Tras el cruce con un productor: Caputo aseguró que es “prioridad” del Gobierno bajar las retenciones al campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hoy que es “prioridad” del gobierno nacional bajar las retenciones al campo. El funcionario se pronunció de esa manera en una entrevista con Radio Mitre, en el programa Volviendo a casa, donde aclaró el cruce que tuvo ayer con un productor que lo había interrogado sobre el tema en la red X.

Ayer, luego de una conversación del funcionario con otro usuario que giraba en torno de la tarifa de dos compañías telefónicas, el usuario @chacareroveloz se metió en la charla con el siguiente comentario: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”

Tras eso, Caputo indicó: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”

El usuario @Chacareroveloz se presenta en X como “agrónomo, piloto amateur de rally, creativo de la mecánica y la cocina. Low bullshit tolerance. Hincha de Chapaleufú y de Toyota. Fanático de John Deere”.

En la entrevista radial, el ministro de Economía indicó que su respuesta no fue “al sector” como tal. Dijo: “Yo tengo una relación espectacular con el sector agropecuario y nos hemos ocupado mucho”. Agregó que tiene, por ejemplo, “un diálogo bárbaro con el presidente de la Sociedad Rural [Nicolás Pino]”.

El cruce entre el productor agropecuario y Luis Caputo

Recordó que el gobierno bajó retenciones a la leche [se eliminaron de manera definitiva] y a la carne vacuna [pasaron del 9 al 6,75%]. Acotó: “Hemos hecho muchas cosas por el sector”. Indicó que la primera parte de su posteo, en referencia que hay impuestos que no deben estar, es al campo, pero la segunda, personalizada sobre el usuario, no se puede considerar una respuesta general a todo el agro. Consideró “desubicado de su parte” al usuario de X. Y que “se metió en otra respuesta para insultar”.

En esta línea, luego indicó: “No me preguntó cuándo van a bajar las retenciones como me han preguntado mil veces, me preguntó cuándo van a dejar de robar”. Agregó que su respuesta final “no tiene nada que ver con el campo” y apuntó: “Lo interpretaron mal”.

En este marco, el funcionario amplió: “Es una prioridad para nosotros, lo dijo el Presidente, lo dije yo, bajar las retenciones. Lo vamos a hacer tan pronto tengamos la plata para hacerlo, superávit, para poder hacerlo”.

El Gobierno sacó retenciones a la leche y la carne porcina y rebajó en la carne vacuna, pero siguen en soja, maíz, trigo y otros granos

LA NACION