la crecida del río que derivó en la tragedia Gentileza

De inmediato se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sede en los Tribunales de Reconquista y se solicitó la presencia del médico policial, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo. Se constató que el deceso se produjo por asfixia por inmersión sin violencia, prescindiendo de la autopsia, por lo que el fiscal adjunto de la Cuarta Circunscripción, Leandro Leonel Arraga, dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.

Escenario

El lugar del accidente es una zona rural baja que forma parte del valle aluvial y los humedales del sitio Ramsar Jaaukanigás. Actualmente, por el ascenso del río Paraná, el sector se encuentra afectado por inundaciones, lo que obligó a los productores locales a realizar intensas tareas de traslado de hacienda para salvar a los animales.

En el Litoral hay varias zonas donde se traslada hacienda Gza

En tanto, ante la crecida de los ríos y la emergencia en las zonas bajas y de islas de aquella zona próxima al límite con Chaco, la Sociedad Rural de Reconquista lanzó una campaña para reunir información sobre campos disponibles para alquiler o pastaje. La convocatoria es a quienes dispongan de información sobre campos que puedan ofrecerse en alquiler o pastaje a comunicarla, ya que esos datos pueden representar una ayuda importante para los productores que necesitan trasladar sus animales hacia zonas más seguras.

La entidad, mediante un comunicado, manifestó su intención de colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan resguardar la hacienda, ante una situación de emergencia que obliga a numerosos productores a trasladar sus animales por necesidad y urgencia. A la par, la entidad pidió “especial precaución, paciencia y comprensión” a quienes circulen por la región, teniendo en cuenta los movimientos de hacienda que se realizan en estas circunstancias excepcionales.