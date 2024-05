Trágico accidente: así está la ruta que se llevó la vida del presidente de Federación Agraria

Escuchar

A las 0.15 de esta madrugada, los Bomberos Voluntarios de Florentino Ameghino recibieron el llamado de un accidente en la ruta 188 a menos de cuatro kilómetros del ingreso a la localidad bonaerense. Hasta ese momento no sabían que se trataba de Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) e integrante de la Mesa de Enlace. El accidente sorprendió al cuerpo de bomberos que, por año, tienen que atender cinco o seis casos. Las pericias todavía no se conocen, sin embargo, los habitantes del lugar contaron a LA NACION que el estado de la ruta es “bueno”, está señalizada, pero con un inusual tránsito pesado de mercadería en plena cosecha. En esa misma ruta, la noche anterior también tuvo un accidente el intendente de General Pinto, Alfredo “Freddy” Zavatarelli, quien impactó contra un camión con acoplado a la altura de la ciudad de Lincoln.

Si bien, como se dijo, faltan los detalles de las pericias, a simple vista, según reconstruyeron los bomberos consultados, el auto en el que viajaba el dirigente rural impactó detrás del acoplado. Las labores terminaron cerca de las 5am, por el procedimiento de rescate que se realiza en estas situaciones. El conductor del camión fue llevado al hospital pocos minutos después y todavía no hay más detalles.

Emmanuel Baiocco, jefe del cuerpo de Bomberos que atendió el accidente, habló con LA NACION sobre el siniestro. El camión estaba cargado con maní y el tránsito pesado es recurrente. “No es tanto como en otras rutas o la ruta 7 que pasa todo tipo de carga; acá pasan cereales y es menor a otras rutas más importantes”, puntualizó. La ruta es mucho más transitada en época de turismo, coincidió. “Nosotros tenemos cinco o seis accidentes por año, no son normales los accidentes en esta ruta, porque es recta. De donde venía él, está [las localidades] Pinto, Granada y Ameghino, hay 25 km entre cada pueblo. Si tenés sueño, tenés movimiento entre un pueblo y el otro. Es raro lo que pasó anoche, porque venía llegando a Ameghino, estaba a 4000 metros de la entrada al pueblo”, expresó.

Según indicaron, el estado de la ruta en ese tramo es bueno, pero con mucho tránsito pesado Bomberos Voluntarios de Ameghino

Achetoni murió esta madrugada a los 57 años en un fatal accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en su vehículo, de Rosario a Bowen, Mendoza, donde vivía. Así fue informado desde la entidad que lideraba, horas después, en la mañana de este viernes. El dirigente, que tomó mayor trascendencia pública desde su provincia como una de las voces críticas de la resolución 125 del kirchnerismo en 2008 contra las retenciones móviles, circulaba en un Fiat Palio que impactó con la parte de atrás de un camión que transportaba maní. El siniestro ocurrió en el kilómetro 304 de la ruta nacional 188, entre las localidades bonaerenses de Ameghino y Coronel Granada, de acuerdo a lo que detalló el portal local La Brújula Web.

En esa zona puntual de la ruta donde sucedió el accidente está bien marcada. El problema, reiteraron, es el tránsito de camiones pesados. Los vecinos dicen que siempre hay algún despiste o roce entre vehículos, pero pocas veces con resultados fatales. En esa zona hay buena banquina y el pasto estaba corto. “No había neblina ni nada. Por eso es raro”, agregó Baiocco.

Josefina Lahitte es oriunda de la localidad de Ameghino, y cuenta que hace 15 años perdió a su papá y a una amiga en un accidente de tránsito en la 188. “Lo que está pasando ahora con la ruta es que no está toda marcada, porque desde hace aproximadamente cuatro años iniciaron una obra de ensanche de la ruta de cada lado. Estuvieron mucho tiempo trabajando y quedó sin marcar, sin pintar, o sea que de noche no ves dónde empieza y dónde termina, básicamente duró mucho tiempo el trabajo y no lo han terminado como deberían”, precisó.

El acoplado del camión se dio vuelta con el impacto Gentileza

“La gente viaja sin respetar demasiado las señales de tránsito; es una ruta muy tranquila y eso en algún punto está bueno, pero en algún punto genera demasiada confianza en el conductor. A veces se piensa que como no viene nadie de frente pasás, pero cuando se viaja por lugares más transitados se viaja con más prudencia, pero es una ruta que ha tenido accidentes fatales en los últimos años”, agregó.

Lahitte, exdirectora de Cultura y jefa de prensa del municipio de Ameghino, mencionó que, si bien hay un flujo importante de camiones cargados, no hay tantos accidentes en comparación con otros lugares. “Sin ir más lejos, la ruta 188 llega hasta San Nicolás, pero desde Junín hasta Pergamino es un infierno. No sé si hay tantos accidentes fatales como en ese tramo”, resumió.