“Última 100% nacional”: anunciaron que se dio un paso decisivo para la reactivación de la histórica fábrica Vassalli

Esta semana quedará formalmente cerrada la transferencia accionaria de Vassalli, la última empresa 100% de capitales nacionales dedicada a la fabricación de cosechadoras y fundada por Roque Vassalli en Firmat, Santa Fe.

En detalle, según un comunicado firmado por Roberto Santiago Chinelli, quien estará al frente de un grupo que manejará la compañía, la operación de compraventa quedará conformada formalmente esta semana.

“En el día de ayer [por el viernes pasado] se han verificado la totalidad de las condiciones precedentes a las que se hallaba sujeta la operación de transferencia accionaria y que han sido comunicadas de manera verbal las conformidades de los terceros a la operación de compraventa accionaria efectuada el día 31 de julio próximo pasado, la cual quedará conformada formalmente la semana próxima”, señaló la comunicación, dirigida al personal de la compañía, proveedores, concesionarios, entidades financieras y organismos públicos vinculados con la compañía.

Vale recordar que Vassalli venía siendo manejada por la familia Marsó, de Entre Ríos, quien le había adquirido en 2024 el control de la firma a Esteban Eskenazi y Matías Carballo.

La firma es la última de capitales nacionales en cosechadoras

En otro tramo se precisa que los contratos definitivos se firmarán en las siguientes 48 horas hábiles ante escribano. Así lo precisó: “En ese sentido, informamos que todas las partes han resuelto en el día de ayer [por el viernes último], tras los acuerdos mencionados, a los cuales se llegó a través de los distintos estudios jurídicos intervinientes, proceder a firmar los contratos definitivos en las próximas 48 hs hábiles designando para ello a distintos escribanos para protocolizar y certificar las firmas de todos los involucrados en esta compleja operación luego de lo cual quedará formalmente conformada”.

Después detalló: “Comunicamos que luego de cumplimentado el paso precedente se procederá al cierre de las respectivas asambleas de accionistas donde saldrán oficialmente los vendedores e ingresarán los compradores designando los respectivos directorios, finalizando así este largo proceso de transferencia accionaria de Vassalli”.

Un equipo de Vassalli Gentileza Vassalli

La firma también remarcó que cumplirá los compromisos de pago que tenía con el personal, aunque reconoció un corrimiento de plazos por la naturaleza de la misma operación. La firma tiene más de 200 operarios.

“Con el perfeccionamiento de la operación se ratifican los compromisos de pago oportunamente asumidos en los comunicados anteriores para con el personal asistente, con el corrimiento lógico que se produjo por la referida complejidad para alcanzar su formalización en los próximos dos días hábiles. En virtud de ello, la nueva dirección procederá a su cumplimiento dentro de los plazos allí establecidos, es decir a las 24 horas de su formalización”, indicó.

También se expresó un compromiso con la continuidad de Vassalli, la preservación de los puestos de trabajo y la recuperación gradual de la actividad industrial en sus tres plantas.

En tanto, subrayó: “Vassalli es la última empresa de capital 100% nacional fabricante de cosechadoras que queda en pie en la República Argentina y que conscientes de su estado crítico hoy decimos presente para honrar y continuar el legado de nuestro fundador Don Roque Vassalli”.