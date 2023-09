escuchar

ROSARIO.- Lo primero que hizo Guillermo “Willy” Bernaudo fue explicarle a los asistentes del Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), que la candidata del JxC, Patricia Bullrich, quería que alguien “viniera” en su representación para hablar de la plataforma agro del espacio. Por eso, dijo que si son gobierno buscarán eliminar todo tipo de restricciones para el campo. Esto incluye los volúmenes de equilibrio en cualquiera de estos formatos [existen para maíz, trigo y hay un control en carne vacuna con permisos para exportar], así como también la inmediata sanción de una ley para prohibir los cupos de exportación. El referente en temas del agro de la candidata presidencial reconoció en que este proyecto de ley tendrá que pasar por el Congreso y dejó en claro que habría una Secretaría de Agricultura como marca de “austeridad”.

“A partir de ahí hay que plantear la eliminación de los derechos de exportación que quedan residuales en las cadenas de valor para la soja y los cereales. No va a ser de inmediato, pero sí va a tener un cronograma cierto y que sea de un año o dos más, pero que esté representado por una ley. Es más difícil modificar una ley que modificar el código aduanero. Los derechos de exportación que se han usado se tienen que eliminar a través del Congreso, aspiramos a que si no es en cuatro años que sea en 5 o 6 años como máximo”, dijo en el evento que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Agregó que es necesario sacar una ley de semillas o la modificación de la norma, que data de 1973, pero que todo el sector lo acuerde. “Viví cuatro años la ley de semillas, con la dificultad en que pueda modificarse. Vivimos en una Argentina que no da para más, tenemos que llegar al 11 de diciembre con un claro ajuste o aceptación, donde lo mejor es hablar con mi socio Brasil, porque toda la inversión se la llevan ellos”, afirmó el exsecretario de Agricultura.

Explicó que esto ha retrasado a la Argentina en rendimientos: “En una Argentina que necesita posicionarse en esta discusión, en un sector que tiene la capacidad de desarrollarse conviven muchas cosas, no puede ser que no nos pongamos de acuerdo. No puede ser que la Argentina no pueda convertirse en un polo de germoplasma”.

“Es un apagón tecnológico. Todo hay que saldarlo con una ley moderna, tiene que ser una ley vigente. Si tenemos una Argentina más [tecnologizada] va a haber más capacidad de financiamiento”, añadió.

Aseveró que se tienen que plantear los procesos de licitación de la Hidrovía para su modernización. También añadió que hay que “terminar con el diferencial” cambiario. “Será en un camino muy rápido, será en una escala comercial. Tenemos que terminar con el diferencial del tipo de cambio, las retenciones”, puntualizó.

Ante la pregunta del presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi, de que uno de los baches que hay es el tema de los fertilizantes, expresó: “Hay aranceles de importación que tienen mucho peso”. Añadió: “El tema arancelario va a arrancar muy rápido y tiene un paquete: hoy importar fertilizantes tiene un tema importante por las restricciones de todo. Tenemos que solucionar los problemas básicos de importación, los arancelarios y la discusión en el Congreso sobre la doble tributación de los fertilizantes”.

Deslizó que en un eventual gobierno de Patricia Bullrich habría una “Secretaría de Agricultura” en lugar de un Ministerio porque “significa una marca de austeridad”.

“Mientras haya un equipo coordinado esto no va a ser tan determinante. Si hablamos de los DEX el pedido más largo desde que se reanudó la democracia. La visión que tiene Patricia en el rol del sector agroindustrial es de facilitar estos procesos, que los roles del ministro de Economía se alineen a estos procesos. Eso va a ser más importante que el rango que tengan”, justificó.

Indicó que podría haber dos secretarías, Agricultura y Ambiente, y remarcó que se necesita “un Estado que no maneje las relaciones comerciales”. Precisó: “Si un Estado rompe las relaciones comerciales tenemos una crisis de la soja y la ganadería y no se pueden romper las relaciones con China y pretender seguir teniendo comercio”.

Aseveró que la mesa de los argentinos se va a cuidar más cuando haya más capacidad de exportar. “Seguiremos estando en los países que mayor proteína comen. La responsabilidad social es poder crecer, invertir y generar empleos, porque la única salida es generar el empleo, que no la complique como aspiración, y que cuando termine la gestión Patricia que no haya restricciones”, dijo.